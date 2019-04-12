Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Красноярске: где пройдет шествие, как зарегистрироваться

Впервые Бессмертный полк прошел по улицам нашего города в 2013 году. С тех пор невозможно представить празднование Дня Победы без торжественного шествия колонны, в которой соберутся дети, внуки и правнуки победителей. До 9 мая еще почти месяц, но подготовка к нему уже идет полным ходом. В агентстве молодежной политики правительства края рассказали предварительный сценарий организации Бессмертного полка 9 мая 2019 года в Красноярске. Расскажем о них.

Торжественное шествие на площади Революции

Сценарий празднования Дня Победы в Красноярске остается почти неизменным на протяжении многих лет. Иногда корректируется время начала. Стало традиционным начинать мероприятия 9 мая на площади Мемориала Победы с возложения венков к Вечному огню. Вместе с первыми лицами города и края участие в возложении венков примут свидетели Великой Отечественной войны – ветераны, труженики тыла, узники концлагерей, вдовы ветеранов и те, чье детство пришлось на суровые годы.

Ориентировочно возложение венков начнется в 10.00. Затем на специальном транспорте участников доставят в центр города – на площадь Революции. К тому времени улица Карла Маркса на этом участке возле площади будет перегорожена для транспорта. Полицейские обеспечат безопасность для тех, кто придет посмотреть на торжественное шествие. Красноярцы по-прежнему называют его парадом.

В колонне торжественным шагом пройдут «коробки» кадет, студентов военно-инженерного института СФУ, университетов, где существует военная кафедра, полицейских, росгвардейцев, воинов-интернационалистов и ветеранов боевых действий.

В течение дня в Красноярске будут работать площадки, посвященные Дню Победы: с концертами, солдатской кашей из полевой кухни и фотозонами. Большой концерт с участием творческих коллективов со всего края пройдет на площади Мира с 15.00 до 16.00 часов. Здесь развернется выставка уникальных артефактов времен Великой Отечественной войны, найденных поисковиками проекта «Вахта памяти». Можно будет проверить свои знания истории войны и присоединиться к акции «Георгиевская ленточка».

Где и когда в Красноярске начнут раздавать георгиевские ленточки, «Комсомолка» расскажет позднее.

Бессмертный полк

Бессмертный полк начнет формироваться после окончания торжественного шествия на площади Революции. У участников будет время перейти с Карла Маркса на перекресток Мира и Дзержинского – здесь начнет формироваться «голова» колонны полка. Время – с 12.30 до 13.30. По опыту прошлых лет часа времени хватит на то, чтобы все участники Бессмертного полка успели собраться.

Ровно в 13.30 колонна двинется по проспекту Мира в сторону Большого концертного зала. Ориентировочно время прохождения – 60 минут.

Колонна Бессмертного полка из года в год прирастает новыми участниками. В минувшем году в колонне прошли 40 тысяч человек. Значит, нынче наверняка будет больше. Те, кто хоть раз прошелся в колонне, уже не откажется сделать это снова.

Кстати, если пожилой человек не сможет по состоянию здоровья пронести портрет своего ветерана в колонне, за него это сделают бойцы из молодежного отряда. Узнать подробности также можно будет по телефону горячей линии.

Единый номер горячей линии «Бессмертного полка» в Красноярске: 8 (391) 293-19-45. Он начнет работать с 22 апреля.

Где взять штендер для портрета?

Начиная с 3 мая в молодежных центрах города будет организована выдача бесплатных штендеров для людей пожилого возраста и пенсионеров. Количество – около 1000 штук. Адреса центров также можно будет узнать по телефону горячей линии. Кроме того, к сопровождению ветеранов – участников акции – в колонне будут задействованы активисты краевой флагманской программы «Волонтеры Победы»

Распечатать фотографии ветеранов, к слову, можно будет во многих фотосалонах города. Там накануне Дня Победы оказывают услуги реставрации и распечатки старых фото. Стоимость услуги – в пределах 500 – 600 рублей.

СПРАВКА «КП»

Бессмертный полк – общественная акция, которая проходит не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, где живут потомки участников Великой Отечественной войны. Слоган акции – «Никто не забыт». Именно поэтому участники колонны несут транспаранты с фотографиями своих родных, побывавших на полях сражений.

Впервые акция состоялась 9 мая 2012 года в Томске. И уже на следующий год ее подхватили десятки городов России, в том числе Красноярск. Сегодня акция имеет статус международной и охватывает более 80 государств и территорий мира.

Вахта памяти - 2019

Торжественное открытие Вахты памяти -2019 состоится 12 апреля в 15.00 у Мемориала Победы. Более 240 красноярских поисковиков отправятся в экспедиции туда, где вели бои сибирские воинские формирования: это Волгоградская, Новгородская, Тверская области и Карелия.

- Многие из ребят не первый год несут Вахту памяти, отдавая долг солдатам, погибшим на фронтах в годы Великой Отечественной войны. В 2018 году красноярскими поисковиками поднято 330 останков солдат, найдено 14 солдатских медальонов, прочитано и передано 4, захоронено на Родине 4 солдата-красноярца в Березовском, Идринском, Ужурском и Минусинском районах, - рассказал Борис Бодиков, председатель регионального отделения «Поисковое движение России» по Красноярскому краю.

В рамках мероприятия на вечное хранение в Мемориал Победы родственники передадут документы Матвея Емельяновича Ларионова. Он родился в 1905 году и был призван на фронт 23 июня 1941 года из Партизанского района. В 1943 году пропал без вести. Его медальон поисковики обнаружили в Смоленской области.