Божья работа: льем дожди по заказу

Ежегодно вся Россия смотрит и слушает новости о катастрофических лесных пожарах в разных регионах. Их тушат разными способами, все они тяжелые и опасные. Но есть и совсем экзотические, например, вызвать дождь в нужном месте и победить огонь с небес! Кстати, метод, вернувшийся из советского прошлого. Как и встречный пал, которому специально отдают часть леса: огонь бежит навстречу огню и когда они встречаются, «кушать» им уже нечего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/719194" frameborder="0"></iframe> Корреспонденты «КП» проверили, как единственный в России самолет превращает облака в ливни.Мария ЛЕНЦ

Красиво, но бессмысленно. Страшно, но эффективно

Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» для искусственного вызывания осадков в России единственный. Постоянная прописка – Иркутск, место жительства – вся страна.

Ежегодно вся Россия смотрит и слушает новости о катастрофических лесных пожарах в разных регионах.Фото: Мария ЛЕНЦ

Отличается от своих собратьев тем, что по обе стороны борта закреплены магазины, в которых находятся 384 пиропатрона с йодистым серебром. И каждый может стать причиной дождя! Внутри самолета – пульт для запуска этих пиропатронов, жесткие лавки с ремнями безопасности и сильный шум – удобств пассажирского лайнера здесь нет. Но питание обычное, авиационное: горячее, пирожное, закуска и салат, и чая-кофе сколько и когда хочешь.

По обе стороны борта закреплены магазины, в которых находятся 384 пиропатрона с йодистым серебром.Фото: Мария ЛЕНЦ

Экипаж вчетвером теснится в крошечной кабине, сплошь состоящей из переключателей, рычажков и лампочек. Все четыре часа нашего полета, все 1340 километров, летчики не отвлекаются, поскольку автопилота здесь нет.

Все четыре часа нашего полета, все 1340 километров, летчики не отвлекаются, поскольку автопилота здесь нет.Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы сидим у иллюминаторов, стоим в кабине пилотов, вместе с бригадой из четырех специалистов лесопожарной охраны смотрим на мониторы. Только здесь и видно все: пожары, облака, предполагаемое место будущего дождя, причудливый маршрут самолета с петлями, загогулинами и дугами – мы гоняемся за тучами!

Первый дождь потребовал 44 пиропатрона, 44 тук-тук-тук, больше всего за этот полет.Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы ждем зрелища. Ведь мы летим на уникальном самолете, делающем божью работу. Но зрелища все нет. И, как потом выяснилось, и не может быть. Когда за бортом видны леса и реки, значит, наш полет прекрасен, но не имеет смысла, стрелять-то некуда. И только когда погружаемся в тучи-облака и ничего не видим, это и есть то, что искали и нашли.

И вот они, первые залпы в подходящую тучу, которая должна пролиться дождем аккурат над лесным пожаром. Место выстрела выбирают с учетом скорости и направления ветра. Мы чувствуем выстрелы только ногами: снизу как будто стучат по обшивке самолета. Тук-тук-тук.

Карты помогают найти лучшую точку для "обстрела" облаковФото: Мария ЛЕНЦ

Первый дождь потребовал 44 пиропатрона, 44 тук-тук-тук, больше всего за этот полет. Самолет начинает трясти. Уже после полета летчики скажут, что после выстрелов надо быстро улепетывать, а то туча догонит и даст «звезды». И хотя в этот раз «звезды» не дожидались, но и без нее было страшно.

Во время второго дождя уже хотелось быстрее вернуться на землю. Оказалось, тряска зависит не от количества выстрелов, а от характера тучи. Трясло еще сильнее. Самолет закладывает крутой вираж – эту вредную тучу надо обстрелять с двух сторон.

Полет перестал быть томным. Мы летим в «молоке» и только слышим тук-тук-тук и хватаемся за лавки, чтобы не упасть: за час с небольшим наш самолет выпустил 128 пиропатронов и сотворил пять дождей.

Снять сами выстрелы практически невозможно, видимость почти нулевая, но в кадр попал один вылетающий пиропатронФото: Мария ЛЕНЦ

- Дождь идет минимум через 20 минут после выстрелов, максимум через три часа, - поясняет главный инспектор лётно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Сергей Трошкин.

События в воздухе отслеживают на земле и передают хорошие новости: полет еще не закончен, а три дождя уже выполняют свою работу.

Кстати, информация о площади и количестве лесных пожарах публикуется несколько раз в день.Фото: Мария ЛЕНЦ

На всю страну - 300!

Как можно понять в этом шуме, тряске и нулевой видимости, куда и сколько стрелять? Новичку это кажется невозможным.

Как можно понять в этом шуме, тряске и нулевой видимости, куда и сколько стрелять? Новичку это кажется невозможным.Фото: Мария ЛЕНЦ

Но есть такая профессия, летчик-наблюдатель. Именно он выбирает нужное время выстрела в облака или нужное место для десантирования пожарных. Таких специалистов на всю большую страну всего около 300, из них 49 работают в Красноярском крае.

Таких специалистов на всю большую страну всего около 300, из них 49 работают в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ

Штучные мастера, начавшие путь от пожарного-десантника, поднявшие по служебной лестнице и закончившие многомесячные курсы подготовки. Просто так, с улицы, в летчики-наблюдатели не берут.

Дмитрий Селин, заместитель руководителя ФБУ «Авиалесоохрана», - один из них. Он кстати, не только летчик-наблюдатель, но и научился управлять самолетом!

Дмитрий Селин, заместитель руководителя ФБУ «Авиалесоохрана» справа на фотоФото: Мария ЛЕНЦ

Летнаб Олег Нетягин – настоящий герой, награжденный медалью «За спасение погибавших». В 2012 году он принял решение вывезти 28 пожарных, оказавшихся в огненном кольце. Пожар был верховой, тушить – бессмысленно, убегать – бесполезно. Вертолет едва нашел пятачок для посадки, но не мог поднять всех. Вывозили в безопасное место по 10 человек. Успели. А вечером проверили, кольцо сомкнулось.

Летнаб Олег Нетягин – настоящий герой, награжденный медалью «За спасение погибавших». Дает знак для выстрелаФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, совет от лесных пожарных: от пожара нужно не убегать, а идти навстречу огню, в сторону уже прогоревшего леса - там, по крайней мере, гореть уже нечему.

Кстати, информация о площади и количестве лесных пожарах публикуется несколько раз в день. Например, сейчас на севере края лесные пожары тушат более 1300 человек и около 140 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

Благодарим за организацию полета министерство лесного хозяйства Красноярского края.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Как йодистое серебро превращает облака в дождь:

Пиропатронами, начиненными йодистым серебром, «стреляют» в облака на высоте около 5 км над землей.

Пиропатронами, начиненными йодистым серебром, «стреляют» в облака на высоте около 5 км над землей.Фото: Мария ЛЕНЦ

Пиропатрон массой 75-80 граммов горит примерно 40 секунд и за это время в свободном падении успевает пролететь не менее 1500 метров.

При этом продукты горения йодистого серебра вытекают, образуя льдообразующий реагент, который и вызывает осадки.