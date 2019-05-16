«На колени, молись!»: В Ачинске школьницы испинали по голове знакомую из-за парня
- Что ты плачешь? Не ной! Заявление писать будем? Рыпаться на мою сестру еще будешь? Поняла, за что?
- За то, что к Артему лезу…
... В кадре светловолосая девочка лежит скорчившись на асфальте. Пытается прикрыть голову руками. Вокруг – несколько подростков. Одна снимает все на камеру телефона. Другая методично пинает плачущую школьницу – в живот, по рукам, ногам…
Драка школьниц в Ачинске.соцсети
Все произошло в Ачинске Красноярского края несколько дней назад. Подробности случившегося выяснил городской портал 24sibinfo. По информации издания, семиклассница (ей 13) шла по городу с подругой. И тут встретила 15-летнюю знакомую, ее сестру 17 лет и их приятельницу.
Заметив девочку, компания решила наказать ее за «распутство». Причина простая - не поделили парня. Старшая из подростков стала избивать семиклассницу. А заодно внушала, как себя вести:
- Заявление писать будем? Маме говорить будем? Помнишь, как меня зовут?
Постепенно распаляясь, несколько раз пнула жертву по голове. Девчонка зарыдала: «Мне нельзя голову трогать».
Но на ее мучителей это не подействовало. Экзекуция продолжалась:
- Извинись. На колени перед ней (сестрой – прим.ред.). Молись, чтобы тебя извинили!
Избитая девчонка поднимается на колени и выдавливает:
- Извини, что я на тебя рыпалась.
- На мою сестру даже не смотри, поняла? - рявкает подросток. На этом «воспитательная беседа» заканчивается.
Но история продолжается. После того, как видео попало в соцсети, подростками, избившими знакомую, заинтересовалась полиция.
- Сейчас участницы конфликта, девочки 15 и 17 лет, а также 14-летняя девушка, которая снимала на камеру мобильного телефона происходящее, доставлены в отдел полиции для разбирательства, - поясняют в пресс-службе ГУ МВД России по краю. – Школьницы будут поставлены на учет. Директору учебного заведения направлено представление о принятии мер профилактического характера, а также недопущения подобных инцидентов в будущем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Лесосибирске 15-летняя девочка избила пятиклассницу прямо в коридоре школы
В Лесосибирске 15-летняя девочка избила младшеклассницу. А ее подруга снимала все на телефон и со стороны подбадривала. В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что это произошло 8 мая прямо в коридоре школы. Причины такой агрессии со стороны несовершеннолетних не объясняют, но есть версия, повторяем, только версия, что из-за георгиевской ленточки, приколотой к груди пятиклассницы (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU