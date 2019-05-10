2019-05-10T22:21:31+03:00
Происшествия

В Красноярске лихач на BMW врезался в маршрутку: один человек погиб, десятки пострадавших

Сейчас людей обследуют врачи, у многих травмы головы
Ольга КОСТИНА
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Водитель иномарки погиб на месте Фото: ЧП-КрасноярскВодитель иномарки погиб на месте Фото: ЧП-Красноярск
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В Красноярске 10 мая произошла серьезная авария. Около полуночи лихач на BMW вылетел на встречную полосу и протаранил маршрутный автобус №80. ДТП произошло в районе дома №4 на улице Высотная. Фото и видео с места ЧП публикуют в соцсетях очевидцы и участники ДТП. На записи слышно, что кто-то кричит: «Скорую, скорую вызывайте!». За кадром комментируют: «Жуткая авария, в машине труп».

От сильного удара иномарку выбросило на газон. Вся передняя часть смята. По сути, от нее ничего не осталось. Сработали все подушки безопасности, но водителя это не спасло. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, молодой парень, управлявший автомобилем BMW погиб на месте. Его пассажирка сейчас в реанимации. Госпитализированы пассажиры, которые в момент столкновения находились в салоне. Некоторые до сих пор не могут прийти в себя от шока.

Пострадали десятки пассажиров автобуса Фото: ЧП-Красноярск

Пострадали десятки пассажиров автобуса Фото: ЧП-Красноярск

- Я ехал в этом автобусе, сидел спиной к водителю, - вспоминает красноярец Андрей М., - Вдруг в окно увидел, как резко тормозит легковушка и удары, потом был удар в автобус. Народ полетел вперед. Кто-то ударился о поручни. У людей началась паника, у кого-то начались кровоизлияния на лице и голове. Я не смог поднять кондуктора, ей было очень больно.

- Ехал с другом, ему надо было выходить, я с ним уже попрощался и сразу происходит сильный удар, - рассказал пассажир Виталий В., - Я ударяюсь носом о сиденье, которое передо мной. В шоке, у меня идет кровь. Смотрю налево, где стоял мой друг, и его там нет. Оказывается, он отлетел в центр салона. На полу кровь, все кричат…

В автобусе разбита передняя часть Фото: ЧП-Красноярск

В автобусе разбита передняя часть Фото: ЧП-Красноярск

- Жена ехала с сыном и племянницей, - говорит Петр С., - Дети в шоке, у племянницы губы разбиты. Отвез домой их. Их трясет. Сам в больнице с женой: черепно-мозговую ставят и рассечение лба серьезное. Человек восемь в больнице сейчас, всех обследуют.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются дорожные полицейские. Устанавливаются причины случившегося. Пользователи соцсетей уверены, что виноват погибший водитель. Его уже окрестили мажором. Пишут, что его не раз замечали в этом районе и всегда он ездил на высокой скорости. В этот вечер, по словам очевидцев, он снова лихачил.

«Ехала домой примерно в 22:20 эта беха меня обогнала, я еще на номер внимание обратила 999…»

Фото и видео: ЧП-Красноярск.

Авария на Гусарова.ЧП-Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU

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