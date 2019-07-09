2019-07-09T12:39:22+03:00
Общество

Божья работа: льем дожди по заказу

Корреспонденты «КП» проверили, как единственный в России самолет превращает облака в ливни
Татьяна РЯБИНИНА
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Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» для искусственного вызывания осадков в России единственный. Постоянная прописка – Иркутск, место жительства – вся страна.Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» для искусственного вызывания осадков в России единственный. Постоянная прописка – Иркутск, место жительства – вся страна.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ежегодно вся Россия смотрит и слушает новости о катастрофических лесных пожарах в разных регионах. Их тушат разными способами, все они тяжелые и опасные. Но есть и совсем экзотические, например, вызвать дождь в нужном месте и победить огонь с небес! Кстати, метод, вернувшийся из советского прошлого. Как и встречный пал, которому специально отдают часть леса: огонь бежит навстречу огню и когда они встречаются, «кушать» им уже нечего.

Корреспонденты «КП» проверили, как единственный в России самолет превращает облака в ливни.Мария ЛЕНЦ

Красиво, но бессмысленно. Страшно, но эффективно

Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» для искусственного вызывания осадков в России единственный. Постоянная прописка – Иркутск, место жительства – вся страна.

Ежегодно вся Россия смотрит и слушает новости о катастрофических лесных пожарах в разных регионах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежегодно вся Россия смотрит и слушает новости о катастрофических лесных пожарах в разных регионах.Фото: Мария ЛЕНЦ

Отличается от своих собратьев тем, что по обе стороны борта закреплены магазины, в которых находятся 384 пиропатрона с йодистым серебром. И каждый может стать причиной дождя! Внутри самолета – пульт для запуска этих пиропатронов, жесткие лавки с ремнями безопасности и сильный шум – удобств пассажирского лайнера здесь нет. Но питание обычное, авиационное: горячее, пирожное, закуска и салат, и чая-кофе сколько и когда хочешь.

По обе стороны борта закреплены магазины, в которых находятся 384 пиропатрона с йодистым серебром. Фото: Мария ЛЕНЦ

По обе стороны борта закреплены магазины, в которых находятся 384 пиропатрона с йодистым серебром.Фото: Мария ЛЕНЦ

Экипаж вчетвером теснится в крошечной кабине, сплошь состоящей из переключателей, рычажков и лампочек. Все четыре часа нашего полета, все 1340 километров, летчики не отвлекаются, поскольку автопилота здесь нет.

Все четыре часа нашего полета, все 1340 километров, летчики не отвлекаются, поскольку автопилота здесь нет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все четыре часа нашего полета, все 1340 километров, летчики не отвлекаются, поскольку автопилота здесь нет.Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы сидим у иллюминаторов, стоим в кабине пилотов, вместе с бригадой из четырех специалистов лесопожарной охраны смотрим на мониторы. Только здесь и видно все: пожары, облака, предполагаемое место будущего дождя, причудливый маршрут самолета с петлями, загогулинами и дугами – мы гоняемся за тучами!

Первый дождь потребовал 44 пиропатрона, 44 тук-тук-тук, больше всего за этот полет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый дождь потребовал 44 пиропатрона, 44 тук-тук-тук, больше всего за этот полет.Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы ждем зрелища. Ведь мы летим на уникальном самолете, делающем божью работу. Но зрелища все нет. И, как потом выяснилось, и не может быть. Когда за бортом видны леса и реки, значит, наш полет прекрасен, но не имеет смысла, стрелять-то некуда. И только когда погружаемся в тучи-облака и ничего не видим, это и есть то, что искали и нашли.

И вот они, первые залпы в подходящую тучу, которая должна пролиться дождем аккурат над лесным пожаром. Место выстрела выбирают с учетом скорости и направления ветра. Мы чувствуем выстрелы только ногами: снизу как будто стучат по обшивке самолета. Тук-тук-тук.

Карты помогают найти лучшую точку для "обстрела" облаков Фото: Мария ЛЕНЦ

Карты помогают найти лучшую точку для "обстрела" облаковФото: Мария ЛЕНЦ

Первый дождь потребовал 44 пиропатрона, 44 тук-тук-тук, больше всего за этот полет. Самолет начинает трясти. Уже после полета летчики скажут, что после выстрелов надо быстро улепетывать, а то туча догонит и даст «звезды». И хотя в этот раз «звезды» не дожидались, но и без нее было страшно.

Во время второго дождя уже хотелось быстрее вернуться на землю. Оказалось, тряска зависит не от количества выстрелов, а от характера тучи. Трясло еще сильнее. Самолет закладывает крутой вираж – эту вредную тучу надо обстрелять с двух сторон.

