В Красноярском крае полыхают 27 гектаров леса

Ситуация с лесными пожарами на территории Красноярского края в настоящее время относительно стабильная. По данным краевого Лесопожарного центра на 11 часов 13 мая зарегистрировано 3 пожара, один из которых на площади 30 гектаров уже локализован. С огнем борются в Шарыповском и Тасеевском районах, общая площадь, охваченная огнем, 27 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

А вот минувшие выходные для специалистов краевой лесоохраны были очень напряженными. Удалось ликвидировать 31 лесной пожар на площади 824 гектара. Было задействовано более 530 человек и более 19 единиц техники. В труднодоступные места личный состав и технику пришлось доставлять на 19 вертолетах. И, как отмечают специалисты, вина за лесные пожары целиком лежит на местном населении: поджигают поля, бросают недогоревшие костры. И это несмотря на введенный противопожарный режим.

Ситуация в крае находится под контролем, но все может измениться в любой момент. Напомним, что в июне прошлого лета в Красноярском крае количество лесных пожаров исчислялось сотнями. Так, 19 июня 2018 года было зарегистрировано 243 пожара на площади 563 140 гектаров.

В целом по данным федеральной диспетчерской службы «Авиалесохрана» на 13 апреля в России действует 46 лесных пожаров на площади около 41,4 тысяч гектаров. По сравнению с данными 12 мая ситуация, если можно так назвать, нормализовалось: в воскресный день удалось ликвидировать 125 лесных пожаров на площади 8 951 гектар.

Наиболее бедственная ситуация сейчас в Забайкальском крае, там полыхает более 18,2 тысяч гектаров лесного фонда. В Иркутской области площадь составила почти 10 тысяч гектаров. 3 пожара действуют в настоящее время в Курганской области на площади 6,7 тысяч гектаров. Более 1,6 тысячи гектаров леса горит в Туве.

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