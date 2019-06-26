10 лет колонии и 190 миллионов штрафа: экс-замминистра экономики Красноярского края Надежде Маршалкиной вынесли приговор

Бывший заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежда Маршалкина признана виновной в получении взятки в особо крупном размере. Суд, который длился два года, наконец, вынес свое решение. Экс-чиновницу приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также она должна уплатить штраф государству в размере 190 миллионов рублей. После отбывания наказания она не сможет занимать определенные должности на государственной службе сроком на 6 лет.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому края рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, в чем именно признали виновной Надежду Маршалкину. Когда-то, в 2013 году, она занимала должность директора КГКУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья». Имела связи и возможности. Узнав, что ее знакомый, директор солидной коммерческой компании желает заполучить себе два крупных госконтракта, предложила ему свою помощь.

Один контракт касался строительства Богучанской ГЭС, другой – строительства объектов инфраструктуры и открытия грузового движения на железнодорожной линии Карабула – Ярки. Цена вопроса первого – 160,5 миллионов, второго – 373,9 миллионов рублей. Бизнесмену так хотелось заполучить оба заказа, что он готов был заплатить по 10 % от их суммы. По первой взятке стороны договорились: около 17 миллионов рублей. Экс-чиновница успела получить два автомобиля общей стоимости около 4,7 миллионов рублей и 14 миллионов деньгами – они были перечислены на счет фирмы, в котором Надежда Маршалкина была учредителем.

Однако по второму контракту что-то не срослось. Вместо 10 % от 373,9 миллионов размер взятки вырос до 55 миллионов. Видимо, договориться Надежда Маршалкина и директор компании между собой не смогли. Вскоре женщину арестовали, к этому времени она уже работала заместителем министра экономразвития края.

В период следствия у нее были арестованы 5 квартир, гаражный бокс и нежилые помещения, драгоценности. Денег обнаружили немного, около 424 тысяч рублей и 21 тысячи бат (валюта Таиланда, - прим.ред.) Зато у родственников, в том числе у дочери, аж 10 автомобилей, 6 земельных участков, деньги в рублях и долларах и квартира в Красноярске.

Также в ходе следствия Надежду Маршалкину проверяли на причастность к организации убийства мужа, но затем обвинения в тяжком преступлении с нее были сняты. Полтора года она провела в СИЗО, под домашний арест ее не выпускали из опасения, что она может оказать давление на свидетелей.

В следкоме рассказывали, что она применила частую для затягивания дела тактику: часто меняла адвокатов.

- Когда Надежда Маршалкина и ее адвокат были ознакомлены с материалами дела, необходимо было составить протокол, подытоживающий эту стадию. А она за день или в этот же день отказывается от защитника, чтобы он не пришел и не подписал этот протокол. Без этого составить документ мы не можем – будет нарушено право на защиту, - рассказывал руководитель следственного отдела по особо важным делам ГСУ СК по краю Евгений Орешков.

Судебный процесс начался в июне 2017 года. Для своей защиты женщина наняла сразу четырех адвокатов из разных регионов страны. Но ей это не помогло. Логично предположить, что решение Советского районного суда Красноярска будет оспорено в ближайшие дня в краевом суде.

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