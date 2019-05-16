Стала известна причина, по которой в Лесосибирске 15-летняя школьница избила пятиклассницу

Второй день Лесосибирск обсуждает инцидент, который произошел в одной из городских школ. Видео появилось в открытом доступе в местном паблике меньше суток назад, а под ним уже почти 600 гневных комментариев. Подписчики возмущаются подростковой жестокостью: как так, что происходит в сознании подрастающего поколения? Куда смотрят родители? Почему их не наказывают с пристрастием?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="492" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/709014" frameborder="0"></iframe> В Лесосибирске девочка избила пятиклассницу прямо в коридоре школы.

- Нет, нет, это правда… Ксюша, давай поговорим, - худенькая 12-летняя школьница в белой блузке с косичками пытается остановить 15-летнюю девушку. Но безуспешно.

- Я тебе сейчас морду разобью, - отвечает старшеклассница, швыряет девочку на пол и начинает бить руками, затем пинать, дергает за волосы и под конец надевает ей на голову мусорную корзину.

Пострадавшая даже не пытается защититься, она закрывается руками и отчаянно плачет от обиды. Еще одна 15-летняя школьница снимает все это на телефон – ее это зрелище забавляет.

Добавим ко всему, что все это происходило прямо в коридорах учебного заведения в канун Дня Победы 8 мая. Никого из педагогов в этот момент поблизости не было. Однако о случившемся руководство школы узнало и… предпочло не выносить сор из избы.

Возможно, эта история не покинула бы пределы учебного заведения. Но подруг-пятнадцатилеток подвела их любовь к собирательству лайков. Они выложили видео в закрытой группе в социальной сети. А оттуда кто-то «слил» видео уже в открытый паблик.

Удалось выяснить, что конфликт между девочками начинался в социальной сети. Младшая обозвала старшую отборной нецензурной бранью. (Так что версия про георгиевскую ленточку здесь не причем). До этого пострадавшая проживала в социально-реабилитационном учреждении в другом городе. И вот вернулась обратно домой, в свою школу. На второй день девочки встретились лицом к лицу, тут старшеклассница и припомнила старые обиды.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Красноярскому краю Наталья Шапруто:

- Факт был выявлен сотрудниками полиции в результате мониторинга социальной сети ВКонтакте. Проведена проверка. Установлено, что между потерпевшей и девушкой, которая ее избивала, возник конфликт в социальных сетях. При встрече он продолжился. Третья девушка снимала это на видео, затем выложила в социальную сеть. На данный момент родители обеих 15-летних школьниц привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей и воспитанию несовершеннолетних». Сами девушки поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Но это еще не все. Как оказалось, это не первая драка, устроенная старшеклассницей. В паблике «ЧП Лесосибирск» несколько часов назад появилось еще одно видео, снятое в марте этого года. На ней восьмиклассница избивает другую девочку уже на улице, под окнами пятиэтажки. И снова подруга снимает происходящее на телефон. В пресс-службе краевой полиции подтвердили: да, без сомнения, это тот же самый персонаж. По этому факту будет проведена новая проверка.

В Лесосибирске школьница избила знакомую под окнами дома.

И это не единственные разборки, которые произошли в Красноярском крае в последнее время. В результате мониторинга соцсетей, полицейские обнаружили 14 мая еще одно похожее видео, но уже из Ачинска. Там в конфликте участвовали семь девушек-подростков.

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