С бумаги в сад: воспитанники красноярских детских садов нарисовали сирень и получили в подарок «сиреневые» аллеи

Просто удивление какое-то невероятное! Совсем малыши, но такие талантливые! Благодаря этим ребятам скоро появятся чудесные сиреневые аллеи на территории пяти детских садов. Ведь это их воспитанники принесли победу в конкурсе «Волшебная сирень»!

Полина Ахметзянова из детского сада №320 нарисовала веточку сирени не кистью, не карандашом. Мятой бумагой и гуашью! Девочке всего 5 лет, а она так великолепно владеет такой необычной техникой рисования. Сирень получилась просто сказочная! Так и хочется ее потрогать, вдохнуть аромат.

Напомним, это часть проекта «Сиреневая весна» от компании РУСАЛ при поддержке «Комсомольской правды». В Красноярске он проходит уже третий раз. Закончится сиреневый сезон «Сиреневым днем» 7 июня, когда в самых разных уголках города сиреневый десант высадит кусты сирени.

Настя Комарова нарисовала такую вот сирень Фото: личный архив участника конкурса

А пока кусты сирени «расцвели» на сайте kp.ru. Спасибо нашим талантливым участникам! Далее немного расскажем о пятерке лидеров голосования.

Встречайте! Настя… хотя нет-нет. Анастасия. Анастасия Комарова! Ей всего три года. Посещает детский сад №183. Малышка нарисовала чудесную картину. И получился настоящий шедевр: гармонично подобраны краски, сочные и яркие цвета. Да еще и выполнен рисунок необычным способом. За эту ветку сирени проголосовали 402 раза. Рисунок Настеньки набрал наибольшее количество голосов в конкурсе.

- Это нетрадиционная техника - рисование пальчиком, - пояснила Светлана Ганчева, воспитатель детского сада №183.

Варя Мартынова тоже нарисовала веточку сирени Фото: личный архив участника конкурса

Еще одна воспитанница детского сада №183 – Варвара Мартынова. Варе тоже три года. За ее веточку сирени, выполненную мятой бумагой, отдали 320 голосов.

Рисунок Эмиля Керимова из детского сада №77 набрал 284 голоса. Малыш нарисовал чудную сирень и подписал: «Всех с приходом весны!».

Эмиль Керимов поздравил всех с наступлением весны Фото: личный архив участника конкурса

И снова детский сад №183! Ева Самохина нарисовала просто незабываемую картину. Ночь. Сирень. Маленькая девочка стоит на цыпочках возле перил и смотрит на огромную луну. Ева нарисовала все это акварельными красками. И 270 голосов в копилку ее детского сада.

Софья Шахназарова из детского сада №77 не рисовала сирень. Она сделала весенний букет из бумаги. Девочке всего 6 лет. Но она проделала очень кропотливую работу – тонкую, требующую внимания и усидчивости. И все получилось! За эту красоту проголосовали 248 раз.

Ева Самохина изобразила ночной сиреневый сад и маленькую девочку Фото: личный архив участника конкурса

Но в финал конкурса «Волшебная сирень» выходят не дети, а пять детских садов, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ своих воспитанников.

А сейчас – барабанная дробь – наши победители – детские сады:

1 место – детский сад №320 – 2099 голосов;

2 место – детский сад №183 – 913 голосов;

3 место – детский сад №259 – 780 голосов;

4 место – детский сад №5 – 618 голосов;

5 место – детский сад №77 – 532 голоса.

Соня Шахназарова сделала сирень из бумаги Фото: личный архив участника конкурса

Поздравляем!

Хочется добавить, что от детского сада №77 на конкурс были отправлены всего две работы. Обе они перед вами. Их авторы - Эмиль Керимов и Софья Шахназарова. Голосовали за ребят, видимо, всем детским садом с активным подключением родных, друзей и знакомых. Результат говорит сам за себя – детский сад в финале!

Приз для финалистов - саженцы сирени, от 1 до 6 кустов и дипломы победителей. Торжественное награждение победителей (высадка сирени и вручение дипломов) – произойдет с 4 по 7 июня.

Ну а остальные конкурсанты, которые в этот раз не попали в финал, уже могут скачать диплом активного участника на странице конкурса по ссылке.