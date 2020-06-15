Пляжи и открытые бассейны 2020: где можно искупаться летом в Красноярске
Сколько бы ни твердили, что на пляжах Красноярска купаться нельзя, лето берет свое. В 30-градусную жару все у воды. И многие рискуют окунуться. Прямо под знаками «Купаться запрещено!». Официально пляжи обещают открыть во второй декаде июня. Принимать посетителей они будут до конца июля. Начало сезона – чем не повод пройтись по самым популярным у горожан местам? Давайте посмотрим, насколько пригодны они для отдыха.
Пляж на водоеме близ Мясокомбината
Пляж на водоеме близ МясокомбинатаФото: Ася ЖУКОВА
Довольно удобно: от остановки до пляжа минут пять. Если вы на машине, имейте в виду, что из трех подъездов два перегорожены. Работает только первый (по направлению из центра) – объездной. Имеется парковка, бесплатная. Метрах в 500 (на конечной 52-го – павильоны, где можно купить квас или мороженое).
Проходим на пляж. Крупный песочек, кое-где трава, рядом деревья, люди отдыхают в тени. «Вход» в озеро на четверку. Особо чувствительным стоит захватить специальную обувь – «коралки» или аквашузы.
Кое-кто купается, взрослые и дети. Хотя вода немного «цветет». Кстати, по словам местных, в ней водятся крупные караси. Рыбаков пускают сюда до 10 утра, пока нет отдыхающих.
Место вполне чистое. Есть урны, контейнеры, уборка и вывоз мусора раз в сутки. Неподалеку – туалет, планируют обновить.
В тени под деревьями скоро поставят столики, начнут продавать шашлык, напитки. Стационарный мангал сдают желающим. Также есть прокат зонтиков – 200 рублей в день. Вход бесплатный.
Городской пляж на острове Отдыха
Городской пляж на острове ОтдыхаФото: Ася ЖУКОВА
Самый большой и оборудованный для отдыха. Добираемся без труда: остановка и парковка рядом. Ориентир – центр МЧС.
Огороженная территория (пляж работает с 10 утра до 8 вечера), пальмовая аллея, пусть и в кадках. Много свежего песка, трава еще не выгорела. Народ с удовольствием плещется в воде.
За процессом с вышки наблюдают двое спасателей. Кроме того, в рабочее время дежурит врач.
Есть кабинки для переодевания, скамейки с навесами, у входа вот-вот откроют павильон с едой и напитками. Неподалеку работает туалет, посещение бесплатно.
Место хорошее, чистое. На земле ни бычка, ни фантика, урны есть, пустые. Мусор вывозят три раза в сутки.
Пруд у Октябрьского моста
Пруд у Октябрьского мостаФото: Ася ЖУКОВА
Фактически это запруда с западной стороны острова Татышев. От остановки или парковки доходим до нее минут за 15. Идем вдоль моста в сторону правобережья. Автомобилистам проще «зарулить» с другой стороны, есть подъезд.
Итак, пляж состоит из двух частей. Поросший деревьями и травой спуск, а за ним песчаный берег. Людей здесь хватает.
- Купаться не боимся, - поделилась выходящая из воды женщина лет 50. – Этим летом я окунулась тут во второй раз. Сначала вода кажется прохладной, потом самое оно. Конечно, стараюсь так, чтобы не наглотаться.
Спуск пологий, дно песчаное. Вода выглядит чистой, у берега плавают утки. Правда, грязновато. Урны есть, но переполнены. Мусор валяется рядом с ними, в траве. Метрах в ста от пляжа стоят контейнеры.
Кстати, магазинов и туалетов поблизости нет. Если что, придется бежать к главной аллее. Повторимся, это минут 12-15.
Из хорошего: на пригорке у пляжа разбита волейбольная площадка, натянута сетка. При желании можно сыграть.
Пляж у Виноградовского моста
Пляж у Виноградовского мостаФото: Ася ЖУКОВА
Другими словами: водоем на острове Татышев, справа от вантового моста. По выходным отдыхающих здесь полно. Самые отчаянные ныряют в воду с импровизированной вышки.
Увы, с 25 июня до 1 августа вантовый мост закроют. Попасть на остров можно будет только через Октябрьский. Так что пляж может опустеть. А жаль. Здесь удобные деревянные настилы для тех, кто любит позагорать. Чисто – при нас убирали ребята из трудового отряда.
Берег каменистый, местами крутой. Там, где пологие заходы, народу много. Но есть и тихие уголки, заросшие деревьями, кустами. Здесь можно отдохнуть в тени.
Насчет инфраструктуры: кафе-магазинов рядом нет, туалет в двух минутах ходьбы. Платный – 10 рублей, детям до 7 лет вход свободный, пенсионерам 50%-ная скидка.
