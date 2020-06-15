Пляжи и открытые бассейны 2020: где можно искупаться летом в Красноярске

Сколько бы ни твердили, что на пляжах Красноярска купаться нельзя, лето берет свое. В 30-градусную жару все у воды. И многие рискуют окунуться. Прямо под знаками «Купаться запрещено!». Официально пляжи обещают открыть во второй декаде июня. Принимать посетителей они будут до конца июля. Начало сезона – чем не повод пройтись по самым популярным у горожан местам? Давайте посмотрим, насколько пригодны они для отдыха.

Пляж на водоеме близ Мясокомбината

Пляж на водоеме близ МясокомбинатаФото: Ася ЖУКОВА

Довольно удобно: от остановки до пляжа минут пять. Если вы на машине, имейте в виду, что из трех подъездов два перегорожены. Работает только первый (по направлению из центра) – объездной. Имеется парковка, бесплатная. Метрах в 500 (на конечной 52-го – павильоны, где можно купить квас или мороженое).

Проходим на пляж. Крупный песочек, кое-где трава, рядом деревья, люди отдыхают в тени. «Вход» в озеро на четверку. Особо чувствительным стоит захватить специальную обувь – «коралки» или аквашузы.

Кое-кто купается, взрослые и дети. Хотя вода немного «цветет». Кстати, по словам местных, в ней водятся крупные караси. Рыбаков пускают сюда до 10 утра, пока нет отдыхающих.

Место вполне чистое. Есть урны, контейнеры, уборка и вывоз мусора раз в сутки. Неподалеку – туалет, планируют обновить.

В тени под деревьями скоро поставят столики, начнут продавать шашлык, напитки. Стационарный мангал сдают желающим. Также есть прокат зонтиков – 200 рублей в день. Вход бесплатный.

Городской пляж на острове Отдыха

Городской пляж на острове ОтдыхаФото: Ася ЖУКОВА

Самый большой и оборудованный для отдыха. Добираемся без труда: остановка и парковка рядом. Ориентир – центр МЧС.

Огороженная территория (пляж работает с 10 утра до 8 вечера), пальмовая аллея, пусть и в кадках. Много свежего песка, трава еще не выгорела. Народ с удовольствием плещется в воде.

За процессом с вышки наблюдают двое спасателей. Кроме того, в рабочее время дежурит врач.

Есть кабинки для переодевания, скамейки с навесами, у входа вот-вот откроют павильон с едой и напитками. Неподалеку работает туалет, посещение бесплатно.

Место хорошее, чистое. На земле ни бычка, ни фантика, урны есть, пустые. Мусор вывозят три раза в сутки.

Пруд у Октябрьского моста

Пруд у Октябрьского мостаФото: Ася ЖУКОВА

Фактически это запруда с западной стороны острова Татышев. От остановки или парковки доходим до нее минут за 15. Идем вдоль моста в сторону правобережья. Автомобилистам проще «зарулить» с другой стороны, есть подъезд.

Итак, пляж состоит из двух частей. Поросший деревьями и травой спуск, а за ним песчаный берег. Людей здесь хватает.

- Купаться не боимся, - поделилась выходящая из воды женщина лет 50. – Этим летом я окунулась тут во второй раз. Сначала вода кажется прохладной, потом самое оно. Конечно, стараюсь так, чтобы не наглотаться.

Спуск пологий, дно песчаное. Вода выглядит чистой, у берега плавают утки. Правда, грязновато. Урны есть, но переполнены. Мусор валяется рядом с ними, в траве. Метрах в ста от пляжа стоят контейнеры.

Кстати, магазинов и туалетов поблизости нет. Если что, придется бежать к главной аллее. Повторимся, это минут 12-15.

Из хорошего: на пригорке у пляжа разбита волейбольная площадка, натянута сетка. При желании можно сыграть.

Пляж у Виноградовского моста

Пляж у Виноградовского мостаФото: Ася ЖУКОВА

Другими словами: водоем на острове Татышев, справа от вантового моста. По выходным отдыхающих здесь полно. Самые отчаянные ныряют в воду с импровизированной вышки.

Увы, с 25 июня до 1 августа вантовый мост закроют. Попасть на остров можно будет только через Октябрьский. Так что пляж может опустеть. А жаль. Здесь удобные деревянные настилы для тех, кто любит позагорать. Чисто – при нас убирали ребята из трудового отряда.

Берег каменистый, местами крутой. Там, где пологие заходы, народу много. Но есть и тихие уголки, заросшие деревьями, кустами. Здесь можно отдохнуть в тени.

Насчет инфраструктуры: кафе-магазинов рядом нет, туалет в двух минутах ходьбы. Платный – 10 рублей, детям до 7 лет вход свободный, пенсионерам 50%-ная скидка.

