2019-07-02T08:54:36+03:00
Недвижимость

Платить будем больше. В Красноярском крае подорожала электроэнергия и коммунальные услуги

Квитанции с новыми тарифами жители получат в августе
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Изучаем тарифы, платим по-новому.Изучаем тарифы, платим по-новому.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Уже несколько лет повышение тарифов происходит не с 1 января, а с 1 июля, когда люди в отпусках и на дачах и порой даже не замечают, что цифры в платежках подросли.

На этот раз с 1 июля подорожала электроэнергия. В целом рост цен составит около 3%. Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток.

В августе 2019 года жители региона получат квитанции ПАО «Красноярскэнергосбыт», рассчитанные с учетом новых тарифов.

С 1 июля 2019 года действуют следующие одноставочные тарифы:

Подробно ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» krsk-sbit.ru в разделе «Тарифы».

Также с 1 июля в крае изменятся тарифы на коммунальные услуги (отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, электрическая энергия, газ). Рост платы граждан по комплексу коммунальных услуг, в зависимости от типа благоустройства дома, увеличится не более чем на 2,7%.

Напомним, в первом полугодии рост платы уже был, он составил 1,7%.

Рост платы ограничивается и не может быть выше установленных 1,7% и 2,7%. Ежегодно в краевом бюджете предусматриваются субвенции муниципальным образованиям на реализацию мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги. На 2019 год предусмотрены средства на эти цели в размере 4,6 млрд рублей.

Более 700 тысяч граждан, имеющих льготные статусы, также получают господдержку из краевого бюджета: право на получение выплат имеют инвалиды, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане, многодетные семьи и другие. Еще более 80 тысяч семей в крае пользуются субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Перерасчет социальных выплат производится автоматически после получения сведений о новом размере платы от жилищных организаций.

Напомним, горячая линия по вопросам ЖКХ работает в будние дни с 9.00 до 20.00. Жители края могут получить консультации по телефону: 8-800-333-70-07 (бесплатный звонок для всех жителей Красноярского края), а также через online-консультант в рубрике "Вопрос-ответ" на сайте gkh24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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