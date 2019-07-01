Туимский провал, ледяная пещера, озера, где никогда не тает снег: что посмотреть в Хакасии

Мы продолжаем пополнять наш «путеводитель» по местам отдыха в России и за рубежом. А вы были в Хакасии?

А вы были в Хакасии?Фото: Мария МИШКИНА

Эта республика популярнее всего у туристов из Красноярского края и Кемеровской области, но сюда стоит приехать и тем, кто живет географически дальше. Прежде всего, это край уникальных озер. Большие, чистейшие, теплые, от и таких, в которых из-а концентрации соли невозможно утонуть, до пресных с чистейшей питьевой водой (подробнее см. по ссылке в конце статьи – путеводитель по озерам Хакасии). Очень многое зависит от того, какой отдых вы любите – просто загорать и купаться, или смотреть достопримечательности. Мы расскажем про второй вариант, - оговоримся, он реален при наличии своих «колес».

Самое интересное на обычной легковой машине мы прошли за 4 дня, выезжая каждый день в новом направлении. В принципе, успели все.

Рассказываем про Ширинский и пограничный ему Орджоникидзевский районы – именно здесь находятся самые красивые, удивительные и популярные в Хакасии места.

За отправную точку берем райцентр Шира. Во-первых, большинство самых интересных мест находятся рядом с ним. Во-вторых, это один из самых «социализированных» населенных пунктов, в-третьих, здесь, в районе поселка Жемчужный, находится самое большое, популярное у туристов, целебное, и со множеством баз отдыха, санаторием и полноценной инфраструктурой одноименное озеро Шира.

Хотя лично мы жили на расположенном рядом Беле. Плюс по сравнению с Шира: спокойнее, дешевле, чище. И, как ни странно, лучше выбор по жилью. Строится много новых баз (а «свежий» домик - большой плюс). В Жемчужном же местные жители сдают все, что можно, от бань до комнат, или колотят наспех «времянки». За счет огромного потока людей и желания местных выжать максимум в сезон все это порядком изношено. А то, что поновее и приличнее, стоит неадекватно дорого. Плюс поселка Жемчужного: «тусовка». Торговая улица летом живет круглосуточно – с кафе, закусочными, сувенирами, дискотеками, развлечениями, детскими городками и пр.

Многое зависит от того, какой отдых вы любите – просто загорать и купаться, или смотреть достопримечательностиФото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

В описанных дальше местах не будем подробно останавливаться пункте «как проехать», - все маршруты занесены в навигаторы.

Поделимся увиденным с прикладной точки зрения – платный/бесплатный вход, что рядом, еда, вода, и пр. Информация самая свежая и актуальная – июнь 2019.

Итак.

ТУМСКИЙ ПРОВАЛ

Ориентир: п. Туим, от Шира – 20 км.

Огромная гора, провал диаметром 200 метров, от вершины до воды – 120 метров. Когда-то здесь был рудник, его закрыли в 1954 году.

Огромная гора, провал диаметром 200 метров, от вершины до воды – 120 метров

Провал образовался из-за обвала подземных горных выработок. Поражает цвет воды – она ярко-голубого цвета из-за высокого содержания в ней солей меди.

Первым делом вы попадете на смотровую площадку. В этом году вход стоит 200 рублей с человека. Посмотреть бесплатно не выйдет – по периметру все огорожено.

В этом году вход стоит 200 рублей с человека. Посмотреть бесплатно не выйдет – по периметру все огорожено.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

Развлечение – прыжок экстремала с противоположной, самой высокой точки провала на тарзанке вниз. Зазывала просто предлагает всем вновь поднявшимся скидываться, и когда набирается 800 рублей, по рации передает команду прыгать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/717657" frameborder="0"></iframe> Прыжок экстремала на Туимском провале, Хакасия.Мария МИШКИНА

Сколько раз за день экстремал сигает вниз, сложно представить. Наша группа собрала нужную сумму минут за 10. Но и зарабатывает, он, надо думать, прилично.

