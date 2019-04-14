Подозреваются в избиении, грабежах и разбоях: в Туве продолжаются поиски девяти задержанных, сбежавших из-под ареста

В Туве, Хакасии и Красноярском крае ведутся масштабные поиски девяти задержанных. Сегодня, 14 апреля, они совершили дерзкий побег из отдела полиции «Барун-Хемчикский». Арестантов попытался остановить дежурный сотрудник, но был избит.

Сейчас этим делом занимаются следственные органы. Беглецы были задержаны по тяжким статьям уголовного кодекса – это нанесение тяжких телесных повреждений, грабежи, разбои. И вот сейчас к этому списку добавится побег и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Сбежавшие заключенные

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Следственном комитете Тувы. – В ее составе первый заместитель руководителя следственного управления СУ СК РФ по Республике Тыва, следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления.

Продолжается осмотр места происшествия. Пока о состоянии избитого сотрудника не сообщается. Известно, что назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью.

Беглецов ищут и просят всех, кто может знать, где они находятся, сразу же сообщить в полицию:

9-39-11, 9-39-12 – дежурная часть МВД Тувы;

8 (394 33) 2-14-02, 8-999-308-50-29 – дежурная часть отдела полиции «Барун-Хемчикский».