Более 140 километров федеральных автодорог будет отремонтировано в Красноярском крае

В текущем году Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» планирует отремонтировать 142 километра на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей».

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» будет отремонтировано 82 километра (28 из них – капитальный ремонт). Дорожные работы развернутся в Боготольском, Ачинском, Емельяновском, Манском и Нижнеингашском районах, на обходе Красноярска.

Продолжается реконструкция путепровода через Восточносибирскую железную дорогу на 702 километре трассы Р-255 «Сибирь». Эти работы позволят развести транспортные потоки по двум новым путепроводам и увеличить пропускную способность на участке федеральной дороги с интенсивностью движения более 15 тысяч автомобилей в сутки. Работы завершаться в ноябре текущего года.

Объем ремонта на федеральной трассе Р-257 «Енисей» составит 60 километров, при этом 30 километров будет отремонтировано капитально. Речь идет об участках трассы между Дивногорском и Верхней Бирюсой, а также в Балахтинском, Новоселовском и Ермаковском районах края.

В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту трассы с 82 по 115 километр. Их планируется завершить осенью 2020 года.

Помимо этого, до конца сезона будет отремонтирован мост через ручей Терский (км 247) на трассе Р-257 «Енисей», а также мосты через реки Косуля (км 566), Еловка (км793) и путепровод (км 792) на автодороге Р- 255 «Сибирь».