По дорожке со смотровой площадки спустИтесь вниз. Здесь по старой штольне можно пройти к самой воде (и в ней даже можно искупаться, и о-о-очень хочется, но страшно – под тобой пропасть, а водя ледяная).

Проход по штольне – 300 руб., - выдадут высокие сапоги и проводника.

Понятно, что непонятно, - кто эти проводники, кажется, просто зарабатывают на туристах местные. И это на всеобщий страх и риск. Пару лет назад проход в провал закрывали принудительно местные власти – он обваливался, а доски под водой, по которым идешь, прогнили). Не слышали, чтобы его официально открывали. Но будка с «проводниками» в этом году уже активно работает. С другой стороны, закрыто и запрещено у нас много чего, - порой и для перестраховки.

Около входа в провал стоят заброшенные здания (тоже, понятно, опасные!). Но здесь получаются эффектные фото.

Это остатки советского трудового лагеря, откуда руда перевозилась на фабрику в Туиме.

Заброшенное здание, недалеко от Туимского провалаФото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

ЛЕДЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ

Совсем рядом с Туимским провалом, - минутах в 10-ти езды, ориентир тот же – п. Туим.

На самом деле это не пещеры, а старая заброшенная шахта.

Система входа – 200 руб. с человека, точнее, не входа, платишь за каску и проводника.

Но запретить войти в шахту бесплатно вам никто не может – она не огорожена, не охраняется, деньги собирают на тропинке метрах в 50-ти.

Ледяные пещеры, вход.Фото: Мария МИШКИНА

Но если вы в первый раз – сами едва ли пройдете, все-таки, нужно знать маршрут и не уйти в многочисленные ответвления основной шахты, не провалиться в полусгнивший подземный лифт.

Во второй или третий – наверное, можно и не платить, а каска не так уж нужна – задеть верх головой и стукнуться о камни можно только на входе, это метра два, дальше идешь в полный рост.

Вся проходка занимает минут 15.

В чем красота «ледяных пещер»? Во льду! Стены покрыты тончайшим слоем сверкающих ледяных кристаллов, они летают повсюду в воздухе – создается ощущение, что ты в окружении крошечных звезд. Получаются необычные фото (без вспышки).

Стены покрыты тончайшим слоем сверкающих ледяных кристаллов, они летают повсюду в воздухеФото: Мария МИШКИНА

СУНДУКИ

Ориентир: п. Июс. От Шира: 50 км.

Масштаб, красота, на самом деле, это просто космос. Огромная горная гряда природного происхождения, но кажется, эти камни сложили инопланетяне. Ее протяженность 10 км., ширина 1-2 км.

Космические видыФото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

Впрочем, отношение к космосу она действительно имеет: здесь была древняя обсерватория, ученые с помощью отверстий, проемов, камней,ориентированных на самые важные точки восходов и заходов небесных светилв дни равноденствия и солнцестояния вели здесь календарь.

Вход бесплатный, на гряду ведет множество тропинок, ходить здесь можно долго, хоть даже целый день. У одного из подножий стоит несколько юрт (юрта-музей, чайная).

На самой гряде ни комаров, ни мошек нет, собственно, им тут и нечего делать – голые камни.Фото: Мария МИШКИНА

Рядом в лесу течет очень красивая речка, неподалеку от юрт через нее перекинут сказочный деревянный мостик, стоит столик с лавочками. Единственное, сможете ли вы попить за ним чай, - почему-то очень много комаров.

Но это только внизу.

На самой гряде ни комаров, ни мошек нет, собственно, им тут и нечего делать – голые камни.

Вход бесплатный, на гряду ведет множество тропинок, ходить здесь можно долго, хоть даже целый день.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

СУЛЕКСКАЯ ПИСАНИЦА

Ориентир: п. Копьево. От Шира – 81 км.

Вход: 50 рублей с человека.

