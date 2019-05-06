2019-05-06T12:26:18+03:00
Происшествия

В Норильске пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за непогоды

Никто из пассажиров не пострадал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Норильске пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за непогодыВ Норильске пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за непогодыФото: Комсомольская правда
Изменить размер текста:

Новости из Норильска: там произошла нештатная ситуация с пассажирским самолетом. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова сообщила «Комсомольской правде»-Красноярск:

- ЧП произошло сегодня, 6 мая, в 13:25 по местному времени. Самолет авиакомпании «Норд Стар» Boeing-737 выполнял рейс № 217 из Красноярска в Норильск. На борту находились 100 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате инцидента никто из пассажиров и команды не пострадал. Воздушное судно повреждения не получило.

Фото: Комсомольская правда

Фото: Комсомольская правда

Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Предварительная причина события – сложные метеоусловия.Надо отдать должное команде: самолет благополучно приземлился, но в самом конце его вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы – из-за ветра и скользкой поверхности ВПП.

Сегодня в Северном городе температура воздуха составляет до 3 градусов ниже нуля. Идет снег, значительно ухудшая видимость. Порывы западного ветра составляют до 15 метров в секунду. На автодороге, ведущей из города Норильска в аэропорт Алыкель, ограничено движение для всех видов транспорта, за исключением технологического.

Фото: Комсомольская правда

Фото: Комсомольская правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На севере Красноярского края самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Очевидцы называют причиной сильный ветер

На севере Красноярского края, в Туруханске, пассажирский самолет ATR42-500 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Информацию очевидцев уже подтвердила официальный представитель Западно-Сибирского СУ СК России на транспорте Наталья Яковлева (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Лишилась доверия. Экс-главе Канска Надежде Качан по суду изменили статью увольнения
«Вернулся живой»: 10-летняя школьница из Красноярского края нарисовала, как встречали с войны бойцов
Tele2 предлагает стать суперабонентом и посетить зону MARVEL в парке в Дубае
Глава Красноярска показал «сокровища», которые достали со дня Енисея
Под Красноярском две 14-летних школьницы упали с обрыва: одна погибла
В Красноярске советский «ГАЗик» собрал «паровозик» из четырех иномарок «стран гитлеровской коалиции»
Tele2 увеличила скорость 4G-интернета на курортах Алтайского края
«Я буду тебя убивать»: дачник напал с вилами на соседа и его пса
Жители Солнечного задержали вандалов и заставили стереть надписи на стеле
Провоцируют заторы: в Красноярске ограничат движение большегрузов по Высотной
В Красноярске по зданию тубдиспансера расползлась гигантская трещина
Угнанный у друга велосипед выручили красноярские спортсменки
Три тысячи квадратов сухой травы полыхают под Красноярском
Теперь ты видел все! Страус в зоопарке Красноярска станцевал цыганочку
Резкое похолодание ждет красноярцев 9 мая