На севере Красноярского края, в Туруханске, пассажирский самолет ATR42-500 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Информацию очевидцев уже подтвердила официальный представитель Западно-Сибирского СУ СК России на транспорте Наталья Яковлева.

Предварительно известно, что инцидент случился накануне, 8 марта. Самолет авиакомпании «НордСтар» выполнял рейс из Красноярска. На борту находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа. Полет прошел нормально, воздушное судно благополучно приземлилось, команда приготовилась к высадке пассажиров. Однако подул сильный боковой ветер и буквально снес самолет с полосы в левую сторону.

sive.sit На севере Красноярского края самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Судя по фото, сильно повреждены шасси и в целом нижняя часть корпуса. Никто из находивших в салоне самолета не пострадал, они благополучно покинули его.

По словам Натальи Яковлевой, следователи проводят проверку, выясняют причину произошедшего. В авиакомпании причины не комментируют, там проведут собственное разбирательство. Известно, что пассажирам, которые должны были вылететь из Туруханска в Красноярск, предоставлен резервный борт.