Вход: 50 рублей с человека.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

Можно пройти бесплатно, если не через территорию туристического комплекса, - несколько тех же юрт, - музей, чайная и пр. (Хотя, за вход мы бы не жалели денег. Все-таки, здесь работают люди: следят за комплексом, помогают сориентироваться туристам и главное, наверное, для всех подобных мест – следят за чистотой и сохранностью).

Ориентир: п. Копьево. От Шира – 81 км.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

По сравнению с Сундуками масштаб кажется не тот. Скала не очень большая, но зато! Она испещрена древними надписями и рисунками. IIтысячелетие до н.э., охота, рыцарские сражения, борьба животных – все образы «считываются» и сегодня очень хорошо.

Поражает одна вещь: как додумались все эти люди (Васи, Пети, Иван Иванычи) нацарапать свои имена поверх древних рисунков?

Скала не очень большая, но зато! Она испещрена древними надписями и рисунками.Фото: Мария МИШКИНА

Современным художеством писаница исписана вся.

II тысячелетие до н.э.Фото: Мария МИШКИНА

Не готовы сказать (не спросили), когда она стала охраняемым объектом. Но надписи датируются от 1953 до 1974 примерно года.

Охота, рыцарские сражения, борьба животных – все образы «считываются» и сегодня очень хорошо.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

ИВАНОВСКИЕ ОЗЕРА

Ориентир: п. Приисковый. От Шира: 165 км.

Ориентир: п. Приисковый. От Шира: 165 км.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

Из них можно пить, настолько они чистые, и это самое прекрасное место в Хакасии. Четыре высокогорных озера, соединенных водопадами, на которых растут причудливые растения и одновременно никогда не тает снег.

Из них можно пить, настолько они чистые, и это самое прекрасное место в Хакасии.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

Лето и зима одновременно, жара и холод. Когда ты идешь по густой траве, потом по снегу, переходишь вброд босиком неглубокую речку, и снова – снег, трава, цветы.

Лето и зима одновременно, жара и холод.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

На самом деле, сюда ходят даже с самыми маленькими детьми, не надо бояться слова «высокогорные». Почти до озер можно доехать на машине (через Приисковый и дальше вверх по главной дороге). Но примерно в 8 километрах машину, если она не высокопроходимая, придется оставить – дорогу начнут пересекать ручьи и неглубокие речушки.

Почти до озер можно доехать на машине.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

Надо сказать, поселок Приисковый как раз активнее живет зимой. Он популярен у горнолыжников, сноубордистов, сюда приезжают кататься на снегоходах, но мы сейчас - про летний отдых.

Примерно в 8 километрах машину, если она не высокопроходимая, придется оставить – дорогу начнут пересекать ручьи и неглубокие речушки.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

Для нас, журналистов, сейчас правда Приисковый ассоциируется с трагической историей (гибелью четверых туристов-снегоходчиков).

На фоне этой истории вспомнилось, что места тут медвежьи…

Но, все-таки это случилось не в районе Ивановских озер, а в другой стороне от поселка, во-вторых, дорога на озера, хоть и сквозь тайгу, оживленная. Туда и обратно постоянно идут группы туристов, проезжают машины.

Проход бесплатный.

А вы куда советуете съездить?Фото: Мария МИШКИНА

Кратко-справочно:

До Шира от Красноярска – 531 км.

От Кемерово – 481 км.

От Абакана (в Абакан летают самолеты) – 155 км.

Цена проживания на базах отдыха – от 700 руб., с человека., от 2000 за 4-местный домик.

Вода в колонках (чтобы без конца не покупать) есть по пути на вышеперечисленные места в п. Туим, Колодезный, Тширим (в самом Шира нет!).

Магазин самый дешевый в Шира с огромным выбором – дискаунтер «Светофор» (работает о 20.00!).

На всех базах отдыха есть лотки-магазинчики.

Но цены в них в три-пять раз выше на все. Особенно – на алкоголь.

Поле жарковФото: Мария МИШКИНА

А вы куда советуете съездить?

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