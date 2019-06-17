В Красноярском крае выбирают самую красивую сотрудницу ГИБДД

Каждый год 3 июля сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник. В этот день принято поздравлять всех тех, кто обеспечивает безопасное движение на дорогах страны. Считается, что это мужская работа. Но в рядах дорожной полиции и женщины несут службу не хуже, а форма добавляет им особый шарм и очарование.

В преддверии Дня ГИБДД мы предлагаем читателям «Комсомольской правды» выбрать самую красивую сотрудницу в краевой Госавтоинспекции. 17 июня на сайте kp.ru стартовало голосование в фотоконкурсе «Красавица в погонах». В нем принимают участие 20 участниц – все они состоят в штате ГИБДД Красноярского края.

Голосование продлится по 30 июня включительно. В финал попадут три участницы, которые наберут наибольшее количество голосов. Итоги мы подведем 1 июля. Ну а пока продолжаем знакомить с нашими замечательными участницами.

Александра Мурашкина живет в Минусинске. Работает в должности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения государственной инспекции по безопасности дорожного движения с ноября 2017 года. Звание - лейтенант полиции.

Александра с любимой дочкой Дашей Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- Выбор профессии не был случайным, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Александра. - Я выбрала эту профессию, потому что считаю обеспечение безопасности дорожного движения – важным повседневным трудом, от которого зависят человеческие жизни и судьбы. Считаю, что если мы сможем предотвратить беду и спасти, хотя бы одного человека, наша работа имеет смысл. Воспитывая маленькую дочь, и ежедневно сталкиваясь с дорожно-транспортными происшествиями, в которых страдают люди, не могу относиться к проблеме дорожно-транспортного травматизма равнодушно, особенно если беда касается детей.

В свободное время Александра любит читать книги, заниматься спортом и творчеством. Но большую часть своего времени она отдает любимой доченьке Даше, которой сейчас восемь лет.

Ольга Гончарова - капитан полиции Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Ольга Гончарова - капитан полиции, инспектор ИАЗ ОГИБДД МО МВД России «Шушенский». Работает в полиции с 2007 года. Непосредственно в службе ГИБДД с 2016 года. Замужем. У нее двое детей.

Напоминаем, что торжественное награждение состоится 2 июля. Всем трем финалистам вручат дипломы и подарки от издания «Комсомольская правда» - Красноярск и наших партнеров. Обладательницу первого места, помимо этого, ожидает профессиональная фотосессия от фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио «Комсомольская правда - Красноярск» (107,1 fm).

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Подробности на странице конкурса по ссылке.