«Ветер нес пламя прямо на дома!»: жители Лесосибирска вместе со спасателями отстояли город от пожара

- Картина ужасная: огромное выжженное поле, - качает головой Иван Дмитриев. В крупном пожаре, произошедшем 19 мая под Лесосибирском (Красноярского края) сгорела его дача.

И не одна она. В тот день огонь уничтожил еще 18 садовых домов. В основном, брошенных. Но были и те, что использовались.

«Купила дачу в этом году, порядок навела, материалы на забор взяла», «только рассаду завезли», «враз лишились своих кормилиц», жалуются хозяева.

Как опасен огонь, жителям Лесосибирска напоминать не надо. Вокруг города несколько лесопилок, из-за отходов производства если полыхнет – не остановишь. Два года назад из-за пожара на одной из них полыхнули десятки домов.

Полыхнула сухая трава

- На этот раз все началось с окраины садового общества «Рябина» (это в западной части Лесосибирска), - рассказал «Комсомолке» замначальника 12 отряда ФПС по краю Владимир Сизых. – Там много брошенных дач. Чаще всего хозяева оставляют участки, которые ближе к лесу. Сейчас трава стоит там сплошным ковром. Сухостой выше пояса. Плюс обветшавшие постройки, заборы. Огонь пошел со стороны соседнего кооператива, там эксплуатируемые домики.

Фото: Павел КОЛОБОВ-КУЗЬМИН

В соцсетях клянутся: владелец того самого дома решил сжечь сухую траву у себя на участке. А остановить огонь уже не смог… Но это – повторимся – предварительная, никем не подтвержденная информация. Что на самом деле произошло, разбираются дознаватели.

Впрочем, они на 99% уверены: причина – человеческий фактор. А что именно – пал травы или банальная неосторожность (оставили костер, окурок) будет понятно скоро.

Так или иначе сначала полыхнуло за лесом. Потом стена огня пошла на заброшенные участки: один, другой, третий…

- Вы поймите, - продолжает Владимир Сизых. - Сухостой температуру набирает быстро, горит тоже. Причем при горении сразу же возникают порывистые ветры. Потому что тепловые потоки начинают восходить, а холодный воздух прибывать. Начинается разлет вторичных очагов. Буквально 10-20 минут, и площадь возгорания увеличивается в разы. А специфика тушения такая: можешь стоять, оборачиваешься, а позади уже начинает подниматься пламя.

Огонь распространялся моментально

Первые минуты люди не паниковали: это «заброшка», пожарные приедут, потушат. Но из-за порывов ветра огонь распространялся моментально: домики занимались один за одним.

- Дачники спохватились, давай отливать свои постройки, соседние, лишь бы не дать пламени перекинуться, - рассказывают местные.

Два года назад из-за пожаров жилья лишились 339 человекФото: соцсети

На борьбу с огнем прибыло 65 пожарных (собрали весь личный состав), 30 полицейских, привлекли вертолет и спецтехнику даже из соседних районов, делятся в отряде:

- Те же полицейские, например, с помощью подручных средств (лапника, веток, ведер с водой) шли по кромке горения, захлестывая траву. Чтобы «оборвать» пламя, не дать ему идти дальше.

Но садовое общество граничит с Лесосибирском, районом Мирный. А он почти целиком состоит из частных деревянных домов. В какой-то момент стало очевидно: огонь может перекинуться на город.

- В Мирном уже было слышно, как трещит шифер в горящем дачном поселке, - вспоминают жители. – Полицейские ездили по улицам, объявляя, что может понадобиться эвакуация. Было очень жутко.

Мужской поступок

Однако город смогли отстоять. Огонь дальше не пустили. Благодаря пожарным, полицейским. И десяткам добровольцев, что вышли на борьбу со стихией.

- Огонь остановили «с запасом», - говорит Владимир Сизых. – Но угроза была. Порывы ветра как раз в сторону Мирного. Если бы пламя пошло по эксплуатируемым домикам садового товарищества «Надежда», могло бы дойти до города за 20-30 минут. Скорость была очень большая.

Но люди почти сутки «вкалывали», чтобы спасти дома. Не только свои, но и чужие… Особенно город признателен 28-летнему Ивану Морозову. Преподаватель техникума, он живет в Мирном.

Иван Морозов: «Вы что, какой я герой! Это нормальный поступок, мужской!»

Узнав о пожаре, мужчина тут же пригнал личный трактор «Белорус». Без фар, безо всего, говорят очевидцы. Один мотор, колеса да плуг в три лемеха. И несколько часов опахивал периметр.

- Вы что, какой я герой! – заявил нам Иван. – Это нормальный поступок, мужской. Пару лет назад, помните, горели лесоотходы на Абалаковской перевалке? Тоже в мае было. Тогда я участвовал в тушении. Так что есть понимание, что делать в подобной ситуации, а боязни нет. Кроме того, на тракторе работал с детства.

А тут подрабатывал, пахал огороды, звонят друзья: «Пожар, нужна помощь!». Кинулся домой, пересел на «Белорус» и на место ЧП.

Фото: Павел КОЛОБОВ-КУЗЬМИН

За себя и за того парня

- Не было ли жалко? Существовала угроза, что огонь может перекинуться на жилые дома. Тут уж не до сохранности техники. Главное – люди, крыша над головой. Там уже подоспел человек на бульдозере. И мы пошли с разных сторон навстречу. Да, были очаги огня, какой-то риск, но я о нем не думал. Опахивал периметр и отдельные участки. Был такой момент: я задел часть дороги. Из домика выбежал не слишком трезвый человек: «Ты что делаешь? Как мы выезжать будем теперь?». – Есть вероятность повторного возгорания, так надо. А он в ответ несет всякую несуразицу. Пришлось говорить резко. Я понимал, поступаю правильно. Лучше обезопаситься сейчас, чем наступать потом на те же грабли. Некоторые местные просто наблюдали. Но большинство помогали тушить. Десятки человек. Это, к примеру, мои друзья Сергей Миронов и Вова Якушев. Моя мама, она наготовила еды и кормила всех ребят, пару отрядов. Такая была запарка, всем надо есть, пить. Ей потом многие спасибо говорили.

Иван Морозов, преподаватель техникума

Ближе к вечеру справились. Всем миром. Впрочем, пожарные проливали постройки еще до двух ночи. Выгорело 10 гектаров. Но жилые дома уцелели. «Люди – молодцы, как муравьи, бегали помогали», «Страна не без героев», говорят теперь в Лесосибирске.