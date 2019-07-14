«Это же хищник, а не домашний питомец»: медведь попрошайничает на трассе в Красноярском крае

Небольшой медведь с опаской вышел из леса и остановился у края дороги. Он мотает головой, оглядывается по сторонам, переминается с места на место и воровато смотрит на дорогу. Немного отступил, прижал уши, поводил носом. Как собака, которая просит еду. Потом мишка решительно приблизился к машине. Встал на задние лапы и уткнулся в стекло носом. Когтями снес боковое зеркало, потом вернул его на место. Водитель находится внутри и все снимает на видео. Позже он выложил ролик в соцсети.

«Епишино, 15 км!!! Знакомый уже нам Михалыч».

Медведь на трассе.ЧП-Лесосибирск

В главном герое многие тут же узнали медведя, который просит еду у проезжающих мимо водителей под Лесосибирском. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, промышляет хищник на дороге «Епишино – Северо-Енисейск». Подобное видео с его участием уже было опубликовано несколькими днями ранее. Судя по записи, медведь стоит посреди дороги. Водитель притормозил, подозвал зверя.

- Мишка, на!

Пакет с пирожком шмякнулся на дорогу. Зверь подошел, понюхал, забрал подачку и ушел в сторону леса. Вскоре вернулся и начал требовать добавку. Но мужчина закрыл окно, в которое медведь едва не засунул свою морду.

Прикормленный медведь – это очень плохо. Это медвежья услуга, во-первых, для него самого: он не боится людей, а потому это легкая добыча для браконьеров. Во-вторых, мишка скоро разучится добывать еду самостоятельно. В-третьих, «ручной» хищник – огромная опасность для людей.

Водитель накормил медведя.ЧП-Лесосибирск

- Да они там всегда, - говорит Эдуард, который часто ездит в направлении Лесосибирска. - Но кормить их не надо. Я раз вылез из машины на 165 километре, так он меня потом долго в кабину не пускал. Только не этот, побольше медведь был, ощущения не из приятных бегать вокруг машины от него.

Такой медведь может смело выйти в населенные пункты. А ведь годовалый хищник весит примерно 70-80 килограммов, когти крепкие. Удар его лапы силен и может быть смертельным.

Именно поэтому пользователи соцсетей в большинстве своем осудили подкармливающих медведя водителей. И просят больше его не кормить.

«Он должен бояться людей, а вы его кормите. Не дай бог, кто без машины попадется, хана человеку».

«Докормились… Живет он теперь на дороге. Люди, когда хотите покормить зверя, то подумайте сначала о последствиях».

«Обречен этот мишка уже из-за глупых людей, которые начали кормить. Может еще не поздно как-то отвадить его. Или в зоопарк пусть уже заберут!».

«Он уже знает, где его накормят, зачем искать что-то в лесу. Что люди делают! Это же хищник, а не домашний питомец».

«Не хищник, а попрошайка какая-то».

Медведь снова вышел за порцией угощения Фото: ЧП-Лесосибирск

Судя по всему, медведь этот совсем молодой. И, возможно, еще недавно находился под покровительством своей матери. Ведь медвежата остаются с ней около двух лет. Повзрослев, нянчатся с младшими братьями и сестрами. Поэтому их еще называют пестунами. Потом медведица отправляет их в самостоятельную жизнь. Предполагается, что к этому времени они умеют добывать пищу и избегать опасностей. Но благодаря «отзывчивым» водителям этот медведь скоро забудет все то, чему его учили. И ничем хорошим это не закончится.

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