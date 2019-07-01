Туимский провал, ледяная пещера, озера, где никогда не тает снег: что посмотреть в Хакасии
Мы продолжаем пополнять наш «путеводитель» по местам отдыха в России и за рубежом. А вы были в Хакасии?
А вы были в Хакасии?Фото: Мария МИШКИНА
Эта республика популярнее всего у туристов из Красноярского края и Кемеровской области, но сюда стоит приехать и тем, кто живет географически дальше. Прежде всего, это край уникальных озер. Большие, чистейшие, теплые, от и таких, в которых из-а концентрации соли невозможно утонуть, до пресных с чистейшей питьевой водой (подробнее см. по ссылке в конце статьи – путеводитель по озерам Хакасии). Очень многое зависит от того, какой отдых вы любите – просто загорать и купаться, или смотреть достопримечательности. Мы расскажем про второй вариант, - оговоримся, он реален при наличии своих «колес».
Самое интересное на обычной легковой машине мы прошли за 4 дня, выезжая каждый день в новом направлении. В принципе, успели все.
Рассказываем про Ширинский и пограничный ему Орджоникидзевский районы – именно здесь находятся самые красивые, удивительные и популярные в Хакасии места.
За отправную точку берем райцентр Шира. Во-первых, большинство самых интересных мест находятся рядом с ним. Во-вторых, это один из самых «социализированных» населенных пунктов, в-третьих, здесь, в районе поселка Жемчужный, находится самое большое, популярное у туристов, целебное, и со множеством баз отдыха, санаторием и полноценной инфраструктурой одноименное озеро Шира.
Хотя лично мы жили на расположенном рядом Беле. Плюс по сравнению с Шира: спокойнее, дешевле, чище. И, как ни странно, лучше выбор по жилью. Строится много новых баз (а «свежий» домик - большой плюс). В Жемчужном же местные жители сдают все, что можно, от бань до комнат, или колотят наспех «времянки». За счет огромного потока людей и желания местных выжать максимум в сезон все это порядком изношено. А то, что поновее и приличнее, стоит неадекватно дорого. Плюс поселка Жемчужного: «тусовка». Торговая улица летом живет круглосуточно – с кафе, закусочными, сувенирами, дискотеками, развлечениями, детскими городками и пр.
Многое зависит от того, какой отдых вы любите – просто загорать и купаться, или смотреть достопримечательностиФото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
В описанных дальше местах не будем подробно останавливаться пункте «как проехать», - все маршруты занесены в навигаторы.
Поделимся увиденным с прикладной точки зрения – платный/бесплатный вход, что рядом, еда, вода, и пр. Информация самая свежая и актуальная – июнь 2019.
Итак.
ТУМСКИЙ ПРОВАЛ
Ориентир: п. Туим, от Шира – 20 км.
Огромная гора, провал диаметром 200 метров, от вершины до воды – 120 метров. Когда-то здесь был рудник, его закрыли в 1954 году.
Огромная гора, провал диаметром 200 метров, от вершины до воды – 120 метров
Провал образовался из-за обвала подземных горных выработок. Поражает цвет воды – она ярко-голубого цвета из-за высокого содержания в ней солей меди.
Первым делом вы попадете на смотровую площадку. В этом году вход стоит 200 рублей с человека. Посмотреть бесплатно не выйдет – по периметру все огорожено.
В этом году вход стоит 200 рублей с человека. Посмотреть бесплатно не выйдет – по периметру все огорожено.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
Развлечение – прыжок экстремала с противоположной, самой высокой точки провала на тарзанке вниз. Зазывала просто предлагает всем вновь поднявшимся скидываться, и когда набирается 800 рублей, по рации передает команду прыгать.
Прыжок экстремала на Туимском провале, Хакасия.Мария МИШКИНА
Сколько раз за день экстремал сигает вниз, сложно представить. Наша группа собрала нужную сумму минут за 10. Но и зарабатывает, он, надо думать, прилично.
