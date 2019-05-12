Во время матча «Енисей» - «Краснодар» в конфликт между болельщиками пришлось вмешаться полицейским

С тяжелым чувством покидали стадион «Центральный» 11 мая болельщики футбольного клуба «Енисей». Они так болели, так кричали, поддерживали, но… Любимая команда проиграла с разгромным счетом – 0:4. Тяжело было осознать, что футбольный «Енисей» покидает Российскую премьер-лигу.

- Обидно, тем более первый сезон, была задача закрепиться, но, к сожалению, не выполнили ее, - сказал после матча полузащитник «Енисея» Максим Семакин. - Осталось две игры, будем доигрывать сезон. Эмоций, конечно, убавилось, но все равно будем стараться, и биться все две игры.

Красноярская команда проиграла всухую Фото: vk.com/fcenisey

Только вот для нескольких болельщиков присутствие на дальнейших играх сейчас под большим вопросом. Как выяснилось, фанаты во время матча не сдерживали эмоций. Конфликтная ситуация произошла между болельщиками и стюардами, обслуживающими матч.

Недовольные фанаты набросились на стюардов Фото: Стоп-кадр видео соцсети

В одном из местных пабликов появилось видео этого инцидента. Раздетые по пояс крепкие парни набросились с кулаками на своих противников. Они начали крушить все на своем пути, попутно выкрикивая нецензурные реплики. Но вовремя вмешались полицейские. Уже установлена личность двух зачинщиков.

Полицейским удалось остудить пыл разбушевавшихся болельщиков Фото: Стоп-кадр видео соцсети

- Проводится проверка по факту нарушения правил поведения зрителей во спортивных соревнований, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Рассматривается вопрос о запрете данным гражданам дальнейших посещений спортивных мероприятий и о привлечении их к административной ответственности, в том числе за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции.

Двух болельщиков привлекут к административной ответственности Фото: vk.com/fcenisey

Не исключено, что разбушевавшиеся болельщики были под градусом. И это обстоятельство еще больше усугубить ситуацию, в которую они попали.

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