2019-04-14T17:50:50+03:00
Происшествия

Подозреваются в избиении, грабежах и разбоях: в Туве продолжаются поиски девяти задержанных, сбежавших из-под ареста

Задержанные избили дежурного полицейского и скрылись в неизвестном направлении
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Девять задержанных сбежали из ИВСДевять задержанных сбежали из ИВСФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Туве, Хакасии и Красноярском крае ведутся масштабные поиски девяти задержанных. Сегодня, 14 апреля, они совершили дерзкий побег из отдела полиции «Барун-Хемчикский». Арестантов попытался остановить дежурный сотрудник, но был избит.

Сейчас этим делом занимаются следственные органы. Беглецы были задержаны по тяжким статьям уголовного кодекса – это нанесение тяжких телесных повреждений, грабежи, разбои. И вот сейчас к этому списку добавится побег и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Сбежавшие заключенные

Сбежавшие заключенные

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Следственном комитете Тувы. – В ее составе первый заместитель руководителя следственного управления СУ СК РФ по Республике Тыва, следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления.

Продолжается осмотр места происшествия. Пока о состоянии избитого сотрудника не сообщается. Известно, что назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью.

Беглецов ищут и просят всех, кто может знать, где они находятся, сразу же сообщить в полицию:

9-39-11, 9-39-12 – дежурная часть МВД Тувы;

8 (394 33) 2-14-02, 8-999-308-50-29 – дежурная часть отдела полиции «Барун-Хемчикский».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Похитители детей во главе с зеком, искавшим жертв в «Подслушано», пытались украсть первого ребенка два раза
Участники группировки Руслана Бакиева сначала хотели вырвать маленького Тимура из Тольятти прямо из рук папы, а потом забрать из частного детского сада
Новости 24
В Туве девять арестантов избили дежурного и сбежали из изолятора временного содержания
В Туве из-за ледохода на Енисее перекроют мост: два села окажутся без транспортного сообщения
В Красноярске из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из торгового комплекса на Свободном
«Каждой машине по столбу»: в Красноярске две иномарки не поделили перекресток
В Красноярске на месяц изменится схема движения в районе кладбища Бадалык
В Красноярске участник соревнований по спортивному туризму получил серьезную травму
Красноярск под запретом: большегрузам с 15 апреля нельзя передвигаться по городским дорогам
В Красноярском крае с осени ищут подростка, уехавшего верхом на пастбище
В Хакасии романтик с топором воровал провода, чтобы сделать подарок любимой
В Саяно-Шушенском заповеднике поймали браконьеров – отца и двух сыновей
Красноярцам предложили контролировать ремонт дорог: 57 человек согласились
В Красноярске из-за непотушенной сигареты при пожаре погибли два человека
«Поймать и искупать»: в окрестностях Красноярска ассенизатор сливал нечистоты в открытом поле