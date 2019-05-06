В Норильске пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за непогоды

Новости из Норильска: там произошла нештатная ситуация с пассажирским самолетом. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова сообщила «Комсомольской правде»-Красноярск:

- ЧП произошло сегодня, 6 мая, в 13:25 по местному времени. Самолет авиакомпании «Норд Стар» Boeing-737 выполнял рейс № 217 из Красноярска в Норильск. На борту находились 100 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате инцидента никто из пассажиров и команды не пострадал. Воздушное судно повреждения не получило.

Фото: Комсомольская правда

Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Предварительная причина события – сложные метеоусловия.Надо отдать должное команде: самолет благополучно приземлился, но в самом конце его вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы – из-за ветра и скользкой поверхности ВПП.

Сегодня в Северном городе температура воздуха составляет до 3 градусов ниже нуля. Идет снег, значительно ухудшая видимость. Порывы западного ветра составляют до 15 метров в секунду. На автодороге, ведущей из города Норильска в аэропорт Алыкель, ограничено движение для всех видов транспорта, за исключением технологического.

Фото: Комсомольская правда

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