День Победы 9 мая 2019 года в Красноярске: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

В правительстве края озвучили полную программу праздничных мероприятий, которые пройдут в Красноярске в День Победы 9 мая. У этого праздника свои многолетние традиции, которые красноярцы свято чтут.

Начнутся торжества на площади Мемориала Победы в 10 часов с митинга и возложения венков к Вечному огню. Дань уважения живым и погибшим отдадут руководители края и города, общественники, молодежь, школьники.

Тех ветеранов, которые захотят посетить Мемориал, привезут автобусами из любого района города. А по окончании митинга доставят на площадь Революции, к специально оборудованным почетным трибунам. На любой непредвиденный случай ветеранов будет сопровождать бригада «Скорой помощи».

Шествие на площади Революции

Митинг на Мемориале Победы продлится ориентировочно полчаса. У горожан будет время, чтобы добраться с улицы Шахтеров в центр города и увидеть традиционное праздничное шествие. Однако большинство знают, что если очень хочется попасть в первые ряды и увидеть все-все, что происходит на площади, лучше приходить заранее – чтобы пройти досмотр (полиция установит «рамки») и занять место.

В 11.20 начнется выступление коллективов художественной самодеятельности. Под звуки музыки 40-х годов станцуют бессмертный военный вальс девушки-гимназистки и парни в гимнастерках. Артисты будут выступать, независимо от погоды.

Затем начнется главное мероприятие Дня Победы – торжественное шествие военной техники, воинских частей и подразделений силовых структур, государственных образовательных учреждений и общественных организаций края. «Коробками» пройдут студенты военно-инженерного института СФУ, воспитанники Красноярского кадетского корпуса, студенты Сибирского юридического института МВД России, Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС. Также промаршируют сотрудники полиции, Росгвардии, краевых управлений ГУФСИН и МЧС, воины-интернационалисты и ветераны боевых действий.

- В торжественном шествии примут участие 1780 человек. В этом году к участникам прохождения добавились представители клубов патриотической направленности. Также по площади Революции проедут образцы военной и раритетной техники – всего 23 единицы. Возле государственной научной библиотеки края будут выставлены 19 единиц военной техники. Авиации в этом году не будет, - рассказал начальник мобилизационного управления губернатора края Юрий Колупаев.

Главные герои праздникаФото: Мария ЛЕНЦ

Бессмертный полк

Колонна начнет формироваться сразу же после окончания торжественного шествия. На это по времени отводится час: с 12.30 до 13.30.

Место, где будет формироваться колонна и откуда начнется шествие – перекресток улицы Дзержинского и проспекта Мира. Ровно в 13.30 колонна двинется по проспекту в сторону Большого концертного зала. Ориентировочное время прохождения – 60 минут.

Колонна Бессмертного полка из года в год прирастает новыми участниками. В минувшем году в ней прошли 40 тысяч человек. В этом году ожидается, что их будет больше.

Участником шествия может стать любой. Нужно лишь изготовить штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны.

- Во главе колонны «Бессмертного полка» пройдут ветераны боевых действий и представители молодежных организаций, они понесут Знамя Победы, - рассказала руководитель регионального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», координатор регионального поискового движения Серафима Аксельрод.

Узнать все подробности также можно будет по телефону горячей линии: (391) 293-19-45.

Бессмертный полкФото: Мария ЛЕНЦ

Концерты и тематические площадки

После того, как колонна «Бессмертного полка» придет на площадь Мира, там начнется праздничный концерт с участием художественной самодеятельности. Другая концертная площадка развернется и на Театральной площади. С 16.00 до 19.00 там выступят артисты, будут работать различные локации.

И, конечно же, что за День Победы без солдатской каши из полевой кухни?! Угоститься отменной и наваристой русской кашей можно будет на площади Победы, близ Мемориала, на площади Революции по окончании шествия и на Театральной площади.

- Впервые концерт будет сопровождаться работой праздничных тематических площадок. К примеру, на одной из локаций всех желающих обучат изготовлению бумажных журавлей. Их можно будет позже разместить на специальной стене как символ чистого мирного неба, – рассказал замруководителя департамента соцразвития администрации Красноярска Денис Антонов.

Праздничные площадки в районах города

Конечно, центр города не сможет вместить всех желающих. Многие просто не решатся ехать и предпочтут посетить привычные площадки недалеко от своего дома. Торжественные мероприятия для жителей различных районов города пройдут 9 мая в тех же местах, что и в предыдущие годы:

- площадь Дворца культуры (Октябрьский район)

- Красная площадь (Железнодорожный район)

- площадь Свердлова (Свердловский район)

- Гвардейский парк (Советский район)

- стела 30-летия Победы (Кировский район)

- площади у ДК 1 мая (Ленинский район).

Какой же День Победы без солдатской кашиФото: Мария ЛЕНЦ

О фонтанах и фейерверке

Кульминацией празднования Дня Победы в Красноярске станет большой концерт на Театральной площади. Он начнется в 20.00 и закончится грандиозным фейерверком. Запускать салют будут с двух точек: с острова Татышев в районе ТРЦ «Июнь» и с барж на реке Енисей, напротив гостиницы «Огни Енисея». Начало – в 22.45.

Добавим, что в преддверии Дня Победы, 8 мая, на Театральной площади в 19.30 запустят и городские фонтаны.