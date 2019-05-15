2019-05-15T05:24:52+03:00
Общество

В центре Красноярска стали чаще штрафовать за неправильную парковку, мусор и незаконную рекламу

За апрель собрали штрафов почти на 200 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В центре Красноярска стали чаще штрафовать за неправильную парковку, мусор и незаконную рекламуВ центре Красноярска стали чаще штрафовать за неправильную парковку, мусор и незаконную рекламуФото: Мария ЛЕНЦ
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Администрация Центрального района усилила борьбу с нарушителями правил благоустройства. Количество штрафов заметно увеличилось. Если за три первых месяца года административная комиссия рассмотрела 54 дела о нарушениях, то за апрель было выписано уже 60 штрафов на общую сумму 196 тысяч рублей. Причем 4 нарушителя из этого списка – юридические лица, для которых установлено самое жесткое наказание, они заплатили в казну 120 рублей штрафов.

Добавим, что к нарушениям правил благоустройства относятся разведение огня и сжигание отходов в не предназначенных для этого местах, разрытие грунта, складирование отходов, незаконная реклама, выезд со строек с немытыми колесами, парковка на газонах и другие правонарушения.

По словам руководителя администрации Центрального района Вадима Войцеховского, с предпринимателями, которые работают на территории района, пытаются договориться по-хорошему. В большинстве случаев это удается. Но если бизнесмены не идут на контакт, к ним применяют штрафные санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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