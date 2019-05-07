Программа на День Победы 9 мая 2019 в Красноярске: основные особенности программы празднования

К этому празднику начинают готовиться задолго, а отголоски после празднования не утихают неделями. День Победы 9 мая 2019 в Красноярске – не только праздничный парад и салют, это огромное число мероприятий, в которые включаются все жители нашей страны:

- К празднованию Дня Победы готовятся все органы федеральной, краевой и муниципальной власти, общественные организации и все те, для кого небезразличная история и родного края и страны, - говорит Юрий Колупаев, начальник мобилизационного управления администрации губернатора Красноярского края. – Именно поэтому, по традиции, праздничные мероприятия 9 мая начнутся с возложения венков и митинга у Вечного огня. Все красноярцы, пришедшие в этот день к Мемориалу Победы, становятся сопричастными этому великому празднику и памяти о тех, кто погиб, защищая нашу Родину.

Каждый год в торжественных мероприятиях на Мемориале Победы принимают участие руководители органов исполнительной власти, руководство краевой столицы, депутаты Законодательного Собрания и Красноярского городского Совета, представители общественных организаций, духовенство, ветераны и представители молодежных патриотических клубов.

Торжества

Важным и самым зрелищным событием празднования Дня Победы всегда становится торжественное прохождение парадных подразделений воинских частей. В этом году оно также пройдет на Площади Революции. Прологом выступления колонн станет небольшой концерт, в котором примут участие творческие коллективы города и края. Авиационной техники в этом году жители краевого центра не увидят, зато по площади пройдут 23 единицы боевой техники. Кроме того, для показа, неподалеку от Краевой научной библиотеки будут выставлены дополнительно еще 19 единиц техники времен Великой Отечественной войны.

Горожан, пришедших на праздник в центр города, ожидает солдатская кухня и, конечно же, торжественное прохождение парадных подразделений воинских частей, в котором, по традиции, примут участие сотрудники правоохранительных органов и общественных патриотических организаций, школьники и студенты красноярских вузов.

Бессмертный полк

В прошлом году в общественной акции, приуроченной ко Дню Победы, приняли участие около 40 тысяч человек. Это неудивительно, ведь война коснулась каждой семьи нашей страны. И, несмотря на то, что сменилось не одно поколение, память о страшных событиях хранится в душах и сердцах людей, на пожелтевших страницах дневников, фронтовых писем, изданных книг, или просто передается из уст в уста от старшего поколения к молодому. В этом году организаторы ждут не меньшее количество участников:

- Сказать точно, сколько горожан в этом году примут участие в акции невозможно, - поясняет Серафима Аксельрод, руководитель штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк». – В каждом районе проходят свои шествия, но самым многочисленным, конечно, является всегда шествие на проспекте Мира. Люди присоединяются к колонне «Бессмертного полка» спонтанно, кто-то не в силах пройти до конца, но мы берем в свои ряды всех. И не важно, есть ли у вас фотография родственника, участника войны, или нет. Людям важно ощущение своей сопричастности, это нужно обязательно поддерживать.

Концерт

После шествия Бессмертного полка основным местом действия станет на несколько часов Театральная площадь. Здесь состоится концерт вокальных и хореографических коллективов города и края. Можно будет услышать песни о войне и о Победе. Отведать традиционной солдатской каши, принять участие в разных локациях:

- Такую форму мероприятий мы практикуем на праздновании Дня Победы впервые, - говорит Денис Антонов, заместитель руководителя департамента социального развития администрации Красноярска. – Праздничные локации будут, конечно же, тематические, но пока не хочется открывать все секреты. Могу лишь привести пример, что среди прочих будет работать локация «Журавли», где все желающие смогут научиться делать бумажных журавликов, символов мира и добра.

Позже праздничный концерт продолжится возле Большого концертного зала. И завершится праздничным фейерверком, который будет запущен с острова Татышев. Его можно будет наблюдать прямо на набережной.

Стоит отметить, что накануне празднования Дня Победы будет дан старт работе городских фонтанов. Торжественный запуск планируется 8 мая в 19.30 на Театральной площади.

КСТАТИ

В каждом районе проходит множество праздничных мероприятий, концертов, шествий, а именно:

Железнодорожный район – Красная площадь

Кировский район – стела 30-летия Победы

Ленинский район – площадь перед ДК 1 Мая

Октябрьский район – площадь перед ГорДК

Свердловский район – площадь имени Свердлова

Советский район – Парк Гвардейский

КОНКРЕТНО

10.00-10.45 – митинг у Вечного огня

11.30–12.30 – мероприятия на площади Революции

13.30-14.30 – движение Бессмертного полка

16.00-19.00 – концерт на Театральной площади, работа праздничных локаций

20.00-22.45 – концерт на площади перед БКЗ, праздничный салют

НАША ПАМЯТЬ

На сегодняшний день в Красноярском крае проживает 14590 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них:

- 679 человек – участники войны

- 193 человека – инвалиды войны

- 301 человек – узники концлагерей

- 276 человек – жители блокадного Ленинграда

- 13141 человек – труженики тыла