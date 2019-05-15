В Лесосибирске 15-летняя девочка избила пятиклассницу прямо в коридоре школы

В Лесосибирске 15-летняя девочка избила младшеклассницу. А ее подруга снимала все на телефон и со стороны подбадривала. В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что это произошло 8 мая прямо в коридоре школы. Причины такой агрессии со стороны несовершеннолетних не объясняют, но есть версия, повторяем, только версия, что из-за георгиевской ленточки, приколотой к груди пятиклассницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="492" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/709014" frameborder="0"></iframe> В Лесосибирске девочка избила пятиклассницу прямо в коридоре школы.

Видео попало в интернет, было опубликовано в паблике «ЧП Лесосибирск». Лица нападавшей и ее жертвы предусмотрительно затерты, поскольку обе несовершеннолетние. Смотреть на происходящее жутко: старшая девочка несколько раз ударила младшую, которая проигрывала ей и физической силе и совершенно не сопротивлялась. Затем потянула ее за волосы. А когда пятиклассница заплакала, сидя на полу, жестоко пнула ее.

В полиции сообщили, что родителей обеих пятнадцатилеток, той, которая снимала, и той, которая избивала, привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию. Самих девушек поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Директору школы выдали представление – провести профилактические беседы и впредь не допускать подобного.

Однако подписчики паблика высказали свое негодование столь мягким, на их взгляд, наказанием за то издевательство и унижение, которая испытала избитая девочка.

«Очень мягкое наказание! С родителей спрашивать нужно в первую очередь, именно от их воспитания зависит поведение ребёнка в обществе» - высказал свое мнение один из подписчиков соцсети.