«Озеро» на острове Татышев
«Озеро» на острове ТатышевФото: Ася ЖУКОВА
Найти легко – от входа на остров (с вантового моста) до него примерно 15 минут неспешным шагом. Держимся левой дороги, ориентируемся на беседку, она разбита у самого «озера».
Водоем большой, но дикий. Местами берега песчаные, местами каменистые, где-то заросли травы, высокие деревья.
Купаются здесь всегда, люди специально приезжают отдохнуть. Несмотря на то, что рядом никаких «удобств» в виде магазинов или кафе. До туалета – минут 10. Он платный. Зато чистый (больше информации смотри выше).
Визуально вода не грязная. Кое-где крупные, острые на вид камни, но можно найти удобный спуск. К слову, они не замусорены, все цивильно. Для отдыха на природе подойдет.
К тому же у беседки сколочены широкие деревянные настилы, есть места, где можно оставить велосипеды. Плюс урна, что тоже немаловажно.
ОТКРЫТЫЕ БАССЕЙНЫ
Купаться в водоемах города нельзя. Но есть множество крытых бассейнов в разных частях Красноярска. Рассказываем где они находятся и сколько стоят. Правда в условиях пандемии они пока закрыты. Но как только мы победим коронавирус - их откроют.
Бобровый лог
График работы: с 10:00 до 21:00.
«Мираж» - это бассейн и несколько зон отдыха(терраса,балкон,зелёная зона и крыша), имеется водная горка для детей.
За полный день: взрослый - 900р , детский - 650р.
Три вида посещения: «Стандарт» - обычные шезлонги в зелёной зоне , посещение бара; «Комфорт» - «Стандарт» + шезлонги повышенной комфортности , стол и стул;
«Жара» - «Стандарт»+«Комфорт»+ расположение на террасе.
Цены:
«Жара»- весь день 2200р.
«Комфорт»- на полный день 1600р, с 13:00 – 1280р.
«Стандарт»-на полный день – взрослый 900р , детский- 650р; с 13:00: взрослый – 750р , детский 520р , с 19:00- взрослый 370р, детский 260.
Эко-парк «Адмирал»
График работы: Понедельник – с 12:00 , всторник-воскресенье с 10:00 до 20:00.
С июня месяца гости «Адмирала» могут искупаться в 3 бассейнах (два детских, один взрослый), полежать на шезлонгах с зонтиками, купить в прокате игрушки для бассейна. Если снять домик или номер, то бассейн обойдётся гостям дешевле, но за посещение парка придётся доплатить.
Цены:
Взрослый билет:
Пн-чт - 1000 р.
Пт-вс (и праздники) - 1 300 р.
Детский билет:
Пн-чт - 600 р.
Пт-вс (и праздники) - 800 р.
SPA-отель «Такмак»
График работы: каждый день с 10:00 до 20:00.
Крытый бассейн, есть шезлонги и инвентарь в прокате. Прежде чем посещать «Такмак», предварительно позвоните, бассейн может быть закрыт для гостей. Для проживающих в отеле, вход в бассейн бесплатный.
Цены:
Взрослый билет:
На полный день - 1000 р.
С 14:00 – 800 р.
С 17:00 – 400 р.
Детский билет:
До 7 лет – бесплатно.
До 14 – примерно половина цены взрослого билета.
Дом отдыха «Дружба»
Крытый аквацентр. В билет входят: посещения детского и взрослого бассейнов, гидромассажный бассейн, горки , камеры хранения , душевые, гарберобные . Полотенца и инвентарь дают напрокат. Самое главное, заранее бронируйте билет на сайте.
Цены:
Взрослый: 1200 р.
Детский: (с 4 до 12) – 600 р.
Цены указаны за два часа. При истечении двух часов: плюс 300 рублей - для ребёнка и 600 рублей -для взрослого.
Бассейн в парке Гагарина
График работы: с 10:00 до 22:00
Цены:
Взрослый билет:
3 часа - 600 р., полный - 1000 р.
Детский билет (от 3 до 10 лет):
3 часа - 400 р., полный день 800 р.
Озеро-пар Емельяновское
Звонить по: + 7(391)215-31-04
График работы: открыто до 20:00.
Детский уголок, сауны, беседки, домики расположены недалеко от берега, прокат лодок и катамаранов – это и многое другое ждёт гостей парка-озеро Емельяново.
Цены (расчёт по картам):
Проживание в домике – 6000 р.
Открытый бассейн «Ривьера» на Взлётке.
График работы: с 10:00 до 21:00.
Телефон: 209-04-14.
Цены:
Взрослый билет:
3 часа- 600 р., полный - 1000 р.
Детский билет (от 3 до 10 лет):
3 часа - 400 р., полный день - 800 р.
ИСТОЧНИК KP.RU