«Это вызывает полное недоумение»: Союз журналистов прокомментировал скандал с выдворением Полушина с сессии ЗС

Историю сейчас широко обсуждают в соцсетях, особенно – коллеги, работающие в СМИ. Известного в Красноярске журналиста Дмитрия Полушина (много лет работал и на радио, и на телевидении, в региональной сетке телекомпании ТВ Центр ведет программу «Интервью», главред интернет-издания KrasNews.com) выдворили из парламента прямо во время выступления губернатора Александра Усса. На пути встал начальник отдела по взаимодействию со СМИ Владимир Корецкий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/703973" frameborder="0"></iframe> Полушина не пустили в ЗС. Видео: Дмитрий ПОЛУШИН.

- Не загораживай мне съемку! – пытается прорваться Полушин.

- Разумеется, буду загораживать, - Корецкий стоит на своем и активно теснит журналиста к выходу.

- Дима, ты здесь не аккредитован. Дима, пожалуйста, выйди.

Полушин показывает удостоверение и ссылается на ст.47 закона «О средствах массовой информации», в которой черным по белому написано: «Журналист имеет право посещать государственные органы и организации…». Но тщетно.

Десятиминутный диалог, в общем-то, однотипный.

… Видео выдворения из зала парламента Дмитрий Полушин (который к скандалу заведомо подготовился, записывал все на телефон) выложил на своей странице в соцсетях, и оно уже вызвало шквал обсуждений. Однако Владимир Корецкий (тоже профессионал своего дела, 15 лет отработавший в ЗС) приглашает охрану, чтобы выдворить Полушина.

Ситуация, в общем-то, странная. Владимира Корецкого в своей должности коллеги-журналисты знают много лет. Всегда адекватный, корректный. Совершенно очевидно, что подобный «инцидент» ни к чему хорошему не приведет, - он однозначно станет публичным, вызовет скандал, что и вышло.

Несколько минут назад в Заксобрании выложили официальный комментарий, все же настаивая: аккредитация – обязательное условие для работы в ЗС.

Цитируем: «Сегодня в интернет-ресурсах была размещена некорректная информация о недопуске представителей СМИ на заседание сессии Законодательного Собрания, в ходе которого губернатор края выступил с ежегодным отчетом.

Сообщаем, что к освещению пятого заседания VII сессии Законодательного Собрания управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания были допущены все аккредитованные журналисты средств массовой информации.

Внештатный автор интернет-газеты «KRASNEWS.COM — Красноярские новости» Дмитрий Полушин не был аккредитован для работы в Законодательном Собрании на основании положения об аккредитации СМИ, и ему это известно.

Фото: Дмитрий ПОЛУШИН

Добавим, что Дмитрий Полушин в ноябре 2018 года был уволен с государственной гражданской службы края (был помощником депутата Законодательного Собрания края, - прим. Ред.) за предоставление заведомо недостоверных и неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера свой супруги. Таким образом, данный гражданин дезинформирует своих коллег и читателей, поскольку в настоящий момент не является помощником депутата Законодательного Собрания края».

(Отдельный и более подробный комментарий Законодательного Собрания края мы рассчитываем получить в ближайшее время).

ДОСЛОВНО

Дмитрий Полушин: Считаю, сыграл личный момент

«У меня жена - больной человек»: Дмитрий Полушин рассказал о прокурорской проверке 00:00 00:00

- Я учредитель «KRASNEWS.COM — Красноярские новости», издание оформлено на меня как на частное лицо, но имеет статус СМИ – средства массовой информации (сейчас даже для того, чтобы попасть в яндекс-нолвости, необходимо иметь этот статус) Я являюсь его главным редактором, обозревателем. Оно зарегистрировано официально в Роскомнадзоре, соответственно, мы выполняем все требования, предъявляемые к российским СМИ. Проблема с аккредитацией в Заксобрании заключается в том, что в заявке я указал себя в статусе «внештатного журналиста» издания. А по правилам – должен быть штатным. Раньше я указывал себя «главный редактор», - и не было проблем. На этот раз вот эта формальность позволила мне в аккредитации отказать, - естественно, это решение я буду оспаривать. Да, мы много пишем о работе комиссий Закобрания края. Где-то критично, но всегда честно. Здесь, считаю, есть личный момент – я критиковал и работу пресс-службы. В СМИ далеко не так полно отражается работа комиссий, как это должно было бы быть. Не отображаются, по моему мнению, острые вопросы, которые рассматривают депутаты. Видимо, специалисты болезненно воспринимают вот такую критику профессиональную.

Что касается декларации, о которой идет речь, - да. Моя супруга – не бедный человек, у нее свой крупный бизнес. Несколько квартир, хороший доход. Но, - вынужден сказать это, - у нее заболевание, - рассеянный склероз (если потребуется, и это легко доказать документально). Она халатно подошла к заполнению декларации о собственных доходах, - указав вместо четырех миллионов два. И я никак не мог это проверить, как было, так и сдал. Это выявилось при проведении известной всем прокурорский проверки.

КОММЕНТАРИЙ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ

Дмитрий Голованов, председатель Союза журналистов Красноярского края:

«Эта ситуация вызывает недоумение»: Дмитрий Голованов, председатель Союза журналистов края, прокомментировал историю в ЗС 00:00 00:00

- С пресс-службой Законодательного собрания мы обязательно свяжемся и выясним подробности: как, почему это произошло. И дадим этому оценку. Предварительно – ситуация вызывает недоумение. Дмитрий Полушин – не посторонний человек с улицы, он работает в СМИ, у него есть соответствующее удостоверение. Гипотетически – если бы он был пьян, шумел, песни пел, вел себя неподобающе. Но нет. Если вам не нравится то, что он пишет, есть законный путь - подайте в суд, или обратитесь в тот же Союз журналистов, где есть комиссия по этике. Если он что-то врет, передергивает, мы его поправим. Но выгонять нельзя, это, прежде всего, удар по имиджу самого Заксобрания. Потому что депутатский корпус – это народные избранники, люди априори публичные, они должны быть открытыми. И если журналист пишет острые вещи, ищет жареные факты, надо отдавать себе отчет - вы должны принимать журналистов всяких. Отсутствие аккредитации – тоже не повод отказать журналисту в работе. Речь шла о публичном мероприятии. По поводу отказа ему в аккредитации мы, кстати, тоже будем разбираться и выяснять.