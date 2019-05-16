Победители конкурса «Все о той весне - 2019» преодолели сотни километров, чтобы показать свои рисунки
На просторах бывшего СССР, пожалуй, нет ни одной семьи, которую не опалила бы Великая Отечественная война. Поэтому так важно, чтобы подвиги героев, которые отдали ради этого свои жизни, жили в веках.
Знают ли современные дети о войне? Да – помнят и чтут память героев былых времен! Стоит только взглянуть на их рисунки, чтобы понять это. Танки, военные истребители, ветераны, проводившая сына на войну мать, спасающая танкиста медсестра, бегущие к вернувшемуся с войны отцу дети, празднующие Победу счастливые люди со слезами на глазах… На сайте kp.ru сейчас настоящая художественная галерея на тему войны. Это работы участников конкурса «Все о той весне - 2019».
15-летняя Юлия Буянкова из Зеленогорска нарисовала Дорогу Жизни по рассказам своего героического прадедушки Фото: личный архив участницы конкурса
Медиахолдинг «Комсомольская правда» традиционно проводит его в преддверии праздника 9 мая. Более шестисот ребят со всей страны в этом году стали его участниками. Нам прислали рисунки не только девочки и мальчики из Красноярского края. География конкурса впервые вышла за его пределы - Новосибирск, Курск, Орловская область.
Почти неделю длилось голосование, в итоге в финал вышли десять конкурсантов. Первая пятерка – участники, набравшие наибольшее количество голосов. Вторая пятерка – выбор партнера проекта УК «Холмсервис» (компания занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших управляющих компаний Красноярска).
Виталина Биляк с мамойФото: Мария ЛЕНЦ
Торжественное награждение победителей состоялось в Красноярском краевом краеведческом музее. И это не случайно. Ведь это место, где хранится память…
Для того, чтобы принять поздравления обладательнице 1 места, пришлось преодолеть более двухсот километров. 6-летняя Виталина Биляк живет в Канске. Каждый год она вместе с мамой ходит в «Бессмертном полку». В их руках два портрета.
- Прадедушка был призван в 1941 году, - рассказала Олеся Биляк, мама Виталины. – В том же году пришел треугольник: ушел в разведку и, скорее всего, не вернется. Так и получилось. Самое печальное, что бабушка не успела его проводить. Слишком долго ждали отправления, она побежала проведать маленького сынишку домой, а когда вернулась, корабль уже отошел от берега. Так и не обнялись, не поцеловались на прощанье. Вот об этом она сильно жалела всю жизнь. Война – это боль и печаль в каждой семье. Еще одна бабушка ушла на войну в 1945. Дослужилась до ефрейтора.
Денис Васильков приехал на награждение из ЛесосибирскаФото: Мария ЛЕНЦ
Остальные призовые места распределились между пятиклассниками из Лесосибирска: Денис Васильков, Ксения Сапрошина, Алена Анисиферова, Ирина Тютева. Но не все смогли приехать на награждение (это около 5 часов в пути). Поэтому принимал за всех поздравления единственный мальчик в этой пятерке - Денис Васильков. Он не только показал свой рисунок, на котором изображена георгиевская лента, но еще привез с собой работы своих одноклассниц. А помогал их показывать его брат близнец – Никита.
Помогал показывать рисунки одноклассников брат НикитаФото: Мария ЛЕНЦ
- У нас очень дружный класс, - рассказали братья. – Мы друг другу всегда помогаем. Педагог по рисованию у нас один, она подсказывала нам идеи и очень переживала.
Четыре победителя в конкурсе! Ребята увезут отдельный подарок и диплом своему педагогу - Лукомской Марине Анатольевне. Так держать!
Во второй пятерке финалистов лишь 12-летняя Полина Растоскуева оказалась не из Красноярска. Девочка живет в Дивногорске и занимается в художественной школе имени Е.А. Шепелевича.
Полина Растоскуева нарисовала фронтовой вальсФото: Мария ЛЕНЦ
- Я изобразила солдат, которые танцуют фронтовой вальс, - рассказала Поля. – Здесь три пары. Просто во время войны была такая традиция – танцевать вальс.
7-летняя Софья Бойко нарисовала своего героического родственника:
- Я нарисовала своего прадедушку, - сказала Соня. - У папы был папа, у того папы еще один папа, он мне прадедушка и участвовал в войне. И еще мы ходим с его портретом на празднование 9 мая.
Софья Бойко нарисовала своего прадедушкуФото: Мария ЛЕНЦ
Ладе Козич 6 лет. У нее получился необычный и очень красивый рисунок.
- Это Спасская башня, - пояснила Лада. – Праздничный салют в честь Победы и звезды на небе. Мне немного помогала украсить рисунок старшая сестра Даша и мама Алина.
Байко Надежда учится в школе №53. Ей 15 лет.
Лада Козич нарисовала праздничный салютФото: Мария ЛЕНЦ
- Девочка замечательно рисует, - сказали в школе, когда мы приглашали Надю на награждение. – Она очень талантливая.
Свой рисунок Надя назвала «Ура Победа!».
- Я постаралась изобразить радость детей, переживших войну, - рассказала сама Надежда. – Это момент, когда они увидели летевшие с красными звездами самолеты. Девочка и мальчик – брат и сестра, и их собака.
Байко Надежда нарисовала радость детейФото: Мария ЛЕНЦ
Насте Ташлыковой удалось на своей картине изобразить две реальности – войну и мир.
- Это жизнь в военное время и жизнь в мирное время, - рассказала о задумке дочери ее мама. - Настя изобразила в центре девочку - Катюшу, которая выходила на берег, где расцветали яблони и груши.
Юным художникам вручили подарки и дипломы, а после провели небольшую экскурсию по музею. И даже разрешили поднять на корабль, вход на который в обычные дни закрыт. Но ради наших победителей в музее сделали исключение.
Насте Ташлыковой удалось изобразить две реальности – войну и мирФото: Мария ЛЕНЦ
- Это макет корабля, - рассказал ребятам экскурсовод. - На подобном корабле плавали казаки. У нас уменьшенная копия. Настоящий корабль в полтора раза больше. Здесь присутствуют казаки, шлюпки, штурвалы, мачты, трюм.
Ребята обследовали все от и до! И даже позвонили в звонкий колокол. А после все отправились по коридорам музея. Ведь в нем собраны десятки уникальных экспонатов и просто удивительные экспозиции.
Ребятам разрешили зайти на корабльФото: Мария ЛЕНЦ
Еще раз поздравляем всех финалистов с победой! А остальные конкурсанты могут скачать дипломы активных участников на странице конкурса.
Посмотреть на рисунки участников конкурса «Все о той весне - 2019» можно по этой ссылке.
Каждый на корабле нашел интересное местечкоФото: Мария ЛЕНЦ
Братья с удовольствием позировали фотографамФото: Мария ЛЕНЦ
ИСТОЧНИК KP.RU