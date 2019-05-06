«Даже не грубая посадка, а просто падение на полосу»: пилоты о причинах катастрофы Superjet 100

Напомним, в аэропорту «Шереметьево», где 5 мая совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, погиб 41 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

Тем временем, катастрофу обсуждают профессионалы (пилоты, авидиспетчеры) на профильном авиафоруме. Мы выбрали некоторые из комментариев и сгруппировали по основным обсуждаемым сейчас вопросам:

Почему экстренные службы «Шереметьево» не дежурили у ВВП?

«Пожара не было на борту до момента жёсткой посадки. Пожар возник при приземлении из-за разрушения конструкции планера при ударе о бетон. Именно поэтому экстренные службы Шереметьево (SVO) не дежурили у ВПП, так как возврат происходит из-за менее серьезной проблемы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

Какие проблемы могли быть у самолета после попадания молнии?

«Управление самолетом нарушено не было. Были только проблемы с радиосвязью. Проблемы с радиосвязью в 21 веке элементарно решаются с помощью мобильного телефона.

Потеря радиосвязи и даже полное обесточивание электроснабжения - не запрещает слить/выработать лишнее топливо. Что-то в системе подготовки летчика-пилота упущено. Превратили пилота в автомат по нажиманию кнопок. Система отучила пилота думать в полете и прогнозировать этапы творения полета на шаг-два-три наперёд».

Что еще могло произойти в момент аварийной посадке?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706953" frameborder="0"></iframe> Пожар в самолёте в Шереметьево: 13 погибших.Вещи дороже людей? Некоторые пассажиры горевшего самолёта тормозили эвакуацию, спасая свою ручную кладь... Погибли 13 человек, среди них двое детей

«Центровка изменилась у самолета - так как все наверное пассажиры вперед ломанулись»

Из-за чего самолет мог удариться о землю?

«На видео чётко видно, что загорелось после второго (или третьего) очень высокого «козла»*, который, как и предыдущий, исправлялся прямо противоположно тому, как это нужно делать. В результате даже не грубая посадка, а просто падение на полосу со всеми вытекающими».

(*Википедия: «Прогрессирующее козление» — самое опасное явление, чаще всего заканчивается аварией. Сущность заключается в возрастании амплитуды подскоков и резком падении горизонтальной скорости. После достижении определённой высоты подскока при очередном падении летательный аппарат не выдерживает перегрузки и разрушается. Степень повреждений колеблется от разрушенных стоек шасси до разрушения фюзеляжа, топливных баков, двигателей и возникновения пожара).

«Там была конкретная скоростная посадка с прогрессирующим «козлом» и классической ошибкой при исправлении козла, что и привело к поломке основных стоек и пожару»

«Работали ручками в «аварийном» режиме и, видимо, посчитали, что руками будет проблемно несколько часов педалить в зоне ожидания, тем более без связи. Мгновенного аварийного сброса топлива у Суперджета нет, похоже, а жаль, очень жаль.

Такая схема расположения пассажиров в самолете опубликована на авиафоруме

До сих пор помню, как еще в училище нам В.Х. Копысов рассказывал, как в бытность инструктором на Ту-154 семь раз уходил на второй круг, а на восьмой сели, отказ там был какой-то у них, уж не помню деталей. Тут полный самолет, заправлен под завязку, куда торопиться? Может, стоило часик-другой покружить, топливо выработать».

«В инструкции по эксплуатации Ту было раньше четко написано, выработать топливо, чтобы посадку производить с нормальным посадочным весом. Пожара в воздухе не было, отказа двигателя тоже, да и на одном двигателе можно летать в зоне ожидания».

«Но за расход топлива пилотов тоже могут наказывать, - возможно, сработал и этот фактор».

КОНКРЕТНО

Мог ли причиной трагедии стать человеческий фактор? Да, и такое возможно.

Александр Наводчий, преподаватель Авиационного учебного Центра, в авиации с 1960 года:

- К таким трагедиям, как правило, приводит не одна конкретная причина – обычно это совокупность факторов. И, конечно, истину в данном случае установит следствие после того, как будут расшифрованы черные ящики с самолета. Что касается того, что погибли те, кто находился в хвостовой части самолета, думаю, здесь, действительно, мог сыграть роль человеческий фактор: люди у нас боятся за собственность – и это, к сожалению, факт. На полную эвакуацию самолета дается ровно 90 секунд, не больше – за это время должны покинуть салон все находящиеся на борту. Но фюзеляж у самолета прогорел за считанные минуты, меньше минуты даже: люди просто не успели. Экипаж винить тоже трудно – аварийные трапы, судя по видео, работали. Ежегодно персонал проходит обучение по организации аварийной эвакуации. Стюардессы всегда предупреждают, что при аварийной эвакуации вещи, находящиеся на багажных полках, забирать ни в коем случае нельзя. Задние аварийные выходы у самолета были в огне, оставался один путь - вперед. И, к сожалению, думаю, не все из пассажиров успели сообразить, что сзади тоже люди находятся, стали хватать свою ручную кладь. Многие сейчас говорят о ненадежности конструкции Superjet-100. Тут могу сказать, что имей этот тип самолета какие-то серьезные конструктивные дефекты, никто бы никогда не допустил его до полетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706935" frameborder="0"></iframe> Авиапроисшествие в аэропорту Шереметьево.

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