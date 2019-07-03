Успешные, умные и невероятно красивые: «Комсомолка» наградила победительниц конкурса «Красавица в погонах»

3 июля в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. Поэтому не удивляйтесь, встретив в этот день, инспектора в праздничной форме. Наравне с мужчинами службу в подразделениях дорожной полиции несут и женщины. Тяжело ли носить погоны на хрупких плечах? Об этом в пресс-центре «Комсомолки» рассказали победительницы фотоконкурса «Красавица в погонах».

Победительниц угостили чаем и сладкими вкусняшкамиФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, за звание самой красивой, по мнению читателей «Комсомольской правды», боролись двадцать участниц. Все они состоят на службе в УГИБДД по Красноярскому краю.

После старта голосования в лидеры выбились три участницы. Периодически они менялись местами, но финальная тройка на протяжении почти двух недель оставалась прежней. И вот, в канун «красной» даты, состоялось торжественное награждение победительниц.

Первое место заняла Анастасия ЛевочкоФото: Мария ЛЕНЦ

Первое место заняла Анастасия Левочко. Работает в Межмуниципальном отделе МВД России «Канский». Победу ей принесли 1988 голосов.

- Без преувеличения, за меня голосовали всем миром, - рассказала Анастасия «Комсомольской правде» - Красноярск. – Поддерживали коллеги, друзья, семья. Из других городов, регионов и даже из-за границы. А больше всех переживал мой маленький сынишка. Каждый день проверял, сколько голосов.

Анастасия выросла в семье милиционеров. С детства привыкла испытывать чувство гордости и уважения к людям в погонах. И своему сыну, уже на собственном примере, старается показать, насколько важно всегда оставаться честным, ответственным человеком, соблюдать закон и помогать близким.

Кристина работает в дорожной полиции чуть больше годаФото: Мария ЛЕНЦ

Кристина Радченко заняла 2 место. Работает в ОГИБДД МО МВД России «Дзержинский». Попадание в финал ей обеспечили 1897 голосов. Больше всего «болели» коллеги и муж с дочкой.

Кристина тоже потомственный полицейский. В правоохранительные органы пришла работать по стопам отца. Считает свою профессию важной и нужной для общества. И в этом ее поддерживает семья.

Кристина Радченко заняла 2 местоФото: Мария ЛЕНЦ

На третьем месте – Инна Груздева из Емельяново. Работает в должности заместителя командира 1-го взвода ГИБДД МО МВД России «Емельяновский». За Инну проголосовали 1077 раз. Это была колоссальная поддержка со стороны сослуживцев, родных и даже совершенно незнакомых людей. Возможно, в знак благодарности за когда-то оказанную помощь.

- Всегда нравилось помогать людям, попавшим в непредвиденные жизненные ситуации, - говорит Инна. – Поэтому и работаю в ГИБДД.

Инна Груздева заняла 3 местоФото: Мария ЛЕНЦ

Анастасия, Кристина и Инна рассказали, что в основном их рабочий день проходит в кабинетах за рутинной бумажной работой. Но в случае усиления они тоже патрулируют улицы. Каждой не раз доводилось сталкиваться с неоднозначной реакцией водителей.

Красавицам вручили подарки и дипломыФото: Мария ЛЕНЦ

Еще бы! Ожидали в «патрульке» увидеть сурового, бородатого инспектора, а тут милая леди. И начинается – комплименты, обещания «да больше никогда» и просьбы понять и простить. Но такие вещи не проходят. Сотрудницы дорожной полиции умеют «пригвоздить» одним взглядом.

Заместитель начальника управления ГИБДД по Красноярскому краю Ренат Даутханов сказал, что гордится своими коллегами и пожелал им успехов в дальнейшей работе.

Заместитель начальника управления ГИБДД по Красноярскому краю Ренат ДаутхановФото: Мария ЛЕНЦ

Генеральный партнер проекта – клиника лазерной хирургии «Варикоза нет». Ее директор Виктор Болтнев вручил в подарок сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике каждой победительнице.

- Я даже не ожидал, что за порядком на дорогах у нас следят такие очаровательные сотрудницы, - сказал Виктор Болтнев. – Вы успешные, умные, красивые, очень смелые. Поздравляю с победой в конкурсе и профессиональным праздником!

Директор клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» Виктор Болтнев поздравил победительницФото: Мария ЛЕНЦ

Ну а потом была традиционная экскурсия по «Комсомолки», чай с различными вкусностями и милая беседа.

Обладательнице 1 места, Анастасии Левочко, предстоит еще раз приехать в Красноярск, чтобы получить главный подарок – профессиональную фотосессию.

Мужской разговорФото: Мария ЛЕНЦ

Победительницы конкурса рассказали о своей работеФото: Мария ЛЕНЦ

Умные, прекрасные и настоящие профессионалы своего дела!Фото: Мария ЛЕНЦ

СПРАВКА КП

Более 80 лет назад в СССР появилась первая Государственная автомобильная инспекция. Соответствующее постановление было подписано 3 июля 1936 года.

После распада Советского Союза 28 мая 1992 года правительство РФ утвердило «Положение о Госавтоинспекции МВД России».

В 1998 году власти решили переименовать ГАИ в ГИБДД (Госинспекция безопасности дорожного движения).

В 2002 году ведомству «вернули» старое название, если точнее - дали службе второе официальное историческое наименование - Госавтоинспекция (ГАИ).

В 2009 году был подписан приказ «Об объявлении Дня Госинспекции безопасности дорожного движения МВД РФ» 3 июля.

СКАЗАНО!

Начальник управления ГИБДД Красноярского края Алексей Членов фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Начальник управления ГИБДД Красноярского края Алексей Членов:

- Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции Красноярского края! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 83-й годовщиной со дня образования нашей службы!

На плечах сотрудников ГИБДД лежит огромная ответственность за жизнь и здоровье каждого участника дорожного движения. Век скоростей с активным развитием дорожного движения, растущим количеством автомобилей постоянно усложняют работу инспекторов. Но специалисты автодорожной службы успешно держат экзамен на прочность и с честью выполняют свои профессиональные задачи. Важно и то, что сотрудники остаются открытыми для людей, помогают разбираться в сложностях законодательства, общаются в социальных сетях, проводят публичные акции, призывающие к соблюдению ПДД. Это в значительной степени повышает престиж нашей нелегкой профессии.

Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам новых успехов в службе, крепкого здоровья, терпения, выдержки, понимания и тепла в семье, ведь надежный тыл – это высшая награда за нашу непростую службу!

Дорогие ветераны! Спасибо вам за огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передачу богатого опыта и лучших традиций службы. Здоровья вам и долгих лет жизни!

«Комсомольская правда»- Красноярск поздравляет всех сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником!