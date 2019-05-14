2019-05-14T08:52:09+03:00
Пресс-центр "КП"

В Красноярске пройдет фестиваль идей и технологий Rukami: Нулевое сентября

Начало в 12.00
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Начало в 12.00Начало в 12.00
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С 31 августа – 1 сентября жители Красноярского края смогут принять участие в фестивале идей и технологий Rukami: Нулевое сентября, организаторами которого выступают федеральный некоммерческий проект Кружкового движения Национальной технологической инициативыRukami и интерактивный музей науки «Ньютон Парк».

В Красноярске пройдет фестиваль идей и технологий Rukami: Нулевое сентября.

Что готовят организаторы? В чем особенность фестиваля? Как стать не только гостем, но и участником фестиваля?

На эти и другие вопросы ответят спикеры пресс-конференции, которая состоится 14 мая в 12.00 в пресс центре ИД «Комсомольская правда» (Никитина, 3 «Б»).

Спикеры:

1. Боброва Наталья Леонидовна - заместитель Главы города Красноярска, руководитель департамента социального развития;

2. Деркач Инна Николаевна - генеральный директор интерактивного музея науки «Ньютон Парк»;

3. Румянцев Максим Валерьевич - заместитель министра образования Красноярского края;

4. Уваев Илья Владимирович - директор Центра молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) «Композит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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