В красноярских детских садах расцветет сирень

«Сиреневая весна» - это проект компании РУСАЛ при поддержке «Комсомольской правды» в Красноярске, и проходит он уже в третий раз. Всю весну горожан ждут различные «сиреневые истории» - встречи и акции. Традиционно проект начинается с конкурса детских рисунков и поделок, а финиширует «Сиреневым днем» - в начале июня в самых разных уголках города будет высажено более 200 кустов сирени.

Весна всегда громко извещает о своем прибытии громкой трелью птиц, журчанием ручьев и чудесными запахами. Один из самых узнаваемых ароматов – это пьянящее благоухание сирени. Когда цветет сирень, кажется, что воздух просто переполнен романтическим настроением – волшебством! Не случайно сирень назвали в честь богини Сиринги, которая отвечала за идиллию и радость. А помните примету из детства: нашел цветок с пятью лепестками - загадай желание и съешь. И оно сбудется!

Именно поэтому наш детский конкурс рисунков и поделок посвящен этому чудесному символу весны. Он так и называется - «Волшебная сирень».

Итак, открываем творческую лабораторию!

К участию в конкурсе приглашаются детские сады Красноярска (как государственные, так и частные) и их воспитанники. С 29 марта по 21 апреля стартует прием работ на сайте kp.ru. Пусть ребята нарисуют рисунки или сделают поделки на тему «Сиреневый день». Уважаемые воспитатели, а вам предстоит сфотографировать работы маленьких художников и мастеров и загрузить на страницу конкурса. Обязательно укажите номер детского сада, имя, фамилию и возраст участника - ребенка (автора конкурсной работы), а также контактный телефон.

Большая просьба: в строке ФИО укажите номер детского сада, а также имя и фамилию ребенка – автора работы (не свою!!!). Как это будет выглядеть? Детский сад №7, Дина Серегина. Коллективные заявки не принимаются!

Каждый участник - детский сад может предоставить на конкурсе не более 30 работ своих воспитанников (с учетом филиалов).

С 22 по 28 апреля продлится голосование. Откроем секрет: чем активнее будет группа поддержки у того или иного участника, тем больше шансов на победу.

Кто попадет в финал, станет известно 30 апреля, именно в этот день мы подведем итоги.

Победителями станут 5 участников – 5 детских садов, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ (напоминаем, не более 30 от каждого детского сада).

Приз для финалистов – саженцы сирени, от 1 до 6 кустов (количество определяет детский сад), и дипломы победителей. Торжественное вручение пройдет с 4 по 6 июня.

Добавим, что по решению организаторов конкурса «Волшебная сирень» два детских сада из числа победителей будут включены в торжественный маршрут «Сиреневого дня». А запланирован он на 6 июня 2019 года.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru не позднее 5 мая.