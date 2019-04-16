2019-04-16T13:53:33+03:00
Происшествия

Пойманы шесть из девяти заключенных, сбежавших из тувинского СИЗО

Трое пока остаются на свободе
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Пойманы шесть их девяти заключенных, сбежавших из тувинского следственного изолятораПойманы шесть их девяти заключенных, сбежавших из тувинского следственного изолятораФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве полиция поймала уже шестерых заключенных, сбежавших их изолятора временного содержания, которых находится в селе Кызыл-Мажалык (300 километров от столицы республики). Всех – в Барун-Хемчикском районе. На свободе пока еще остаются трое опасных преступников. Об этом сообщает МВД республики.

Напомним, что 14 апреля двое арестантов обманули конвоира и сумели вооружиться ножом. Полицейского порезали ножом, забрали у него ключи и открыли две камеры, выпустив еще семерых подозреваемых в различных тяжких и особо тяжких преступлениях. К счастью для конвоира, его оставили в живых.

Один из сбежавших, видимо, испугавшись последствий, находился поблизости и буквально сдался полицейским. Второго нашли через час. 15 апреля задержали еще двоих. И к этому часу – еще двоих. Итого – шестеро. В республике по-прежнему работает план-перехват.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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