5 июня 2019 года в Красноярске состоится пресс-конференция, посвящённая старту летней оздоровительной кампании – 2019.

Старт летней оздоровительной кампании 2019.

Журналистам расскажут о количестве площадок для оздоровления детей в летний период. О безопасности детей в загородных лагерях края и на пришкольных площадях. Сколько и какие лагеря уже открылись, какое количество детей планируется оздоровить летом. Об особенностях организации отдыха и тренировочного процесса в летних спортивных лагерях. О том, какие условия будут созданы для непрерывной спортивной подготовки, укрепления здоровья и всестороннего развития воспитанников спортивных школ края. Об усиленном питании в спортивных лагерях. О подготовке отраслевых лагерей к сезону 2019 года, а также о реализации проекта ТИМ "Юниор-2019" и организации отдыха детей во всероссийских детских центрах в летний период.

В пресс-конференции примут участие: Наталья Викторовна Анохина – первый заместитель министра образования Красноярского края, Лариса Алексеевна Руденко – заместитель министра – начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края, Сергей Иванович Егоров – руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.