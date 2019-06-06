Куда сходить на День города в Красноярске 2019: главные праздничные площадки города

В этом году наш город отмечает 391-й день рождения. И если не подведет погода (хоть бы не подвела!) то нас всех ждет грандиозное празднество в субботу 8 июня. На этот день назначены главные мероприятия – в праздничную площадку превратится весь остров Татышев. Публикуем полную программу празднования Дня города 2019 в Красноярске. В этот день здесь пройдет фестиваль впечатлений «Красноярск – душа и сила Сибири». Для красноярцев и гостей города будут работать более 250 разнообразных локаций, культурных, молодежных, спортивных, семейных и детских. Гостей праздника ждут также кинофестиваль под открытым небом, фестиваль еды и напитков «Рестодэй» и многое другое. Сюрпризом станет акробатический номер – над Енисеем пройдет канатоходец.

Даем установку: приходите и приезжайте на остров в удобной обуви и одежде. И не забудьте косынку, кепку или панамку. Потому что, первое, вам наверняка захочется принять участие в каком-нибудь из многочисленных спортивных состязаний или творческих конкурсов. И второе, будет довольно жарко во всех смыслах слова: +25 (в тени) и накал азарта.

Как добраться

Сразу предупредим: с парковочными местами на острове будет туго. Поэтому стоит подумать об альтернативном варианте – автобусе. Благо с обоих берегов через остров их ходит достаточное количество. Напомним, что через Татышев пролегает 8 регулярных автобусных маршрутов – это № 7, 23, 27, 58, 60, 61, 85 и 94 (в общей сложности более 180 автобусов). Обычно в выходные дни интервал движения увеличивается. Но на сей раз они будут ездить так же часто, как и в будние дни. Так что уедут все желающие.

А если все-таки вам удобно добираться с другого конца города на личном автомобиле, можно поступить следующим образом: оставить его на перехватывающей парковке и приехать на остров уже на бесплатном шаттле. Таких парковок две, одна – на правом берегу возле гипермаркета «Окей» (остановка Нефтебаза), вторая – на левом берегу возле ТЦ «Авиатор». Курсировать два бесплатных шаттла будут с 10 утра до 22 часов вечера с интервалом движения в 15 минут. Обратите внимание, что оба автобуса оборудованы аппарелью для перевозки маломобильных граждан.

Донести до финиша любой ценой

Такое зрелище пропустить нельзя – красноярцев ждет VII открытый чемпионат города по ношению жен. Если кто-то еще не знает, что это такое, расскажем в двух словах: супружеским парам нужно преодолеть полосу препятствий, состоящую из необычных испытаний. Именно супружеским парам – к старту допускаются только официально зарегистрированные в браке.

Побеждает та пара, которая быстрее всех преодолеет дистанцию. Муж сам выбирает способ, как нести свою прекрасную половинку. Главное, ни разу ее не уронить. Впрочем, не возбраняется, если нести к финишу своего спутника жизни будет супруга.

Победители и призеры чемпионата получат сертификаты в магазин цифровой и бытовой техники. За первое место – 50 тысяч, второе – 30 и третье – 20 тысяч рублей. А также сувенирную медаль на память и подарки от партнеров мероприятия. Регистрация и страхование участников начнутся в 14.00 возле сцены на восточной части острова, начало соревнований в 15.00, награждение призеров – в 16.30.

Несколько пунктов, о которых нужно знать

Завсегдатаи «Татышев-парка» знают, что здесь запрещено употребление любых спиртных напитков. «Сухой закон» действует круглосуточно. Так что никаких «градусов», даже скрытых в бумажных пакетах. На острове в этот день будет дежурить усиленный наряд полиции и пресекать любые нарушения. Также к полицейским можно обратиться в любой нестандартной ситуации.

На острове есть туалет, это капитальное строение и находится он с восточной стороны от дороги.

Где покушать: целый день на острове будут работать многочисленные закусочные и павильоны, где можно купить горячий чай и прохладительные напитки, мороженое, легкие закуски, шашлыки и многое другое для поддержания физических сил. Кроме того, не забывайте – пройдет целый фестиваль еды и напитков «Рестодэй».

Площадь острова Татышев – почти 7 тысяч квадратных километров, даже в праздник здесь найдется место, чтобы полежать на траве. Так что возьмите с собой плед – может пригодиться, если устанете веселиться. И еще: Татышев – царство сусликов, зверьки никого и ничего не боятся и готовы выпрашивать еду без конца. Не кормите грызунов из рук и не позволяйте это делать детям – суслики больно кусаются. В таком случае нужно будет обратиться в медпункт, он работает постоянно.

Куда пойти и что посмотреть

Программа Дня города в Красноярске 2019 составлена так, что не оставит скучать никого. Посмотрите таблицу и выберите для себя маршрут дня. Охватить все, что запланировали организаторы, будет непросто – тут вам и творческие площадки, и интерактивные, и этнографические. Можно посмотреть кино под открытым небом, принять участие в донорской акции, приобрести сувениры от народных умельцев и получить мастер-класс. Итак, выбирайте.Бардовский фестиваль

о.Татышев - 12:00 – 20:00

«Технопарк» (робототехника, полеты квадрокоптеров)

о. Татышев (западная сторона) - 12:00 – 20:00

«ПРОздоровье» (мобильная станция переливания крови, проверка зрения, оказание первой медицинской помощи, про здоровую и полезную пищу, про фитнес)