По дорожке со смотровой площадки спустИтесь вниз. Здесь по старой штольне можно пройти к самой воде (и в ней даже можно искупаться, и о-о-очень хочется, но страшно – под тобой пропасть, а водя ледяная).
Проход по штольне – 300 руб., - выдадут высокие сапоги и проводника.
Понятно, что непонятно, - кто эти проводники, кажется, просто зарабатывают на туристах местные. И это на всеобщий страх и риск. Пару лет назад проход в провал закрывали принудительно местные власти – он обваливался, а доски под водой, по которым идешь, прогнили). Не слышали, чтобы его официально открывали. Но будка с «проводниками» в этом году уже активно работает. С другой стороны, закрыто и запрещено у нас много чего, - порой и для перестраховки.
Около входа в провал стоят заброшенные здания (тоже, понятно, опасные!). Но здесь получаются эффектные фото.
Это остатки советского трудового лагеря, откуда руда перевозилась на фабрику в Туиме.
Заброшенное здание, недалеко от Туимского провалаФото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
ЛЕДЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ
Совсем рядом с Туимским провалом, - минутах в 10-ти езды, ориентир тот же – п. Туим.
На самом деле это не пещеры, а старая заброшенная шахта.
Система входа – 200 руб. с человека, точнее, не входа, платишь за каску и проводника.
Но запретить войти в шахту бесплатно вам никто не может – она не огорожена, не охраняется, деньги собирают на тропинке метрах в 50-ти.
Ледяные пещеры, вход.Фото: Мария МИШКИНА
Но если вы в первый раз – сами едва ли пройдете, все-таки, нужно знать маршрут и не уйти в многочисленные ответвления основной шахты, не провалиться в полусгнивший подземный лифт.
Во второй или третий – наверное, можно и не платить, а каска не так уж нужна – задеть верх головой и стукнуться о камни можно только на входе, это метра два, дальше идешь в полный рост.
Вся проходка занимает минут 15.
В чем красота «ледяных пещер»? Во льду! Стены покрыты тончайшим слоем сверкающих ледяных кристаллов, они летают повсюду в воздухе – создается ощущение, что ты в окружении крошечных звезд. Получаются необычные фото (без вспышки).
Стены покрыты тончайшим слоем сверкающих ледяных кристаллов, они летают повсюду в воздухеФото: Мария МИШКИНА
СУНДУКИ
Ориентир: п. Июс. От Шира: 50 км.
Масштаб, красота, на самом деле, это просто космос. Огромная горная гряда природного происхождения, но кажется, эти камни сложили инопланетяне. Ее протяженность 10 км., ширина 1-2 км.
Космические видыФото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
Впрочем, отношение к космосу она действительно имеет: здесь была древняя обсерватория, ученые с помощью отверстий, проемов, камней,ориентированных на самые важные точки восходов и заходов небесных светилв дни равноденствия и солнцестояния вели здесь календарь.
Вход бесплатный, на гряду ведет множество тропинок, ходить здесь можно долго, хоть даже целый день. У одного из подножий стоит несколько юрт (юрта-музей, чайная).
На самой гряде ни комаров, ни мошек нет, собственно, им тут и нечего делать – голые камни.Фото: Мария МИШКИНА
Рядом в лесу течет очень красивая речка, неподалеку от юрт через нее перекинут сказочный деревянный мостик, стоит столик с лавочками. Единственное, сможете ли вы попить за ним чай, - почему-то очень много комаров.
Но это только внизу.
На самой гряде ни комаров, ни мошек нет, собственно, им тут и нечего делать – голые камни.
Вход бесплатный, на гряду ведет множество тропинок, ходить здесь можно долго, хоть даже целый день.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
СУЛЕКСКАЯ ПИСАНИЦА
Ориентир: п. Копьево. От Шира – 81 км.
Вход: 50 рублей с человека.
