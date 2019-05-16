«На колени, молись!»: В Ачинске школьницы испинали по голове знакомую из-за парня

- Что ты плачешь? Не ной! Заявление писать будем? Рыпаться на мою сестру еще будешь? Поняла, за что?

- За то, что к Артему лезу…

... В кадре светловолосая девочка лежит скорчившись на асфальте. Пытается прикрыть голову руками. Вокруг – несколько подростков. Одна снимает все на камеру телефона. Другая методично пинает плачущую школьницу – в живот, по рукам, ногам…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/709077" frameborder="0"></iframe> Драка школьниц в Ачинске.соцсети

Все произошло в Ачинске Красноярского края несколько дней назад. Подробности случившегося выяснил городской портал 24sibinfo. По информации издания, семиклассница (ей 13) шла по городу с подругой. И тут встретила 15-летнюю знакомую, ее сестру 17 лет и их приятельницу.

Заметив девочку, компания решила наказать ее за «распутство». Причина простая - не поделили парня. Старшая из подростков стала избивать семиклассницу. А заодно внушала, как себя вести:

- Заявление писать будем? Маме говорить будем? Помнишь, как меня зовут?

Постепенно распаляясь, несколько раз пнула жертву по голове. Девчонка зарыдала: «Мне нельзя голову трогать».

Но на ее мучителей это не подействовало. Экзекуция продолжалась:

- Извинись. На колени перед ней (сестрой – прим.ред.). Молись, чтобы тебя извинили!

Избитая девчонка поднимается на колени и выдавливает:

- Извини, что я на тебя рыпалась.

- На мою сестру даже не смотри, поняла? - рявкает подросток. На этом «воспитательная беседа» заканчивается.

Но история продолжается. После того, как видео попало в соцсети, подростками, избившими знакомую, заинтересовалась полиция.

- Сейчас участницы конфликта, девочки 15 и 17 лет, а также 14-летняя девушка, которая снимала на камеру мобильного телефона происходящее, доставлены в отдел полиции для разбирательства, - поясняют в пресс-службе ГУ МВД России по краю. – Школьницы будут поставлены на учет. Директору учебного заведения направлено представление о принятии мер профилактического характера, а также недопущения подобных инцидентов в будущем.

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