о.Татышев (восточная сторона) - 12.00

«Ассоциация работающей молодежи»: «РУСАЛ», «МППМ», ООО «СГК», ПАО «МТС», ООО «Красцветмет», РН «Ванкор», Сибирский ПАО «Сбербанк»

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-18.00

«Территория IT» (площадка виртуальной реальности, фото-видеотворчество)

о.Татышев (западная сторона) - 12:00 – 20:00

Интерактивная площадка «У Лукоморья»

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-16.00

Интерактивная площадка «Петля времени» о.Татышев

(западная сторона) 16.00-20.00

Интерактивные площадки СМИ:

Телеканал «Афонтово»

Телеканал «Енисей»

Телеканал «7 канал Красноярск»

Радиоканал «Серебряный дождь»

Радиоканал «Выбери радио»

Радиоканал «Русское радио»

Газета «Российская газета»

Газета «Комсомольская правда. Еженедельник»

Газета «Городские новости» о. Татышев

(западная и восточная сторона) 10:00 – 22:00

Синтез музыки и театра (программа с участием театральных и музыкальных коллективов)

Крыша визит-центра - 12.00-20.00

Город мастеров (выставка-продажа изделий ДПИ мастеров-ремесленников)

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-20.00

Городской пленэр «Узнаваемый Красноярск» (арт-мастерские, мастер-классы по рисованию)

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-20.00

Деревня Брусника – интерактивная этноплощадка парка «Роев ручей» (чум народов Севера, контактный зоопарк, юрта)

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-18.00

Танцы ТНТ

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-20.00

Концертная программа «Красноярск – душа и сила Сибири!»

- Детская программа

- Беби Джаз

- Танцевальный марафон

- Молодежная программа

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-23.00

КиноWEEKEND

Фестиваль уличного кино

о.Татышев (западная сторона) - 12:00 - 20:00, 20:00 - 23:00

KIDS-площадка

Детская развлекательная интерактивная программа

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-20.00

Рестодэй (фестиваль еды и напитков)

о. Татышев (западная и восточная сторона) - 12:00 – 23:00

Развлекательное шоу «В лучших традициях сибирского хоровода»

о.Татышев (восточная сторона) -13.00-16.00

Шоу - проект «Прогулка над Енисеем»

Вантовый мост - 20.00-21.00

Рок-концерт

о.Татышев, сцена (восточная сторона) - 18.00-20.00

Вилла "Курица" пространство для детей и родителей

о. Татышев (западная сторона) - 12:00-20:00

«Боевое Братство»

показательные выступления

о. Татышев (западная сторона) - 12:00-20:00

«Дом снаружи, дом внутри»

Ландшафтный дизайн, кузнецы, гончары

о. Татышев (западная сторона) - 12:00-20:00

Спортивные мероприятия

В рамках фестиваля пройдет большой спортивный праздник, по замыслу организаторов здесь будут представлены все три стихии: огонь, вода, воздух и земля.

Стихия воздуха будет представлена открытым чемпионатом города по парашютному и авиамодельному спорту. В районе Виноградовского моста на озерах пройдут соревнования, посвященные стихии воды. Стихия земли – на восточной стороне острова: II фестиваль северной ходьбы и фестиваль «Силачи Сибири». Пройдут баталии на футбольных, баскетбольных и волейбольных площадках

В вечерней программе праздника запланировано мотофристайл-шоу FMX 13 с элементами файершоу, оно пройдет под эгидой стихии огня. Полное расписание спортивных событий – в таблице.

«Красноярск - душа и сила Сибири»

Открытый чемпионат города по парашютному спорту

о.Татышев - 10.00-16.00

Соревнования и показательные выступления по авиамодельному спорту

о.Татышев (кардодром) - 12.00-15.00

Соревнования и показательные выступления по сапсерфингу.

Мастер классы для всех желающих.

Показательные выступления на флайбордах

о.Татышев (озера в районе Вантового моста) - 10.00-18.00

Выставка техники и показательные выступления гидроциклов, скутеров и водных байков

о.Татышев (озера в районе Вантового моста) - 12.00-18.00

Соревнования и показательные выступления по гребному слалому, спортивному туризму и рафтингу.

Мастер классы для всех желающих по рафтингу

о.Татышев (озера в районе Вантового моста) - 10.00-18.00

Соревнования и показательные выступления по судомодельному спорту

о.Татышев (озера в районе Вантового моста) - 12.00-16.00

II Красноярский фестиваль северной (скандинавской) ходьбы

о.Татышев (западная сторона) - 09.00-12.00

Спортивный фестиваль «Силачи Сибири»

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-15.00

Чемпионат города по ношению жен

о.Татышев (восточная сторона) - 15.00-17.00

Открытый городской турнир по пляжному волейболу

о.Татышев (восточная сторона) - 12.00-16.00

Открытый городской турнир по пляжному футболу

о.Татышев (восточная сторона) - 12.00-18.00

Открытый городской турнир по мини-футболу среди физкультурно-оздоровительных клубов и дворовых команд по месту жительства

о.Татышев (западная сторона, футбольные площадки) - 12.00-16.00

Открытый городской турнир по волейболу и японскому волейболу

о.Татышев (западная сторона, волейбольные площадки) - 12.00-16.00

Открытый городской турнир по стритболу (3Х3)

о.Татышев (западная сторона, баскетбольные площадки) - 12.00-16.00

Экстремальное шоу «Спортэкс – 10 лет»

Мотофристайл-шоу FMX 13

о.Татышев (западная сторона) 12:00 – 21:00