Вход: 50 рублей с человека.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
Можно пройти бесплатно, если не через территорию туристического комплекса, - несколько тех же юрт, - музей, чайная и пр. (Хотя, за вход мы бы не жалели денег. Все-таки, здесь работают люди: следят за комплексом, помогают сориентироваться туристам и главное, наверное, для всех подобных мест – следят за чистотой и сохранностью).
Ориентир: п. Копьево. От Шира – 81 км.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
По сравнению с Сундуками масштаб кажется не тот. Скала не очень большая, но зато! Она испещрена древними надписями и рисунками. IIтысячелетие до н.э., охота, рыцарские сражения, борьба животных – все образы «считываются» и сегодня очень хорошо.
Поражает одна вещь: как додумались все эти люди (Васи, Пети, Иван Иванычи) нацарапать свои имена поверх древних рисунков?
Скала не очень большая, но зато! Она испещрена древними надписями и рисунками.Фото: Мария МИШКИНА
Современным художеством писаница исписана вся.
II тысячелетие до н.э.Фото: Мария МИШКИНА
Не готовы сказать (не спросили), когда она стала охраняемым объектом. Но надписи датируются от 1953 до 1974 примерно года.
Охота, рыцарские сражения, борьба животных – все образы «считываются» и сегодня очень хорошо.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
ИВАНОВСКИЕ ОЗЕРА
Ориентир: п. Приисковый. От Шира: 165 км.
Ориентир: п. Приисковый. От Шира: 165 км.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
Из них можно пить, настолько они чистые, и это самое прекрасное место в Хакасии. Четыре высокогорных озера, соединенных водопадами, на которых растут причудливые растения и одновременно никогда не тает снег.
Из них можно пить, настолько они чистые, и это самое прекрасное место в Хакасии.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
Лето и зима одновременно, жара и холод. Когда ты идешь по густой траве, потом по снегу, переходишь вброд босиком неглубокую речку, и снова – снег, трава, цветы.
Лето и зима одновременно, жара и холод.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
На самом деле, сюда ходят даже с самыми маленькими детьми, не надо бояться слова «высокогорные». Почти до озер можно доехать на машине (через Приисковый и дальше вверх по главной дороге). Но примерно в 8 километрах машину, если она не высокопроходимая, придется оставить – дорогу начнут пересекать ручьи и неглубокие речушки.
Почти до озер можно доехать на машине.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
Надо сказать, поселок Приисковый как раз активнее живет зимой. Он популярен у горнолыжников, сноубордистов, сюда приезжают кататься на снегоходах, но мы сейчас - про летний отдых.
Примерно в 8 километрах машину, если она не высокопроходимая, придется оставить – дорогу начнут пересекать ручьи и неглубокие речушки.Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
Для нас, журналистов, сейчас правда Приисковый ассоциируется с трагической историей (гибелью четверых туристов-снегоходчиков).
На фоне этой истории вспомнилось, что места тут медвежьи…
Но, все-таки это случилось не в районе Ивановских озер, а в другой стороне от поселка, во-вторых, дорога на озера, хоть и сквозь тайгу, оживленная. Туда и обратно постоянно идут группы туристов, проезжают машины.
Проход бесплатный.
А вы куда советуете съездить?Фото: Мария МИШКИНА
Кратко-справочно:
До Шира от Красноярска – 531 км.
От Кемерово – 481 км.
От Абакана (в Абакан летают самолеты) – 155 км.
Цена проживания на базах отдыха – от 700 руб., с человека., от 2000 за 4-местный домик.
Вода в колонках (чтобы без конца не покупать) есть по пути на вышеперечисленные места в п. Туим, Колодезный, Тширим (в самом Шира нет!).
Магазин самый дешевый в Шира с огромным выбором – дискаунтер «Светофор» (работает о 20.00!).
На всех базах отдыха есть лотки-магазинчики.
Но цены в них в три-пять раз выше на все. Особенно – на алкоголь.
Поле жарковФото: Мария МИШКИНА
А вы куда советуете съездить?
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ИСТОЧНИК KP.RU