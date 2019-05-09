2019-05-09T05:11:41+03:00
Общество

Откуда в Красноярске на День Победы лучше всего смотреть фейерверк

Рассказываем, когда начнется и откуда открывается лучший панорамный вид
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Откуда в Красноярске на День Победы лучше всего смотреть фейерверкОткуда в Красноярске на День Победы лучше всего смотреть фейерверкФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня Красноярск вместе со всей страной отмечает 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Полную программу мероприятий можно узнать здесь. А завершатся празднования, по традиции, грандиозным торжественным фейерверком.

Он начнется в 22:45 и продлится около 10 минут. Запускать салют будут с двух точек. Первая и основная – с острова Татышев, в районе торгово-развлекательного центра «Июнь». Вторая – с баржи на Енисее, которую установят напротив гостиницы «Огни Енисея».

Высота фейерверка составит несколько сотен метров, поэтому увидеть его можно будет практически со всех концов города. Но лучшие места – это, конечно, набережные, площадь Мира у БКЗ, Театральная площадь, сквер Энтузиастов, Предмостная площадь, остров Татышев, проспект Ульяновский.

О том, во сколько обойдется фейерверк, не сообщается. Затраты на него много лет несут спонсоры, которые тоже предпочитают себя не афишировать. По их мнению, салют – бескорыстный подарок горожанам, поэтому не стоит заострять внимание на финансовой составляющей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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