2019-05-15T16:10:43+03:00
Общество

В Красноярске муниципальные работники поставили «Камаз» на газоне и мыли со шланга иномарку

Вряд ли это была производственная необходимость [видео, эксклюзив «КП»]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске средь бела дня муниципальные работники поставили «Камаз» на газоне и мыли со шланга иномаркуВ Красноярске средь бела дня муниципальные работники поставили «Камаз» на газоне и мыли со шланга иномаркуФото: Александр СВОЕВСКИЙ
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Не далее, как накануне администрация Центрального района Красноярска отчиталась на сайте городской мэрии: вот как активно работаем и выявляем нарушителей правил благоустройства – 60 штрафов выписали за апрель, почти на 200 тысяч. И даже акцент сделали, что к ответу призывают всех, не глядя на статус – будь то рядовой житель Покровки или солидный бизнесмен из исторического центра.

В Красноярске муниципалы поставили «Камаз» на газоне и мыли со шланга иномарку.Александр СВОЕВСКИЙ

Порядок должен быть, это понятно. Но двойные стандарты, как показывает практика, никто не отменял. Корреспондент «Комсомольской правды»-Красноярск стал свидетелем вот такой картины. На улице Андрея Дубенского, как раз на съезде ко Дворцу пионеров и школьников, прямо на зеленом газоне между деревьями стоит «Камаз» с цистерной. Через шланг подает воду под давлением, а рядом мужчина в спецовке намывает черную иномарку.

Судя по фирменному цвету и логотипу на двери, «Камаз» принадлежит муниципальному предприятию. Почему он заехал прямо на газон, непонятно. Проезжая часть – рядом, в метре от него, так зачем ему нужно было встать именно на траве, втиснуться между деревьями? Вряд ли это было вызвано производственной необходимостью.

Хотелось бы узнать, как прокомментирует это администрация Центрального района?

Кстати, напомним красноярцам шкалу штрафов за нарушение правил благоустройства:

- для частных лиц – от 2 до 4 тысяч

- для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 15 до 30 тысяч

- для юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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