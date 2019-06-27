«Такого пациента нет»: человек, выживавший месяц в берлоге медведя в Туве, оказался фейком

В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя – такие заголовки облетели на днях ведущие таблоиды мира. The Sun, Mirror для пущей достоверности сопроводили их шокирующими снимками и видео. Историю подхватили и российские СМИ: новость вышла в «Известиях» и «МК». На видео человек, покрытый струпьями и более по виду напоминающий ожившую мумию, сообщает, что зовут его Александр. О медведе – ни слова, что, впрочем, объяснимо (почему - чуть позже расскажем).

Из материалов зарубежных СМИ следует, что Александра заломал медведь, уволок в берлогу и там прикопал, оставив, как говорится, на потом. История обросла просто немыслимыми деталями и подробностями «выживания». Косолапый исчез по своим медвежьим делам. А Александр со сломанным позвоночником и без надежды на спасение месяц находился в берлоге зверя без еды и воды. Нашли совершенно случайно охотники, которых к берлоге зверя привели собаки. К тому моменту Александр едва дышал от истощения. Выжившего передали медикам, и теперь есть шанс его спасти.

Такого пациента в больницах Тувы нет Фото: соцсети

«Восставшие» в Сочи

Казалось бы, что не так с этой удивительной историей? Да абсолютно все! «Комсомолка» решила проверить информацию, и концы быстро обнаружились. Впервые видео полуживого Александра появилось в мессенджерах и пабликах Сочи с подписью: «Сейчас загрузится видео, пацаны! Это наверху, на Барановке, на кладбище, когда ливень был недавно — 2-3 дня назад, грунт размыло. И гроб вылез один. А в том гробу оказался живой человек».

Не слабо, что тут скажешь! Далее сработало сарафанное радио: люди делились видео «восставшего покойника» с невероятной скоростью: смотрели, плевались и … пересылали знакомым и друзьям. Пользователи были настолько ошарашены, что власти Барановского сельского округа Сочи были вынуждены проверить все погосты. А потом с чистой совестью уверенно заявили: на кладбищах все спокойно, как и должно быть на кладбищах, - никто из умерших не восставал.

Мишкины повадки

Казалось бы, а причем тут медведь, берлога и Тува? Да, совершенно не причем.

- Когда появилось это видео, мы сразу же навели справки во всех медицинских учреждениях, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Чечена Булытова, пресс-секретарь минздрава Тувы. – Сама сейчас сижу и думаю, как это снято и зачем вообще сделано. Но к нам такого пациента не поступало. Там на видео немного заметны детали, обстановку видно, и наши врачи ее не узнают, говорят: это не наши больницы. И в районных больницах совершенно точно нет такого больного – проверили все.

Между тем вирусный фейк продолжает распространяться, можно сказать, с космической скоростью: его пересылают, добавляют «красочных» деталей. Некоторые, к слову, вполне правдоподобны – для антуража. К примеру, медведи, действительно, съедают жертву не сразу.

- Медведь делает запасы. После того, как он задавил жертву, он обязательно ее прикопает, - пояснил Иван Кириллов, замдиректора по охране территории заповедника «Столбы». - Затем периодически медведь возвращается к месту, пока не съест. Если его, конечно, не спугнет другой, более взрослый медведь. Что касается случаев выживания после нападения медведя, то они, конечно, были. Но только тогда, когда человека вовремя начинали искать. Чтобы самостоятельно после атаки медведя человек выжил, или его нашли спустя месяц… - ну, я таких случаев, к сожалению, не знаю. Известны - либо с летальным исходом, либо если своевременно был начат поиск.

Что касается ран на теле Александра, то медики говорят с абсолютной точностью одно: истощение крайней степени – да, такое возможно в случае, если человек не ест долгое время. Месяц, к примеру. Однако сказать наверняка, каким образом они появились, могут только лечащие врачи Александра. Но находятся они не в Туве.

КОММЕНТАРИЙ

«Состояние у больного тяжелейшее»

Гнойный хирург многопрофильной клиники с 30-летним стажем работы (имя по его просьбе не называем):

- С профессиональной точки зрения, видео вызывает несомненный интерес. С уверенностью сказать можно только одно: состояние у больного тяжелейшее, кахексия (крайняя степень истощения – прим.Ред.). Что касается ран, то очевидно, что они старые и инфицированы, однако с уверенностью сказать, как именно они появились, - сложно. С уверенностью говорить по видео, что их нанес именно зверь, я бы не стал. Возможно, это, например, человек без определенного места жительства ... вариантов тут может быть масса. С точностью можно дать заключение только после осмотра пациента, исследования глубины ран (выполняется с помощью зонда), проведения анализов. Есть ли шансы, что человек с такими гнойными ранами поправится – трудно сказать: повреждено порядка 70 процентов тела. Не сомневаюсь, впрочем, что коллеги сделают все возможное, чтобы вытащить его.

Зачем распространяют фейки?

Антон Бибер, специалист по СММ-продвижению:

- Причин для распространения фейков масса. Иногда люди просто развлекаются таким образом. Еще один вариант – привлекают аудиторию в свои группы в соцсетях и мессенджерах. Возможно также, что таким образом заинтересованные люди тестируют каналы распространения информации: какой в дальнейшем лучше сработает для распространения вирусной информации.

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В эту историю трудно поверить. Но есть документальное свидетельство, протокол, составленный полицией, показания врачей. Герою оскароносного фильма «Выживший» такое, пожалуй, и не снилось: в Туве мужчина, пытаясь спастись от клыков бурого медведя, сам вцепился зубами в хищника (подробности).