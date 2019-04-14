В Туве девять арестантов избили дежурного и сбежали из изолятора временного содержания

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-14T11:34:10+03:00

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В Туве, Хакасии и Красноярском крае ведутся поиски сбежавших из изолятора временного содержания девяти задержанных. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, дерзкий побег был совершен сегодня, 14 апреля, из отдела полиции «Барун-Хемчикский». Арестованных пытался остановить дежурный сотрудник, но был избит.

В настоящее время полицейские Тувы во взаимодействии с коллегами из Красноярского края и Республики Хакасия проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения сбежавших.

- Руководством по данному факту назначена служебная проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Тувы. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тех, кто может располагать какой-либо информацией о местонахождении беглецов, просят сообщить в дежурную часть МВД Тувы по телефонам: 9-39-11, 9-39-12, или в дежурную часть отдела полиции «Барун-Хемчикский» по телефонам: 8 (394 33) 2-14-02, 8-999-308-50-29.

ИСТОЧНИК KP.RU