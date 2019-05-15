Мэрия предложила свою альтернативу карнавалу – детский праздник на набережной

Традиционный детский карнавал 1 июня в центре Красноярска, скорее всего, отменят. Такое объявление сделала в своем фейсбуке Светлана Тетерина, одна из тех, кто организует шествие:

- Трудно об этом говорить, но, к сожалению, мы не можем найти финансирование на детский карнавал в этом году и вынуждены отказаться от его проведения. Я бы передала его в хорошие руки. Только кому?

13 раз – последний?

Карнавал «трогательный, масштабный, единственный в стране» (цитируем организаторов) устраивают в Красноярске с 2006-го. Это 80 коллективов, почти 2 тысячи детей, родителей, педагогов и около 25 тысяч зрителей каждый год.

Однако раз за разом с его проведением связано все больше сложностей, отмечает Светлана Тетерина. Самая главная – договориться с мэрией:

- О согласовании дня и маршрута. По этому году первое письмо написали в сентябре 2018. А в марте выяснилось, что карнавал должен прийти на набережную, где мэрия делает большой детский праздник, тогда будет финансирование. Три недели мы доказывали, что это невозможно физически и просто опасно для колясок и колясочников. Доказали. Но остались без денег от слова совсем и предложением мэрии: а давайте мы сами проведем и карнавал.

Формально нам достаточно было найти спонсоров, но согласование получено 19 апреля, сроки невозможные. Что легко было предположить сразу и было нами озвучено в марте.

Но никто нас не услышал, а ведь чтобы карнавал состоялся, нужны сцены, подиумы, звук, оформление Мира, театральной, колонны, конфетти, хлопушки, шарики, горсвет, туалеты, монтажи/демонтажи. И безопасность, конечно, которую мэрия готова обеспечить.

Но безопасность без конфетти не айс, большегрузы не лучше украшение Мира. Рассчитывать, что общественная организация вдруг найдет средства, которых нет у мэрии, лестно, конечно, но, извините, неправдоподобно, наивно и очень удобно. Все-таки с предыдущими администрациями пусть трудно, но получалось договариваться. Сейчас броня.

Осталась одна маленькая надежда на губернатора Александра Викторовича Усса, письмо отнесли, ждем ответ, сомневаемся, но держим пальцы крестиком.

«Фэнтези-град» ждет

После того как стало известно о возможной отмене карнавала, в соцсетях объявили сбор средств: «Банки, страховые компании, ау? «Физики» тоже могут отправлять посильную помощь. Сбор идёт хорошими темпами, поддержим?».

Тогда как в главном управлении культуры пояснили: карнавал не комментируем, 1 июня проводим собственный праздник. Вместо традиционного шествия мэрия предложила свой вариант:

- 1 июня набережная Енисея превратится в настоящий берег детства: там появятся 5 сказочных улиц, как для самых маленьких, так и для детей постарше. Найдут чем занять себя и родители, которые приведут своих детей на этот праздник.

Квизы, квесты, виртуальные путешествия в любимые сказки, творческие мастерские, показы мод, мастер-классы, детские мягкие зоны, бассейны, городки, и все это в одном месте.

Приходи встречать лето в самое красивое и живописное место нашего города на праздник «Берег детства – Фэнтези-град»! Приходите всей семьей и проведите время с улыбкой и настоящей детской радостью!

… Начало 1 июня в 13.00 на левобережной набережной от улицы Сурикова до входа в Центральный парк. Приживется ли новый праздник среди красноярцев? Или вернется старый – карнавал? Покажет время.