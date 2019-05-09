Красноярск отмечает День Победы

Красноярск празднует День Победы. Город проснулся в атмосфере торжества. Из динамиков доносится музыка военных лет. Жители города и его гости постепенно наполняют улицы. Выходят гулять целыми семьями.

Напомним, что торжественные мероприятия для жителей различных районов города пройдут в тех же местах, что и в предыдущие годы:

- площадь Дворца культуры (Октябрьский район)

- Красная площадь (Железнодорожный район)

- площадь Свердлова (Свердловский район)

- Гвардейский парк (Советский район)

- стела 30-летия Победы (Кировский район)

- площадь у ДК 1 Мая (Ленинский район).

Красноярцев угостя солдатской кашей

На, а главное действие развернется сегодня традиционно в центре города. Полную программу мероприятий можно узнать здесь.

В 10 часов на площади у Мемориала Победы уже начался торжественный митинг с возложением венков к Вечному огню. А в 11:20 мероприятия продолжатся на площади Революции с выступления коллективов художественной самодеятельности. Под звуки музыки 40-х годов станцуют бессмертный военный вальс девушки-гимназистки и парни в гимнастерках.

В торжественном шествии примут участие 1780 человек. Проедут образцы военной и раритетной техники – 23 единицы. С 12:30 до 13:30 на перекрестке Дзержинского и Мира будет формироваться колонна «Бессмертного полка», которая потом двинется в сторону площади Мира.

Бессмертный полк пройдет от Дзержинского до площади МираФото: Мария ЛЕНЦ

Концертные площадки сегодня развернутся на Театральной площади и площади Мира у БКЗ, там выступят коллективы художественной самодеятельности, развернутся различные локации.

Кульминацией сегодняшних торжеств станет грандиозный фейерверк. Он начнется в 22:45 и продлится около 10 минут. Запускать салют будут с двух точек. Первая и основная – с острова Татышев, в районе торгово-развлекательного центра «Июнь». Вторая – с баржи на Енисее, которую установят напротив гостиницы «Огни Енисея».

Увидеть фейерверк можно будет практически со всех концов города. Но лучшие места – это, конечно, набережные, площадь Мира у БКЗ, Театральная площадь, сквер Энтузиастов, Предмостная площадь, остров Татышев, проспект Ульяновский, Часовня на Покровской горе.

Автомобилистам нужно иметь в виду, что несколько улиц в центре города перекрыты для движенияФото: Мария ЛЕНЦ

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Напомним автомобилистам и про перекрытия улиц

- Карла Маркса на участке от Робеспьера до Кирова – с 07:00 до 14:00;

- Карла Маркса на участке от Профсоюзов до Робеспьера – с 08:00 до 13:00;

- проспект Мира на участке от Декабристов до Каратанова – с 08:00 до 16:00;

- проспект Мира на участке от Каратанова до площади Мира – с 08:00 до 23:00.

В связи с этим невозможно будет проехать по пересекающим их улицам.

Также запрещено движение:

- с 17:00 часов 7 мая до 11:00 часов 10 мая по Бограда на участке от Вейнбаума до Перенсона;

- с 17:00 часов 7 мая до 11:00 часов 10 мая по проезду от Перенсона до здания № 94 по Урицкого;

- с 19:00 часов 8 мая до 16:00 часов 9 мая по Кирова от Дубровинского до Ленина.