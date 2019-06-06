2019-06-06T10:14:15+03:00
Общество

Ищу маму и папу

Каждый год около двух тысяч детей красноярцы забирают в свои семьи. И каждый год в крае появляется около двух тысяч новых сирот
Поделиться:
Люба В. и Лиза В.Люба В. и Лиза В.
Изменить размер текста:

Сегодня мы начинаем знакомить вас с детьми, которые ждут маму и папу.

Лиза В., март 2012 (2402333*) – активная, подвижная, доброжелательная девочка. Любит играть в дидактические игры, собирать пазлы. Любит рисовать и раскрашивать раскраски. Есть сестра Люба В.

Люба В., октябрь 2013 (2402335) – ласковая, добрая девочка, на контакт со взрослыми идет избирательно. Любит играть с куклами, в сюжетно-ролевые игры «Больница». С удовольствием лепит из пластилина, слушает сказки. Есть сестра Лиза В.

*это номер анкеты ребенка на сайте Центра развития семейных форм воспитания opeka24.ru

На этом сайте вы найдете информацию обо всех детях, которые сейчас живут в детских домах края.

Куда обращаться:

Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33

Телефон: 8 (391) 258-15-33, 252-33-94, 291-71-24, Skype: opeka24.ru

E-mail: opeka24@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как Сибирский Иерусалим готовится к юбилею
400-летие Енисейска будем праздновать 9-10 августа, предварительная программа уже опубликована, приглашен Патриарх Кирилл. А готов ли город, и что еще предстоит сделать, изучили члены Общественного совета при Красноярской митрополии
Новости 24
В Красноярске в Центральном парке снесут 74 объекта
В Красноярске приставы забрали у злостного алиментщика «Опель» с гаражом
В мэрии Красноярска прокомментировали ситуацию с детским лагерем «КрасЭйр»
Поработал всего неделю: в Красноярске закрыли популярный детский лагерь
Шаров не будет: глава Красноярска изменил многолетнюю традицию празднования дня города
Жительнице Сосновоборска вернули пропавшего 16-летнего сына
Бывшему замминистра Красноярского края за 52 миллиона дали условный срок
В Хакасии внук по неосторожности убил своего деда кулаком
В Красноярске нашли подростка, который отправился автостопом к отцу
Красноярская мэрия заставила банк вернуть в бюджет 1,5 миллиона рублей
В Красноярске декоративной подсветкой украсили Успенский монастырь
В Красноярске вновь устраивают засаду на загрязняющие атмосферу автобусы
«Семьей года» в Красноярском крае стала семья священнослужителя из Шушенского