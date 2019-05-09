Откуда в Красноярске на День Победы лучше всего смотреть фейерверк

Сегодня Красноярск вместе со всей страной отмечает 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Полную программу мероприятий можно узнать здесь. А завершатся празднования, по традиции, грандиозным торжественным фейерверком.

Он начнется в 22:45 и продлится около 10 минут. Запускать салют будут с двух точек. Первая и основная – с острова Татышев, в районе торгово-развлекательного центра «Июнь». Вторая – с баржи на Енисее, которую установят напротив гостиницы «Огни Енисея».

Высота фейерверка составит несколько сотен метров, поэтому увидеть его можно будет практически со всех концов города. Но лучшие места – это, конечно, набережные, площадь Мира у БКЗ, Театральная площадь, сквер Энтузиастов, Предмостная площадь, остров Татышев, проспект Ульяновский.

О том, во сколько обойдется фейерверк, не сообщается. Затраты на него много лет несут спонсоры, которые тоже предпочитают себя не афишировать. По их мнению, салют – бескорыстный подарок горожанам, поэтому не стоит заострять внимание на финансовой составляющей.