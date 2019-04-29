29 апреля 2019 года в 10.00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Красноярск» (ул. Никитина, 3б) состоится пресс-конференция по теме: «Индексация пенсий свыше прожиточного минимума пенсионера».

Индексация пенсий свыше прожиточного минимума пенсионера.

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года №49-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» меняется механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии.

- Каков размер прожиточного минимума пенсионера в Красноярском крае?

- Как раньше предоставлялась социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам?

- Как предоставляется федеральная социальная доплата по новым правилам?

- Когда будет произведен перерасчет ФСД по новым правилам?

- Кто и когда получит прибавку?

- Как будут выплачиваться пенсии на почтовых отделениях в майские праздники?

На эти и другие ваши вопросы ответит заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Елена Васильевна Лапко.