Салют на День города в Красноярске 8 июня 2019 года: когда и откуда запустят, лучшие точки обзора

Красноярцев в субботу, 8 июня, ожидает большой красочный фейерверк, посвященный празднованию Дня города. Его подарил почетный гражданин Красноярска Хазрет Совмен, сообщили в мэрии. Запускать его начнут в 22.45 с баржи, которая установлена на Енисее у восточной стороны Татышева.

Транспортный вопрос, по словам чиновников, решен: участники праздника после фейерверка без проблем смогут добраться на общественном транспорте в любой район города. Маршрутки будут курсировать дольше обычного.

Полюбоваться на фейерверк смогут, конечно, будут жители обоих берегов реки.

Но лучший вид на зрелище откроется с нескольких площадок:

- остров Татышев;

- площадка перед ТРЦ «Июнь»;

- площадка у часовни Параскевы Пятницы (да, она удаленная, зато весь город, как на ладони).

Добавим, что в субботу на Татышеве полностью закроют велопрокат. Остров на один день станет пешеходным. Красноярцев также просят не приезжать на праздник на велосипедах.

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