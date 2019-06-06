Ищу маму и папу

Сегодня мы начинаем знакомить вас с детьми, которые ждут маму и папу.

Лиза В., март 2012 (2402333*) – активная, подвижная, доброжелательная девочка. Любит играть в дидактические игры, собирать пазлы. Любит рисовать и раскрашивать раскраски. Есть сестра Люба В.

Люба В., октябрь 2013 (2402335) – ласковая, добрая девочка, на контакт со взрослыми идет избирательно. Любит играть с куклами, в сюжетно-ролевые игры «Больница». С удовольствием лепит из пластилина, слушает сказки. Есть сестра Лиза В.

*это номер анкеты ребенка на сайте Центра развития семейных форм воспитания opeka24.ru

На этом сайте вы найдете информацию обо всех детях, которые сейчас живут в детских домах края.

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