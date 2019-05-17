2019-05-17T10:12:37+03:00
Происшествия

А он его даже не ловил: только за покупку 51 осетра жителю Дудинки грозит срок и погашение 8 000 000 ущерба

Настолько строгое законодательство не только к браконьерам, но и «пособникам»
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Покупка рыбы «с рук» обернется для красноярца 3 годами колонии. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.Покупка рыбы «с рук» обернется для красноярца 3 годами колонии. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Изменить размер текста:

Эту находку сделали сотрудники УФСБ по Красноярскому краю в ходе одного из рейдов. В одном из рефрижераторов, находившемся на стоянке в Дудинке, обнаружили сразу 51 рыбину. Да не простую, а краснокнижного осетра. Ценная рыба была заморожена и сложена в пластиковые мешки.

Между тем хозяин холодильника клялся: сам не ловил. А просто купил с рук, надеясь потом перепродать подороже.

По подсчетам экспертов, ущерб составил больше 8 миллионов рублей. Ведь осетра сейчас становится все меньше – из-за браконьеров и ухудшения экологической обстановки. Правда, немногие знают, что нельзя не только ловить, но и покупать такую рыбу.

Запрещено не только ловить, но и покупать краснокнижную рыбу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Запрещено не только ловить, но и покупать краснокнижную рыбу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В итоге незаконную «добычу» изъяли, на 48-летнего предпринимателя завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

И вместо прибыли он может получить до трех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Жертвы - взрослые и дети: тольяттинский потрошитель Олег Рыльков показал правоохранителям четыре «новых» убийства
Известный педофил и убийца из Автограда, отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине», признался в расправе над двумя детьми и двумя женщинами
Новости 24
А он его даже не ловил: только за покупку 51 осетра жителю Дудинки грозит срок и погашение 8 000 000 ущерба
Мэр Красноярска: вместо «панелек с цветными квадратиками» построим бесшовные дома
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции на европейском рынке ипотечных ценных бумаг
Треснувший под хозяином диван принес ему 18 тысяч рублей
«Театральный синдром. Детский мир» в Красноярске: программа
Подкараулил и ударил по голове. Напавший на 13-летнего школьника задержан по горячим следам
Вместо 83 дворов в Красноярске отремонтируют 106
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
Вину не признал. Отец три года насиловал 14-летнюю дочь
Вы там живы? Все высаженные в прошлом сезоне деревья ждет ревизия
Украл и сердце, и наличность. Парень обворовал свою возлюбленную и сдал все в ломбард
Женщина простила себе миллионный долг и угрозами вымогала деньги у банка-кредитора
Сразу три бассейна появятся в Гагаринском парке Красноярска
Добраться до острова Татышев можно будет на шаттле
Объявлено о запуске нового рейса Красноярск – Иркутск
Отключения горячей воды начинаются в Красноярске
Ночью на выезде из Красноярска перекроют дорогу
Хронических алкоголиков лишили водительских прав в Красноярском крае
Объявлена дата отключения отопления в Красноярске
В Красноярске расширят кладбище Бадалык
«Мусора – дуры!»: после пьяного дебоша сын председателя Ачинского райсовета депутатов попал под уголовное дело
В парке «Гремячая грива» вырезали кабель на 2 млн рублей
Двух исчезнувших сестер-школьниц обнаружили ночью на дороге в Красноярском крае
В городах Красноярского края подорожал проезд в автобусах
«На вид 15 лет»: пропавшую в Красноярске женщину нашли благодаря ориентировке