«Озеро» на острове Татышев

«Озеро» на острове ТатышевФото: Ася ЖУКОВА

Найти легко – от входа на остров (с вантового моста) до него примерно 15 минут неспешным шагом. Держимся левой дороги, ориентируемся на беседку, она разбита у самого «озера».

Водоем большой, но дикий. Местами берега песчаные, местами каменистые, где-то заросли травы, высокие деревья.

Купаются здесь всегда, люди специально приезжают отдохнуть. Несмотря на то, что рядом никаких «удобств» в виде магазинов или кафе. До туалета – минут 10. Он платный. Зато чистый (больше информации смотри выше).

Визуально вода не грязная. Кое-где крупные, острые на вид камни, но можно найти удобный спуск. К слову, они не замусорены, все цивильно. Для отдыха на природе подойдет.

К тому же у беседки сколочены широкие деревянные настилы, есть места, где можно оставить велосипеды. Плюс урна, что тоже немаловажно.

ОТКРЫТЫЕ БАССЕЙНЫ

Купаться в водоемах города нельзя. Но есть множество крытых бассейнов в разных частях Красноярска. Рассказываем где они находятся и сколько стоят. Правда в условиях пандемии они пока закрыты. Но как только мы победим коронавирус - их откроют.

Бобровый лог

График работы: с 10:00 до 21:00.

«Мираж» - это бассейн и несколько зон отдыха(терраса,балкон,зелёная зона и крыша), имеется водная горка для детей.

За полный день: взрослый - 900р , детский - 650р.

Три вида посещения: «Стандарт» - обычные шезлонги в зелёной зоне , посещение бара; «Комфорт» - «Стандарт» + шезлонги повышенной комфортности , стол и стул;

«Жара» - «Стандарт»+«Комфорт»+ расположение на террасе.

Цены:

«Жара»- весь день 2200р.

«Комфорт»- на полный день 1600р, с 13:00 – 1280р.

«Стандарт»-на полный день – взрослый 900р , детский- 650р; с 13:00: взрослый – 750р , детский 520р , с 19:00- взрослый 370р, детский 260.

Эко-парк «Адмирал»

График работы: Понедельник – с 12:00 , всторник-воскресенье с 10:00 до 20:00.

С июня месяца гости «Адмирала» могут искупаться в 3 бассейнах (два детских, один взрослый), полежать на шезлонгах с зонтиками, купить в прокате игрушки для бассейна. Если снять домик или номер, то бассейн обойдётся гостям дешевле, но за посещение парка придётся доплатить.

Цены:

Взрослый билет:

Пн-чт - 1000 р.

Пт-вс (и праздники) - 1 300 р.

Детский билет:

Пн-чт - 600 р.

Пт-вс (и праздники) - 800 р.

SPA-отель «Такмак»

График работы: каждый день с 10:00 до 20:00.

Крытый бассейн, есть шезлонги и инвентарь в прокате. Прежде чем посещать «Такмак», предварительно позвоните, бассейн может быть закрыт для гостей. Для проживающих в отеле, вход в бассейн бесплатный.

Цены:

Взрослый билет:

На полный день - 1000 р.

С 14:00 – 800 р.

С 17:00 – 400 р.

Детский билет:

До 7 лет – бесплатно.

До 14 – примерно половина цены взрослого билета.

Дом отдыха «Дружба»

Крытый аквацентр. В билет входят: посещения детского и взрослого бассейнов, гидромассажный бассейн, горки , камеры хранения , душевые, гарберобные . Полотенца и инвентарь дают напрокат. Самое главное, заранее бронируйте билет на сайте.

Цены:

Взрослый: 1200 р.

Детский: (с 4 до 12) – 600 р.

Цены указаны за два часа. При истечении двух часов: плюс 300 рублей - для ребёнка и 600 рублей -для взрослого.

Бассейн в парке Гагарина

График работы: с 10:00 до 22:00

Цены:

Взрослый билет:

3 часа - 600 р., полный - 1000 р.

Детский билет (от 3 до 10 лет):

3 часа - 400 р., полный день 800 р.

Озеро-пар Емельяновское

Звонить по: + 7(391)215-31-04

График работы: открыто до 20:00.

Детский уголок, сауны, беседки, домики расположены недалеко от берега, прокат лодок и катамаранов – это и многое другое ждёт гостей парка-озеро Емельяново.

Цены (расчёт по картам):

Проживание в домике – 6000 р.

Открытый бассейн «Ривьера» на Взлётке.

График работы: с 10:00 до 21:00.

Телефон: 209-04-14.

Цены:

Взрослый билет:

3 часа- 600 р., полный - 1000 р.

Детский билет (от 3 до 10 лет):

3 часа - 400 р., полный день - 800 р.