Полет перестал быть томным. Мы летим в «молоке» и только слышим тук-тук-тук и хватаемся за лавки, чтобы не упасть: за час с небольшим наш самолет выпустил 128 пиропатронов и сотворил пять дождей.

Снять сами выстрелы практически невозможно, видимость почти нулевая, но в кадр попал один вылетающий пиропатрон Фото: Мария ЛЕНЦ

Снять сами выстрелы практически невозможно, видимость почти нулевая, но в кадр попал один вылетающий пиропатронФото: Мария ЛЕНЦ

- Дождь идет минимум через 20 минут после выстрелов, максимум через три часа, - поясняет главный инспектор лётно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Сергей Трошкин.

События в воздухе отслеживают на земле и передают хорошие новости: полет еще не закончен, а три дождя уже выполняют свою работу.

Кстати, информация о площади и количестве лесных пожарах публикуется несколько раз в день. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, информация о площади и количестве лесных пожарах публикуется несколько раз в день.Фото: Мария ЛЕНЦ

На всю страну - 300!

Как можно понять в этом шуме, тряске и нулевой видимости, куда и сколько стрелять? Новичку это кажется невозможным.

Как можно понять в этом шуме, тряске и нулевой видимости, куда и сколько стрелять? Новичку это кажется невозможным. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как можно понять в этом шуме, тряске и нулевой видимости, куда и сколько стрелять? Новичку это кажется невозможным.Фото: Мария ЛЕНЦ

Но есть такая профессия, летчик-наблюдатель. Именно он выбирает нужное время выстрела в облака или нужное место для десантирования пожарных. Таких специалистов на всю большую страну всего около 300, из них 49 работают в Красноярском крае.

Таких специалистов на всю большую страну всего около 300, из них 49 работают в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

Таких специалистов на всю большую страну всего около 300, из них 49 работают в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ

Штучные мастера, начавшие путь от пожарного-десантника, поднявшие по служебной лестнице и закончившие многомесячные курсы подготовки. Просто так, с улицы, в летчики-наблюдатели не берут.

Дмитрий Селин, заместитель руководителя ФБУ «Авиалесоохрана», - один из них. Он кстати, не только летчик-наблюдатель, но и научился управлять самолетом!

Дмитрий Селин, заместитель руководителя ФБУ «Авиалесоохрана» справа на фото Фото: Мария ЛЕНЦ

Дмитрий Селин, заместитель руководителя ФБУ «Авиалесоохрана» справа на фотоФото: Мария ЛЕНЦ

Летнаб Олег Нетягин – настоящий герой, награжденный медалью «За спасение погибавших». В 2012 году он принял решение вывезти 28 пожарных, оказавшихся в огненном кольце. Пожар был верховой, тушить – бессмысленно, убегать – бесполезно. Вертолет едва нашел пятачок для посадки, но не мог поднять всех. Вывозили в безопасное место по 10 человек. Успели. А вечером проверили, кольцо сомкнулось.

Летнаб Олег Нетягин – настоящий герой, награжденный медалью «За спасение погибавших». Дает знак для выстрела Фото: Мария ЛЕНЦ

Летнаб Олег Нетягин – настоящий герой, награжденный медалью «За спасение погибавших». Дает знак для выстрелаФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, совет от лесных пожарных: от пожара нужно не убегать, а идти навстречу огню, в сторону уже прогоревшего леса - там, по крайней мере, гореть уже нечему.

Кстати, информация о площади и количестве лесных пожарах публикуется несколько раз в день. Например, сейчас на севере края лесные пожары тушат более 1300 человек и около 140 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

Благодарим за организацию полета министерство лесного хозяйства Красноярского края.

"Грозовая" команда Фото: Мария ЛЕНЦ

"Грозовая" командаФото: Мария ЛЕНЦ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Как йодистое серебро превращает облака в дождь:

Пиропатронами, начиненными йодистым серебром, «стреляют» в облака на высоте около 5 км над землей.

Пиропатронами, начиненными йодистым серебром, «стреляют» в облака на высоте около 5 км над землей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пиропатронами, начиненными йодистым серебром, «стреляют» в облака на высоте около 5 км над землей.Фото: Мария ЛЕНЦ

Пиропатрон массой 75-80 граммов горит примерно 40 секунд и за это время в свободном падении успевает пролететь не менее 1500 метров.

При этом продукты горения йодистого серебра вытекают, образуя льдообразующий реагент, который и вызывает осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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