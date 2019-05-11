«Енисей» разгромно проиграл «Краснодару» и вылетел из премьер-лиги
После проигрыша «Краснодару» всухую (со счетом 0:4) футбольный «Енисей» покидает Российскую премьер-лигу.
- Уступаем «Краснодару» и теряем шансы остаться в РПЛ. Простите, - извинилась команда на своей странице в соцсети.
К слову, матч 28-го тура РПЛ прошел в Красноярске. Чтобы поболеть за своих, собрались тысячи фанатов.
Понятно, против «быков» у «Енисея» шансов оказалось немного. Чтобы остаться в высшем дивизионе, нам нужна была одна победа, но… Итог встречи, увы, стал предсказуемым. 0:4. Голы забили: Виктор Классон (31-я минута), Юрий Газинский (36), Иван Игнатьев (78) и Магомед-Шапи Сулейманов (87).
Теперь «быки» третьи в турнирной таблице. А «Енисей» с 19 очками занимает последнюю строчку. Тем самым лишаясь шансов остаться в премьер-лиге.
ИСТОЧНИК KP.RU