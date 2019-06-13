«Красавица в погонах»: выбираем самую прекрасную сотрудницу ГИБДД

Сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник 3 июля. В этот день сотрудники Госавтоинспекции принимают поздравления и благодарность за свой нелегкий труд. Этот праздник - еще один повод напомнить обществу о важной роли дорожных полицейских. Закон и порядок на дорогах днем и ночью – вот главная цель их работы.

Принято считать, что работа в ГИБДД – мужская профессия. Отнюдь! На страже безопасности дорожного движения стоят и очаровательные сотрудницы. Дороги они патрулируют редко, но работа их не менее важная. В основном это профилактика и работа с документами. Они прекрасно разбираются в законах и ходят на службу. А форма добавляет особый шарм. Ведь красоту погонами не скроешь.

Мягкость, нежность, очарование – это всегда остается при женщине. Даже в самые суровые рабочие будни. Ее главное оружие – улыбка. И высокий профессионализм! Перед ней не устоит ни один нарушитель. Заплатит все штрафы, вызубрит все правила дорожного движения, и всегда их будет соблюдать.

Красивая, обаятельная, сногсшибательная! Кто в рядах УГИБДД Красноярского края может похвастать всеми этими качествами? Это предстоит решить читателям «Комсомолки».

В преддверии празднования Дня ГИБДД медимахолдинг «Комсомольская правда» совместно с УГИБДД МВД РФ по Красноярскому краю объявляет о старте нового фотоконкурса «Красавица в погонах». К участию приглашаются сотрудницы дорожной полиции.

С 17 июня 2019 года до 1 июля 2019 года на сайте krsk.kp.ru читатели «Комсомолки» смогут оставить свой голос за понравившуюся участницу или даже участниц.

Сразу предупреждаем – это будет нелегкий выбор. Все конкурсантки, как на подбор – красивые, милые, неотразимые и просто бесподобные! Но в финал попадут только три участницы, набравшие наибольшее количество голосов.

Во время торжественного награждения победительницам вручат призы и подарки от издания «Комсомольская правда» - Красноярск и наших партнеров. Обладательница 1 места получит в подарок профессиональную фотосессию от фотографа «Комсомольской правды», а также интервью на радио «Комсомольская правда - Красноярск» (107,1 fm).

ЭТАПЫ КОНКУРСА

с 13 по 14 июня – прием заявок;

с 17 по 30 июня (включительно) – голосование;

1 июля – подведение итогов;

2 июля – торжественное награждение.

Положение о конкурсе «Красавица в погонах»