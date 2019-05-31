2019-05-31T10:46:35+03:00
Общество

Красноярские школьницы запатентовали складной стакан

Показываем, как его сделать
Ася ЖУКОВА
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Красноярские школьницы запатентовали складной стакан. Фото: пресс-служба мэрии.Красноярские школьницы запатентовали складной стакан. Фото: пресс-служба мэрии.
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За пару секунд обычный листок бумаги превращается в складной стакан для воды. Такое изобретение сделали две красноярские школьницы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас школьницы ищут инвестора, который поможет им реализовать идею. Фото: пресс-служба мэрии.

Сейчас школьницы ищут инвестора, который поможет им реализовать идею. Фото: пресс-служба мэрии.

Подруги Аня Багирян и Настя Кузнецова из лицея № 1 заметили: у кулера в их классе постоянно нет стаканчиков. А мусорное ведро, наоборот, постоянно ими забито. Школьницы подсчитали: если каждый из учеников хоть раз в год попьет из кулера, на свалку попадет почти 400 стаканов из пластика. Окружающей среде это, понятно, не на пользу. Вот и решили: тара должна быть экологичной. И не только:

- Берем обычный лист бумаги, наносим инструкцию по сборке. И тогда заготовку любой желающий может превратить в герметичный конус. Попить из него, разобрать и выбросить.

Не протекает! Фото: пресс-служба мэрии.

Не протекает! Фото: пресс-служба мэрии.

Кажется, все элементарно. Но удобно и полезно, что тут отрицать. Нехитрое изобретение девочки успели запатентовать. И сейчас ищут инвестора, который поможет реализовать идею. Связаться с Аней и Настей можно через приёмную лицея № 1 по номеру 247-36-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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