«Денису был только 21». Появилось видео смертельного ДТП с BMW, разбившимся об автобус с пассажирами

- Денису был только 21 год, и вот такое. Совсем пацан, как страшно. Дико жаль родителей, друзей. Получается, долетался…

Ночное ДТП, случившееся 10 мая в Красноярске, унесло жизнь молодого парня. Опубликованные в соцсетях фото шокируют: его автомобиль BMW всмятку разбился об автобус № 80. В искореженном салоне – неподвижная фигура водителя.

- Авария произошла на улице Высотной, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск начальник отдела пропаганды краевой госавтоинспекции Юлия Глушкова. – Автомобиль BMW столкнулся с двумя машинами, которые двигались в попутном направлении, Volkswagen и Mazda. Затем вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. В тот момент там было 15 пассажиров. Двум женщинам потребовалась медицинская помощь, ее оказали в БМП. Еще четыре человека получили повреждения, синяки, ссадины.

Смертельное ДТП с BMW и маршруткой..

Сам водитель погиб на месте. Ее пассажирка в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Пока имя девушки установить не удалось.

- Ведется расследование, - продолжает Юлия Глушкова. – 11 мая в соцсетях появилось новое видео, судя по которому ряд пользователей решил: водителя BMW подрезали. Между тем мы должны понимать: у человека, находящегося за рулем, должен быть полный контроль над ситуацией. Нужно выбирать безопасную скорость, правильную дистанцию, чтобы не допустить столкновения. Даже если был момент подрезания (что на практике зачастую доказать непросто).

Оказалось, водителя девять раз ловили на нарушениях, штрафовали.Фото: Роман РОМАНОВ

Тем не менее многие уверены: Денис виноват сам. В соцсетях его называют мажором: дорогая машина, молодой, опыта мало.

- Он часто летал в этом районе, - говорят местные. – Лихачил по полной. Еще запомнили: в номере три девятки.

По данным ГИБДД, водитель был прописан в Хакасии. Права получил еще в 2016-м. Только в прошлом году его ловили на нарушениях девять (!) раз. Семь за превышение скорости, еще два – за езду непристегнутым.

- Важно: во время аварии водитель и его пассажирка тоже пристегнуты не были, - уточняют в ГИБДД. – Трезвым ли был молодой человек, еще выясняется.

Скорее всего, парень в случае ДТП рассчитывал на подушку безопасности, поэтому гонял без страха, обсуждают в соцсетях. Но подушка может спасти только, когда пристегнут ремень. Увы, не все об этом знают. Если ремень не использовать, водитель и пассажир оказываются в смертельной опасности. Ее срабатывание может привести к тяжелым травмам, а то и к гибели.

- Так и вышло, - пишут в соцсетях. - Знаете, как бывает? Кто-то свыше один раз дает нам «кредит», другой, третий…А потом - все.

Видео «ЧП – Красноярск».

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В Красноярске 10 мая произошла серьезная авария. Около полуночи лихач на BMW вылетел на встречную полосу и протаранил маршрутный автобус №80. ДТП произошло в районе дома №4 на улице Высотная. Фото и видео с места ЧП публикуют в соцсетях очевидцы и участники ДТП. На записи слышно, что кто-то кричит: «Скорую, скорую вызывайте!». За кадром комментируют: «Жуткая авария, в машине труп» (Подробности).