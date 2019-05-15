Красноярские чиновники попросили еще 5 миллиардов рублей на достройку объектов Универсиады

На достройку объектов Универсиады дополнительно требуется еще 5 миллиардов рублей. Такую сумму озвучила начальник отдела министерства финансов Татьяна Борисова на заседании комиссии по подготовке к проведению Универсиады и ее наследию. Из этой суммы 3,9 миллиардов планируется получить из федерального бюджета, 1,1 миллиарда – из краевого.

На какие же цели? Во-первых, нужно еще завершить реконструкцию Краевой клинической больницы – за 4,4 миллиарда, озвучила сотрудница министерства.

Во вторых, с 2018 года у краевых властей остался ряд невыполненных обязательств по спортивно-тренировочным комплексам. В Академии зимних видов спорта нужно установить систему аудиовизуальных технологий для проведения соревнований за 306 миллионов рублей. На доделку «Сопки» нужно 53,3 миллиона. На спортивно-тренерский блок «Снежный» - 54,9 миллионов. На «Радуг» - 7,8 миллионов.

Еще 156 миллионов рублей заложено, чтобы рассчитаться с подрядчиком за работу, которая уже была выполнена, но не оплачена (не оплачена, потому что сам подрядчик не предоставил документов, которые бы подтверждали выполнение строительно-монтажных работ). Речь идет о развязке от Четвертого моста до улицы Копылова, которую строил «Сибиряк».

Надо отметить, что депутаты указали на целый ряд недочетов в подготовке к Универсиаде. Не для кого уже не секрет, что творится на «Сопке» и «Радуге»: размытый грунт, овражки, грязь, кабели вводе и обнажившиеся коммуникации. Кроме того, на проезжей части левобережной развязки уже проваливается асфальт.