Рассадка пассажиров в рухнувшем Superjet-100: погибли почти все, кто сидел дальше 10 ряда

Обычно официальные источники, сообщая о ЧП с самолетами, избегают слова «катастрофа». Сообщают о жесткой посадке. Но то, что произошло 5 мая в Шереметьево с Sukhoi Superjet-100, выполнявшим рейс Москва – Мурманск, трудно назвать только жеcткой посадкой. На борту произошла трагедия, которая унесла жизни 41 человека. Уже точно известно, кто из пассажиров на каком месте сидел: по этим данным можно сделать выводы, какие места оказались в этом рейсе наиболее опасными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

В Sukhoi Superjet-100 двадцать рядов кресел: слева – два посдочных места, справа – три.

Выжили и почти не пострадали все пассажиры во втором ряду, их сидело трое – на местах A, D и F.

Где сидели выжившие и погибшие пассажиры

Двое не пострадавших, двое раненых – в ряду номер шесть.

Восемь не пострадавших, 10 раненых, один погибший – места с 7 по 10 ряды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

И только один не пострадал, пятеро ранены, 40 пассажиров погибли – на последних рядах, с 11 по 20-й.

Удивительна история двух «мест» - 18А и 15С. Это хвост самолета, но людям удалось выжить, хотя они и ранены. Это пассажиры Кузнецов Сергей и Марина Конник.

Почему пассажиры рейса Sukhoi Superjet-100 начали хватать свои вещи вместо того, чтобы спасаться 00:00 00:00

Уже известно, что пожар начался с хвоста, и все же, почему не смогло выбраться такое большое количество людей? Это один из ворпосов, который обсуждают на профильном форуме пилоты. Вот некоторые мнения:

«Судя по видео, в момент подлома стоек, людей сидевших на задних рядах, приложило в креслах с большой силой о полосу, они видимо получили травмы, может и с потерей сознания. При этом они были пристёгнуты и глотали продукты горения. Когда двери открылись, никто из них уже видимо был не в состоянии даже отстегнуться. 37 человек покинуло борт за минуту, и после них никто из задних рядов уже не вышел, хотя путь был свободен».

Схема рассадки пассажиров в самолете

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706953" frameborder="0"></iframe> Пожар в самолёте в Шереметьево: 13 погибших.Вещи дороже людей? Некоторые пассажиры горевшего самолёта тормозили эвакуацию, спасая свою ручную кладь... Погибли 13 человек, среди них двое детей

«Плюс ко всему машина задрала нос, а значит сидели они ниже всех с уклоном, как в офисном кресле с максимально откинутым назад сидением. В таком положении трудно встать, трудно выбраться по ряду, особенно через соседей, которые уже, может, отключились от угарного газа. При этом пробираться к выходу надо метров 15-20 с подъёмом в гору градусов 10-12. Как на беговой дорожке с поднятой лентой. Сильный удар, темнота от чёрного дыма, застилающего иллюминаторы, наклон фюзеляжа, паника, жара, угарный газ. Повезло только двоим: с 18-го и 15-го ряда. Они, может, отстегнулись сразу и догадались прикрыть дыхание мокрой тканью, или просто крепкие оказались и быстро действовали».

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