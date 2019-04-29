Индексация пенсий свыше прожиточного минимума пенсионера
29 апреля 2019 года в 10.00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Красноярск» (ул. Никитина, 3б) состоится пресс-конференция по теме: «Индексация пенсий свыше прожиточного минимума пенсионера».
Индексация пенсий свыше прожиточного минимума пенсионера.
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года №49-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» меняется механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии.
- Каков размер прожиточного минимума пенсионера в Красноярском крае?
- Как раньше предоставлялась социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам?
- Как предоставляется федеральная социальная доплата по новым правилам?
- Когда будет произведен перерасчет ФСД по новым правилам?
- Кто и когда получит прибавку?
- Как будут выплачиваться пенсии на почтовых отделениях в майские праздники?
На эти и другие ваши вопросы ответит заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Елена Васильевна Лапко.
ИСТОЧНИК KP.RU