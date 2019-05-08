Огонь и ЛЭП

Летние жаркие дни в Красноярске и районах края не за горами. Для энергетиков это время повышенной бдительности, ведь именно в весенне-летний период повышается риск отключений линий электропередачи из-за пожаров, возникающих чаще всего по вине человека. В связи с этим филиал ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») - Красноярское предприятие магистральных электрических сетей - напоминает красноярцам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в охранных зонах ЛЭП 220–1150 кВ.

Большая часть возгораний происходит на землях сельскохозяйственного назначения. Обычно причиной пожара является преднамеренное сжигание копен соломы, стогов сена, нескошенной кормовой травы и других сельскохозяйственных культур, оставленных владельцами непосредственно под проводами и в охранной зоне ЛЭП.

Согласно требованиям к обеспечению пожарной безопасности территорий, утвержденных правительством РФ: в пожароопасный период владельцы и пользователи участков, примыкающих к лесу, должны обеспечивать их очистку от сухой травяной растительности, пожнивных и порубочных остатков, валежника, мусора и других горючих материалов. Несмотря на запреты и штрафы, каждой весной палы повторяются и становятся бедствием для жителей расположенных рядом поселков, представляют огромную угрозу для энергобезопасности региона.

Энергетики напоминают, что вблизи энергообъектов запрещено: поджигать прошлогоднюю траву, сухостой, вырубленные деревья и кустарники, проводить сельскохозяйственные палы, складировать стога сена, лесопиломатериалы, срубленные деревья, горюче-смазочные материалы, бросать горящие спички и окурки, разводить костры в охранных зонах ЛЭП.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан до пяти тысяч рублей, для юридических лиц - до одного миллиона, а также уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В охранной зоне ЛЭП также недопустимо без письменного разрешения сетевой организации производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений. Подобные действия, как и умышленное скручивание уголков с опор ЛЭП, приводят к серьезным авариям и нарушению электроснабжения потребителей, а также создают угрозу жизни людей.

Если вы обнаружили начинающийся пожар вблизи ЛЭП или стали свидетелем другого нарушения, угрожающего работе энергообъекта, незамедлительно сообщите об этом в полицию или сотрудникам энергокомпании по телефону: 8 (391) 265-95-00.

Охранная зона для воздушных линий электропередачи напряжением 220 - 1150 киловольт (кВ) - это земельный участок и воздушное пространство, отстоящие по обе стороны от крайних проводов на расстоянии от 25 до 55 метров соответственно.