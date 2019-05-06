«Сумки бы хватал почти каждый»: психологи объяснили, почему пассажиры на Superjet-100 спасали ручную кладь

Напомним, 5 мая в Шереметьево произошло крушение Sukhoi Superjet-100, погиб 41 человек. Шокируют обстоятельства, масштабы катастрофы, но и еще одно: люди, сидевшие в первых рядах, которые хватали чемоданы, спасая собственные вещи, в то время как пассажиры сзади – погибали. Оксана Анищенко, профессиональный психолог с большим стажем (специалист по вопросам травм, панических атак, психосоматических расстройств), отсмотрела несколько раз кадры, снятые внутри горящего самолета, уже не раз обсудила с коллегами:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

- Смотрела видео как профессионал, как психолог, для меня важно проанализировать поведение людей. На кадрах, снятых в части салона, где еще не было пожара, слышно, что сзади паникуют люди, кричат, а впереди комментирует спокойный голос – «горим?». Но этот человек тоже в шоке, у него включились защитные механизмы.

Со стороны хорошо видно - места в салоне достаточно, при этом люди сзади горят, почему всем не встать, не сбиться в ту часть салона всем, где много шансов выжить? Но нами в любых ситуациях движут те механизмы, которые сформированы в обычной жизни. Как роботы, мы опираемся только на них. Делаем то, что привыкли. Сработала механическая реакция. Они не обдумывали ничего, не думали о том, что причиняют кому-то вред. Они же не монстры. Точно такие же люди, как мы с вами. Но, - скажу крамольную вещь, почти каждый вел бы себя так же. И это не цинизм, не жадность. Такова природа: когда мы оказываемся в ситуации давления какого-то извне, опираемся на реакцию, выработанную ранее.

Да, много обвинений сейчас в интернете. Людям трудно смириться с тем, что произошло. Их шокирует видео бегущих пассажиров, которые тащат за собой чемоданы. Подсознательно ищут виноватых в трагедии. Пытаются найти – кто помешал спастись? И люди с вещами ожидаемо вызывают гнев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706942" frameborder="0"></iframe> Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.

Вообще, всем, кто был на том борту, необходима помощь.

В первые сутки, полтора, единственное, что человек переживает, это состояние шока. А затем начинается очень серьезное физическое и психологическое реагирование. На телесном уровне чувствуешь себя потерянным. Мне доводилось работать с людьми, пережившими экстремальные ситуации. Только на четвертые-пятые сутки они начнут понимать, что происходит вокруг них. Что делают психологи МЧС? Они не разговаривают в основном с пострадавшими. Иллюзия, что они ведут какие-то разговоры, уговоры, это только в кино так показывают. Обеспечивают первыми пунктами, необходимыми физиологически для организма. Еда, тепло, - все, чтобы восстановить жизненные показатели. И только потом, в условиях посттравмы, надо с ними начинать разговаривать, вести диалог.

Где сидели выжившие и погибшие пассажиры

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